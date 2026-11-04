Interrogé sur les conséquences qu’un feuilleton sportif à Manchester pourrait avoir sur les projets de Sullivan à court et à long terme, Friedel, ancien gardien de la sélection américaine qui s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Pour l’instant, tant que les sanctions ne sont pas annoncées et que l’appel n’a pas été examiné, je ne pense pas que grand-chose affecte les joueurs. Ce serait pareil pour lui. »

« Je ne pense pas vraiment que ce qui se passe affecte les joueurs, à moins que les sanctions ne tombent et qu’elles soient énormes : qu’ils ne puissent plus jouer en Europe, qu’ils soient interdits de recrutement, que des retraits de points les empêchent de se qualifier pour une compétition européenne pendant les cinq prochaines années, ou quelque chose de ce genre, ou encore que cela entraîne leur relégation. C’est là que les joueurs commenceraient à être affectés. »

« Il ne fait aucun doute que lui et ses représentants, surtout ces derniers compte tenu de son âge, suivront la situation de près. Mais je ne vois pas en quoi cela affecte actuellement les joueurs sous contrat. Et je ne pense pas que cela affecte quelqu’un comme lui. »

« C’est un joueur qui n’a pas encore disputé une seule seconde dans un championnat de premier plan. Projetons-nous un instant et imaginons qu’un retrait de points entraîne leur relégation. Jouer en Championship pourrait leur faire le plus grand bien, car il pourrait arriver dans un club où il aurait immédiatement l’occasion de jouer. »

« S’ils sont relégués, il suffit de regarder ce qui s’est passé par le passé : la Juventus est probablement le meilleur exemple. Quelques figures emblématiques sont restées à la Juventus, mais il y a aussi eu beaucoup de changements au club. »

« Cela pourrait donc être très positif pour lui, car il pourrait arriver et avoir une véritable chance de jouer. Je pense que tous les joueurs doivent simplement suivre la situation, mais elle ne devient vraiment concrète pour eux que si les sanctions affectent leur propre carrière. »