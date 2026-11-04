Une relégation de Manchester City pourrait être « très bénéfique » pour Cavan Sullivan, jeune prodige de la sélection américaine, qui attend le verdict de la Premier League et les sanctions dans l’affaire de fair-play financier
Sullivan est entré dans l’histoire de la MLS et de la sélection masculine des États-Unis
Car 114 accusations d’infraction au fair-play financier continuent de peser sur l’Etihad Stadium : une commission indépendante a rendu de premières décisions de culpabilité sur ces 114 chefs d’accusation. Diverses sanctions ont été évoquées pour une équipe toujours en lice pour remporter des trophées en 2026-2027.
Sullivan compte les jours avant de rejoindre cette équipe. Son transfert très médiatisé à Manchester a été confirmé en mai 2024, lorsqu’il a signé un contrat de joueur formé localement avec le Philadelphia Union.
Il a fait ses débuts en MLS avec le club à seulement 14 ans et 293 jours, battant un record jusque-là détenu par Freddy Adu. Depuis, il fait parler de lui dans le monde entier, tandis que l’enthousiasme grandit inévitablement autour de ce jeune talent très prometteur.
Sullivan est désormais un joueur confirmé en Major League Soccer et un international A avec les États-Unis. Il a inscrit son premier but en sélection lors d’une victoire 3-0 contre le grand rival, le Mexique, le 3 octobre 2026, devenant ainsi le plus jeune buteur de son pays à 17 ans et cinq jours.
Sa progression a été gérée avec précaution et devrait continuer de l’être lorsqu’il deviendra officiellement un joueur de Manchester City. Des prêts ont été évoqués, mais si Manchester City se retrouve en Championship la saison prochaine, Sullivan pourrait-il être directement intégré à l’équipe première ?
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Un passage en Championship pourrait-il profiter à Sullivan, de Manchester City ?
Interrogé sur les conséquences qu’un feuilleton sportif à Manchester pourrait avoir sur les projets de Sullivan à court et à long terme, Friedel, ancien gardien de la sélection américaine qui s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a déclaré à GOAL : « Pour l’instant, tant que les sanctions ne sont pas annoncées et que l’appel n’a pas été examiné, je ne pense pas que grand-chose affecte les joueurs. Ce serait pareil pour lui. »
« Je ne pense pas vraiment que ce qui se passe affecte les joueurs, à moins que les sanctions ne tombent et qu’elles soient énormes : qu’ils ne puissent plus jouer en Europe, qu’ils soient interdits de recrutement, que des retraits de points les empêchent de se qualifier pour une compétition européenne pendant les cinq prochaines années, ou quelque chose de ce genre, ou encore que cela entraîne leur relégation. C’est là que les joueurs commenceraient à être affectés. »
« Il ne fait aucun doute que lui et ses représentants, surtout ces derniers compte tenu de son âge, suivront la situation de près. Mais je ne vois pas en quoi cela affecte actuellement les joueurs sous contrat. Et je ne pense pas que cela affecte quelqu’un comme lui. »
« C’est un joueur qui n’a pas encore disputé une seule seconde dans un championnat de premier plan. Projetons-nous un instant et imaginons qu’un retrait de points entraîne leur relégation. Jouer en Championship pourrait leur faire le plus grand bien, car il pourrait arriver dans un club où il aurait immédiatement l’occasion de jouer. »
« S’ils sont relégués, il suffit de regarder ce qui s’est passé par le passé : la Juventus est probablement le meilleur exemple. Quelques figures emblématiques sont restées à la Juventus, mais il y a aussi eu beaucoup de changements au club. »
« Cela pourrait donc être très positif pour lui, car il pourrait arriver et avoir une véritable chance de jouer. Je pense que tous les joueurs doivent simplement suivre la situation, mais elle ne devient vraiment concrète pour eux que si les sanctions affectent leur propre carrière. »
Des transferts sous forme de prêt ont été évoqués pour ce prodige adolescent.
Adu, qui s’est autrefois trouvé dans une situation professionnelle semblable à celle de Sullivan, avait déjà expliqué à GOAL qu’un passage en Championship pourrait être bénéfique à un jeune joueur qui aura besoin de temps pour trouver ses marques dans le football anglais.
Il avait déclaré : « En tant que joueur, tu ne peux pas te dire que tu es trop important pour être prêté à une équipe de Championship, que tu viennes de Man City ou d’une équipe plus modeste. C’est exactement ce dont tu as besoin à ce stade. »
Adu avait poursuivi : « Je pense vraiment que c’est ce qui va se passer. Je pense qu’il sera prêté. Mais quand il le sera, j’espère vraiment que ce sera dans une équipe où il sera régulièrement titulaire. »
« Il n’y a rien de pire pour un jeune joueur que d’être prêté à une équipe, entre guillemets, moins bonne que celle qui le prête, et de ne pas jouer ou de ne pas être régulièrement titulaire. Car tout l’intérêt d’un prêt est de devenir régulièrement titulaire. Tu obtiens le temps de jeu nécessaire pour acquérir l’expérience dont tu as besoin et tu progresses en tant que joueur tout en faisant tout cela. »
« Si tu pars en prêt et que rien de tout cela ne se produit, à quoi sert ce prêt ? Autant rester dans cette équipe sans jouer. Autant rester dans mon club d’origine sans jouer. »
Tab Ramos, autre ancienne star de la sélection masculine des États-Unis, avait déclaré à GOAL en mars que Sullivan pourrait découvrir progressivement le football européen en passant par l’Eredivisie. Il avait expliqué : « Si je me projette et que j’évalue ce qui se passe avec les jeunes joueurs, en tenant compte du niveau auquel il se trouve et de l’aspect physique du jeu en Angleterre, si je devais faire une prédiction, je dirais qu’il signe à Man City et part jouer en Hollande pendant deux ans. »
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Cap sur les play-offs de la MLS et la Ligue des nations, alors que le feuilleton City s’éternise
Ces propos ont été tenus avant que la menace d’un passage en Championship ne devienne particulièrement concrète pour Manchester City, le poids lourd de la Premier League ayant toujours clamé son innocence dans cette longue affaire d’infractions financières.
Pour l’heure, Sullivan se concentre sur ce qui se passe à Philadelphie et sur les play-offs de la MLS Cup 2026. Il espère également obtenir de nouvelles sélections lorsque l’équipe des États-Unis de Mauricio Pochettino affrontera Haïti en quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, dont le match aller est prévu le 14 novembre.
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