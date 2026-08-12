Dans un mouvement qui a provoqué une onde de choc dans le football européen, la KNVB a confirmé que Xavi est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Le Catalan de 46 ans succède à Koeman, parti après l’élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale contre le Maroc lors de la Coupe du monde de cet été. Xavi a signé un contrat complet qui court jusqu’en 2030, ce qui garantit qu’il sera à la tête de la sélection pour le Championnat d’Europe 2028 en Grande-Bretagne et en Irlande, ainsi que pour la Coupe du monde 2030.

Xavi devient le 21e entraîneur étranger à diriger les Pays-Bas, mais surtout le premier depuis l’Autrichien Ernst Happel, qui a occupé le poste entre 1977 et 1978. Si l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone amènera avec lui son propre staff de confiance au sein de la KNVB, une forte présence nationale restera en place dans l’encadrement technique.