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Une révolution néerlandaise ! Xavi Hernandez nommé sélectionneur des Pays-Bas dans le cadre d’un contrat de longue durée, l’ancien entraîneur de Barcelone remplaçant Ronald Koeman
Xavi signe un contrat de longue durée avec les Pays-Bas
Dans un mouvement qui a provoqué une onde de choc dans le football européen, la KNVB a confirmé que Xavi est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Le Catalan de 46 ans succède à Koeman, parti après l’élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale contre le Maroc lors de la Coupe du monde de cet été. Xavi a signé un contrat complet qui court jusqu’en 2030, ce qui garantit qu’il sera à la tête de la sélection pour le Championnat d’Europe 2028 en Grande-Bretagne et en Irlande, ainsi que pour la Coupe du monde 2030.
Xavi devient le 21e entraîneur étranger à diriger les Pays-Bas, mais surtout le premier depuis l’Autrichien Ernst Happel, qui a occupé le poste entre 1977 et 1978. Si l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone amènera avec lui son propre staff de confiance au sein de la KNVB, une forte présence nationale restera en place dans l’encadrement technique.
- AFP
Un lien particulier avec le football néerlandais
S’exprimant après l’annonce, Xavi a évoqué le lien émotionnel profond qu’il entretient avec la philosophie du football total née aux Pays-Bas. Il a déclaré : « Je considère comme un immense honneur de devenir le sélectionneur national de l’équipe des Pays-Bas. En tant que personne formée à l’académie du FC Barcelone, avec de fortes influences de la part de Johan Cruyff et Rinus Michels, je ressens un lien particulier avec le football néerlandais. »
Le nouveau patron n’a pas tardé à rendre hommage à plusieurs légendes néerlandaises pour leur rôle dans son propre développement, en tant que joueur comme en tant qu’entraîneur, durant son passage au Camp Nou. Xavi a poursuivi : « On peut dire que je suis un peu un fils du football néerlandais. D’autres grands entraîneurs, en particulier Louis van Gaal, sous les ordres duquel j’ai fait mes débuts à Barcelone, et Frank Rijkaard, ont eux aussi joué un rôle important dans ma construction en tant que joueur et entraîneur. Bien sûr, l’objectif le plus important est et sera toujours de gagner, mais je préférerais y parvenir d’une manière qui reflète ces caractéristiques et que les gens puissent apprécier. Le potentiel est là, tout comme une base solide sur laquelle construire. »
La direction de la KNVB salue une nomination historique
La direction de la KNVB a exprimé une immense fierté d’avoir réussi à attirer une personnalité d’un tel calibre pour remplacer Koeman. La directrice du football professionnel, Marianne van Leeuwen, a souligné que le pedigree d’élite de Xavi avait été un facteur décisif. Van Leeuwen a déclaré : « Avec Xavi, nous faisons venir quelqu’un qui connaît le très haut niveau du football international en tant que joueur et entraîneur. »
Nigel de Jong, le directeur technique de la KNVB et ancien milieu de terrain de Manchester City, a lui aussi partagé son enthousiasme concernant ce changement tactique. De Jong a expliqué : « Chaque nouveau cycle exige un regard neuf sur la direction que nous voulons prendre, ce dont nous avons besoin pour cela, et quel sélectionneur disponible correspond le mieux à ces critères. »
- AFP
Dans le prolongement d’une illustre carrière d’entraîneur
Cette nomination marque le retour de Xavi sur un banc, après son départ de Barcelone en 2024, lorsqu'il avait été remplacé par Hansi Flick. Son passage au Camp Nou a été marqué par un titre de champion d'Espagne remporté lors de la saison 2022-23, au cours de laquelle il avait coïncidence succédé à Koeman, comme c'est désormais le cas en sélection. Avant son retour chargé d'émotion en Catalogne, Xavi avait commencé sa carrière d'entraîneur en 2019 à Al-Sadd, au Qatar.
Xavi fera ses débuts sur le banc des Pays-Bas le jeudi 24 septembre, lorsque la sélection néerlandaise recevra l'Allemagne dans un choc de Ligue des nations à la Johan Cruyff Arena. Cette rencontre sera la première d'une série de matches de groupe pour Xavi avec les Pays-Bas, qui doivent également affronter la Serbie et la Grèce dans la compétition.
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