Lefil dediscussion compte désormais plus de 1 200 commentaires ; un rapide coup d’œil suffit pour constater que près de 100 % des intervenants sont des supporters de Fener. Tedesco avait été limogé de manière totalement inattendue fin avril par le club stambouliote, après la deuxième défaite en championnat.

Cette décision a provoqué un tel tollé parmi les passionnés que, moins de 24 heures plus tard, le président Sadettin Saran annonçait son intention de ne pas se représenter lors des élections prévues le week-end suivant. Les fans ont aussi manifesté leur attachement à Tedesco dans le monde réel, et ce dans pas moins de deux aéroports.

Que ce soit à son départ d’Istanbul ou à son arrivée à Stuttgart, le dispositif sécuritaire a dû être renforcé pour contenir la foule. Des adieux chargés en émotions, au cours desquels l’entraîneur n’a pu gagner son véhicule qu’au prix d’un impressionnant dispositif policier.