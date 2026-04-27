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« Une relation amour-haine brillante » lie Rayan Cherki à Pep Guardiola, analyse le héros culte de Manchester City, qui explique pourquoi le meneur de jeu « impertinent » possède un potentiel « effrayant »
Combien le transfert de Cherki a-t-il coûté à Manchester City ?
Cette tendance devrait se confirmer chez les « Bleus » de Manchester : un contrat de cinq ans, valable jusqu’en 2030, a été officialisé lors de son transfert en provenance de Lyon pour 34 millions de livres sterling (46 millions de dollars). Un accord qui s’annonce comme une véritable aubaine.
Même s’il a déjà dirigé des génies comme Lionel Messi ou Franck Ribéry, Guardiola est réputé pour son approche tactique rigoureuse, presque robotique. Il exige de ses joueurs qu’ils servent avant tout la cause collective.
Problème : Cherki, meneur de jeu imprévisible qui aime vagabonder sur le terrain et disparaître puis réapparaître au gré de son inspiration, ne correspond pas vraiment à ce profil. Taillé dans le même bois que les virtuoses brésiliens à la Ronaldinho ou Neymar, il affiche à 22 ans une insatiable soif de divertir et puise sans cesse dans sa boîte à malices.
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Les jongles de Wembley ont suscité un vif débat
Un vif débat a éclaté après ses quelques jongles improvisés lors de la finale de la Carabao Cup, alors que City humiliait Arsenal pour décrocher le premier titre majeur de la saison 2025-2026. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont défendu son geste, saluant son indéniable « X factor ».
L’ancien attaquant des Cityzens, Dickov, fait partie de ceux qui savourent le spectacle offert par l’énigmatique Français. Il estime même que Guardiola partage cet avis, bien que son plan de jeu puisse parfois sembler un peu flou.
Pourquoi Guardiola et Cherki entretiennent une relation amour-haine
Interrogé par MrQ et interrogé par GOAL sur Cherki et la liberté dont un tel talent a besoin, Dickov a répondu : « Dans l’ensemble, malgré les critiques, il y a une relation amour-haine formidable entre Pep et Cherki.
Je pense qu’il l’adore et qu’il le rend complètement fou en même temps, parce qu’il est tellement doué dans ce qu’il fait. Et il est tellement effronté qu’il ne peut s’empêcher de l’aimer, tout en sachant qu’il peut changer le cours d’un match.
Ce que Pep apprécie le plus chez lui, ce n’est pas son talent. Je pense que c’est le seul point d’interrogation concernant Rayan Cherki : si vous parlez aux gens de Ligue 1 ou aux journalistes français, c’était son rythme de travail et peut-être son attitude. Pourtant, il travaille aussi dur que n’importe qui.
Je pense qu’il sait que, pour avoir la moindre chance d’intégrer cette équipe de Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, il doit avant tout se donner à fond. C’est précisément ce que Pep apprécie le plus chez lui.
« C’est un franc-tireur qui rendra toujours Pep fou, car l’entraîneur veut tout contrôler. Avec Cherki, le contrôle est impossible : on ignore son prochain geste, mais cette imprévisibilité, alliée à sa capacité à remporter les grands matchs, est exceptionnelle.
« Mais dans les grands matchs aussi, c’est bien de battre trois ou quatre joueurs contre des équipes moins fortes ou dans des matchs qui n’ont pas vraiment d’importance, mais le faire sur la grande scène avec la qualité qu’il possède, c’est fantastique. Et puis, quand on regarde son âge, il a 22 ans. Là où il en est aujourd’hui, avec ce niveau, et là où il pourrait arriver, c’est vraiment effrayant. »
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Cherki pourra-t-il aider Manchester City à réaliser le triplé national ?
Cherki a inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives pour City cette saison, un bilan plus que satisfaisant pour sa première année en Angleterre. On peut s'attendre à encore mieux de la part de ce joueur, qui pourrait participer à la phase finale de la Coupe du monde 2026 cet été.
Son objectif est d’aborder cette quête du titre mondial avec déjà plusieurs trophées en poche : City, fraîchement couronné en Carabao Cup, est qualifié pour la finale de la FA Cup et lutte avec Arsenal pour le sacre en Premier League, tout en visant le triplé national.