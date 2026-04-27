« Une relation amour-haine brillante » lie Rayan Cherki à Pep Guardiola, analyse le héros culte de Manchester City, qui explique pourquoi le meneur de jeu « impertinent » possède un potentiel « effrayant »

Interrogé par MrQ et interrogé par GOAL sur Cherki et la liberté dont un tel talent a besoin, Dickov a répondu : « Dans l’ensemble, malgré les critiques, il y a une relation amour-haine formidable entre Pep et Cherki.

Je pense qu’il l’adore et qu’il le rend complètement fou en même temps, parce qu’il est tellement doué dans ce qu’il fait. Et il est tellement effronté qu’il ne peut s’empêcher de l’aimer, tout en sachant qu’il peut changer le cours d’un match.

Ce que Pep apprécie le plus chez lui, ce n’est pas son talent. Je pense que c’est le seul point d’interrogation concernant Rayan Cherki : si vous parlez aux gens de Ligue 1 ou aux journalistes français, c’était son rythme de travail et peut-être son attitude. Pourtant, il travaille aussi dur que n’importe qui.

Je pense qu’il sait que, pour avoir la moindre chance d’intégrer cette équipe de Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, il doit avant tout se donner à fond. C’est précisément ce que Pep apprécie le plus chez lui.

« C’est un franc-tireur qui rendra toujours Pep fou, car l’entraîneur veut tout contrôler. Avec Cherki, le contrôle est impossible : on ignore son prochain geste, mais cette imprévisibilité, alliée à sa capacité à remporter les grands matchs, est exceptionnelle.

« Mais dans les grands matchs aussi, c’est bien de battre trois ou quatre joueurs contre des équipes moins fortes ou dans des matchs qui n’ont pas vraiment d’importance, mais le faire sur la grande scène avec la qualité qu’il possède, c’est fantastique. Et puis, quand on regarde son âge, il a 22 ans. Là où il en est aujourd’hui, avec ce niveau, et là où il pourrait arriver, c’est vraiment effrayant. »