Le service de presse du FC Bologne a été pris de court ces derniers jours. Habituellement, les publications du club de Serie A peinent à dépasser la centaine de commentaires, mais l’annonce du jour a fait l’effet d’une bombe. Domenico Tedesco est le nouvel entraîneur des Rossoblu : âgé de 40 ans, il a signé un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une option pour une année supplémentaire.
Traduit par
Une réussite passée lui vaut pourtant une étiquette négative ! Pourquoi Domenico Tedesco traîne-t-il une réputation injustifiée en Allemagne ?
Lefil dediscussion compte désormais plus de 1 200 commentaires ; un rapide coup d’œil suffit pour constater que près de 100 % des intervenants sont des supporters de Fener. Tedesco avait été limogé de manière totalement inattendue fin avril par le club stambouliote, après la deuxième défaite en championnat.
Cette décision a provoqué un tel tollé parmi les passionnés que, moins de 24 heures plus tard, le président Sadettin Saran annonçait son intention de ne pas se représenter lors des élections prévues le week-end suivant. Les fans ont aussi manifesté leur attachement à Tedesco dans le monde réel, et ce dans pas moins de deux aéroports.
Que ce soit à son départ d’Istanbul ou à son arrivée à Stuttgart, le dispositif sécuritaire a dû être renforcé pour contenir la foule. Des adieux chargés en émotions, au cours desquels l’entraîneur n’a pu gagner son véhicule qu’au prix d’un impressionnant dispositif policier.
Tedesco est resté invaincu lors de ses 22 premiers matchs à la tête de Fenerbahçe.
À y regarder de plus près, la vive réaction des supporters, connus pour leur passion débordante, ne surprend guère. Après tout, Tedesco a redonné le goût de la victoire à Fenerbahçe, même si cela ne s’est pas immédiatement traduit par des titres. Son bilan sur les rives du Bosphore demeure donc tout à fait honorable.
Arrivé à la 5e journée de Süper Lig, il avait pris les commandes d’un effectif façonné selon les desiderata de José Mourinho. Il est resté invaincu lors de ses 22 premiers matchs de championnat et, en janvier, il a ramené la Supercoupe dans le quartier de Kadiköy pour la première fois depuis onze ans. Au moment de son départ, l’équipe était encore en lice pour un premier titre de champion depuis douze ans.
D’autant plus remarquable que l’Allemand a dû affronter plusieurs tempêtes : treize jours après son arrivée, le président de longue date Ali Koç, qui l’avait recruté, a cédé sa place à Saran. Début décembre, le capitaine Mert Hakan Yandas est placé en détention provisoire dans le cadre du scandale des paris qui a éclaté à l’automne en Turquie. Sans oublier une série de blessures qui touche plus d’une demi-douzaine de joueurs.
- AFP
Guendouzi a dressé un parallèle entre Tedesco et Emery.
En l’espace de cinq jours, un scénario noir a précipité le départ de l’entraîneur très apprécié. En Coupe, son équipe a d’abord été éliminée en quarts de finale après prolongation face à Konyaspor, avant de laisser filer le titre en s’inclinant 0-3 dans le derby contre Galatasaray, futur champion.
Prise de court, la direction lui a notifié son départ : « Nous venions tout juste d’évoquer une prolongation anticipée de mon contrat », a-t-il confié à l’agence dpa. « Nous nous séparons aujourd’hui après seulement deux défaites en championnat cette saison. Cela montre une fois de plus à quel point le football est devenu un monde où tout va très vite. Quand j’ai commencé, l’objectif était de construire ensemble quelque chose de durable. Nous voulions aborder les choses d’une manière un peu différente de ce qui était peut-être habituel par le passé. »
Matteo Guendouzi, ancien joueur du Hertha Berlin arrivé en janvier, a multiplié les éloges après le départ de Tedesco, qu’il avait déjà comparé à Unai Emery : « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Coach. Ce fut un privilège de travailler avec un entraîneur et une personne aussi formidables. »
- AFP
La réputation de Tedesco à l’étranger diffère considérablement de l’image qu’il projette en Allemagne.
Malgré seulement sept mois à la tête du club, Tedesco rejoint statistiquement ses trois prédécesseurs à Fener. Il a quitté ses fonctions malgré une moyenne de 2,0 points par match. José Mourinho (2,02), Ismail Kartal (2,4) et Jorge Jesus (2,23) avaient déjà connu le même sort. Tedesco a remporté 26 de ses 45 matchs officiels avec les Aigles, pour seulement sept défaites, soit une moyenne de 2,0 points par rencontre, la meilleure de ses six expériences sur un banc.
Pour son septième poste, dans son cinquième pays, il n’a pas mis longtemps à rebondir à Bologne. Jamais il n’a pris plus de sept mois de pause entre deux aventures, et jamais il n’a franchi le cap de la deuxième saison.
Son « problème », si l’on peut parler ainsi, tient à une réputation bien meilleure à l’étranger qu’en Allemagne. Outre-Rhin, son passage au FC Schalke 04 (de juillet 2017 à mars 2019) continue curieusement de lui nuire, alors qu’il y a brillé en terminant deuxième du championnat et en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
- AFP
À Aue, Tedesco est toujours considéré comme une légende.
À l’époque, contrairement à ses standards ultérieurs, Tedesco privilégiait un football résolument pragmatique. On parlait même du « football le plus laid jamais pratiqué par un deuxième du classement ». On négligeait toutefois de souligner l’étape qui avait précédé son arrivée à Gelsenkirchen dans le parcours de ce fils d’Italiens.
Nommé à Schalke, il avait pourtant fait ses premiers pas d’entraîneur professionnel seulement quatre mois auparavant. Âgé de 31 ans, il avait pris les rênes d’un club de deuxième division en pleine déroute, menacé de relégation. Dès son arrivée, il a redressé la barre à l’Erzgebirge Aue : avec une moyenne de 1,82 point par match sur onze rencontres, le club s’est maintenu. Tedesco est encore aujourd’hui vénéré comme une légende à Wismut.
Après Schalke, il s’expatrie au Spartak Moscou, mais la pandémie de coronavirus l’oblige à rentrer au bout de vingt mois, malgré les efforts du club pour le retenir. Il rejoint ensuite le RB Leipzig. Lors de sa première saison, il remporte la Coupe d’Allemagne, premier grand titre de l’histoire du club, tout en atteignant les demi-finales de la Ligue Europa. Après avoir refusé une prolongation anticipée de son contrat, il est limogé après seulement cinq journées de Bundesliga.
- Getty Images Sport
Tedesco avait également reçu des demandes en provenance d'Angleterre et d'Allemagne.
Ensuite, direction la Belgique. C’est là que Tedesco a pris les rênes de la sélection nationale pour la première fois en 2023. Après avoir mené le pays vers sa première victoire contre l’Allemagne en 69 ans dès son deuxième match, il a fallu attendre 16 mois avant que les Diables Rouges ne connaissent leur première défaite sous sa direction. Les performances lors de l’Euro en Allemagne n’ont pas été très brillantes, mais l’équipe a finalement été éliminée de justesse en huitièmes de finale sur un but contre son camp à la 85^e minute face à la France, favorite du tournoi.
Au vu de ces performances, sa réputation en Allemagne paraît injustifiée, tandis que sa cote à l’étranger n’a jamais été aussi haute. La presse italienne le présente comme l’entraîneur idéal pour Bologne, louant son jeu offensif, son pressing haut et sa capacité à gérer la possession dans un schéma tactique flexible.
Selon SPOX, d’autres offres sont parvenues d’Angleterre et d’Allemagne, mais Tedesco caresse depuis longtemps le rêve d’entraîner dans le pays d’origine de ses parents. Le SSC Naples et l’Atalanta Bergame avaient déjà tenté de le recruter par le passé.
- AFP
Selon nos informations, le club de Bologne suivait avec insistance l’entraîneur Tedesco depuis plusieurs semaines.
Les discussions entre Giovanni Sartori et Tedesco, déjà anciennes, ont enfin abouti. Âgé de 69 ans, le directeur technique du Bologna FC depuis 2022 – poste qu’il a également occupé à Bergame pendant près de huit ans – a donc pu finaliser l’arrivée de l’entraîneur allemand, avec qui il était resté en contact bien avant son départ d’Istanbul.
Après une période mouvementée à Fenerbaçhe, le climat plus serein de Bologne, selon les standards italiens, devrait profiter à Tedesco. Fondé en 1909, le club est riche de traditions et a récemment connu une progression fulgurante : en 2024, il s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois depuis soixante ans, avant de mettre fin, douze mois plus tard, à cinquante et un ans de disette en remportant la Coppa Italia.
La tâche s’annonce donc exigeante pour Tedesco. Son prédécesseur, Vincenzo Italiano, avait récemment mené le club à une très honorable huitième place et avait manqué de peu une qualification pour les compétitions internationales.
L’identité du premier adversaire de Tedesco reste à confirmer. Certains supporters de Fener espèrent même un dernier clin d’œil : un match amical entre les deux clubs, désormais liés par le parcours de l’entraîneur allemand.