Interrogé sur le fait de savoir si un accord pour Neymar convaincrait Suarez, qui aura 40 ans en janvier, de prolonger sa carrière d’une année supplémentaire, Poyet, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « J’ai essayé de me renseigner parce qu’il y a quelques années, je m’intéressais à la MLS et j’ai essayé de comprendre le système, j’ai essayé de savoir comment l’équipe s’entraîne, comment elle voyage, vous savez, il y a parfois de très longs déplacements en Amérique.

« Et puis je me suis rendu compte l’année dernière, quand Miami a été condamné à une lourde amende pour avoir dépensé plus d’argent qu’il n’aurait dû, parce que tout le monde sait que vous pouvez avoir trois joueurs désignés et qu’ils en ont cinq ou six. Et maintenant, si c’est vrai que Neymar peut y aller, alors il n’y a pas de règles pour l’Inter Miami. Il y a une règle pour la MLS et une pour l’Inter Miami.

« Mais c’est leur manière de prendre du plaisir en jouant. Je pense que maintenant, il est très important pour Messi d’être heureux. Après avoir pris sa retraite internationale, je pense qu’il veut désormais avoir une vie heureuse. Miami lui apporte cela, à lui et à sa famille. Il a l’un de ses meilleurs amis, Luis, à côté de lui. Peut-être qu’ils veulent aussi Neymar pour organiser quelques fêtes brésiliennes. Je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas.

« Je pense que la MLS a un énorme potentiel. Je pense qu’ils progressent très lentement. Avec tout le respect que je dois à tous les entraîneurs qui sont là-bas, s’ils continuent à faire venir certains joueurs du niveau de Messi, Suarez, Casemiro, Neymar, ils devraient commencer à faire venir des entraîneurs capables d’être à la hauteur.

« Ce n’est pas facile. L’un des plus gros problèmes que nous avons en tant qu’entraîneurs, c’est de gérer les ego. Les gros ego. Et il n’y en a pas beaucoup de plus gros que celui de Neymar. Maintenant, il va à l’Inter Miami avec un bon ami à moi, Kily Gonzalez. Il a joué avec moi à Saragosse. C’est un type bien. C’est un très bon gars. Il est entraîneur en Argentine depuis cinq ou six ans. Ce sera intéressant de voir ce mélange entre Kily et ce gars-là. »