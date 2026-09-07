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« Une règle pour la MLS et une autre pour l’Inter Miami » : les discussions autour d’un transfert de Neymar font sourciller, alors qu’une réunion du MSN avec Lionel Messi et Luis Suarez est évoquée pour l’ancien superster du Barça
L’inusable Suarez toujours au sommet à l’approche de ses 40 ans
L’ancien milieu de terrain de Chelsea et de Tottenham Poyet, qui a entraîné un peu partout dans le monde, suit de près les performances de son compatriote Suarez. L’attaquant vétéran, malgré des problèmes persistants au genou, continue d’impressionner à 39 ans.
L’ancien avant-centre de Liverpool et du Barça a inscrit 12 buts avec l’Inter Miami en 2026, portant son total à 54 réalisations avec les Herons en 107 apparitions. Il ne suit peut-être pas le rythme de son coéquipier Messi, considéré comme le GOAT, mais il reste une source fiable d’efficacité depuis qu’il a décidé de partir à la conquête du rêve américain aux côtés de David Beckham et compagnie dans le sud de la Floride.
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Le GOAT Messi travaille avec des amis proches à l’Inter Miami
Plusieurs visages familiers ont travaillé aux côtés de Suarez, notamment Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. L’Inter Miami a réussi à satisfaire son capitaine emblématique en faisant venir des amis proches et en luttant pour des trophées majeurs.
Il se dit que Neymar pourrait rejoindre la fête en 2027, alors que son contrat avec Santos touche à sa fin, et beaucoup aimeraient voir le meilleur buteur de l’histoire du Brésil de nouveau associé à Messi et Suarez. Les règles concernant les Designated Players doivent toutefois être prises en compte dans l’équation.
L’Inter Miami a trouvé des moyens créatifs d’intégrer de nombreux noms bien connus à son équipe, et rien ne semble l’empêcher d’ajouter une autre superstar mondiale à ses rangs.
Neymar pourrait-il reformer la légendaire attaque « MSN » en MLS ?
Interrogé sur le fait de savoir si un accord pour Neymar convaincrait Suarez, qui aura 40 ans en janvier, de prolonger sa carrière d’une année supplémentaire, Poyet, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « J’ai essayé de me renseigner parce qu’il y a quelques années, je m’intéressais à la MLS et j’ai essayé de comprendre le système, j’ai essayé de savoir comment l’équipe s’entraîne, comment elle voyage, vous savez, il y a parfois de très longs déplacements en Amérique.
« Et puis je me suis rendu compte l’année dernière, quand Miami a été condamné à une lourde amende pour avoir dépensé plus d’argent qu’il n’aurait dû, parce que tout le monde sait que vous pouvez avoir trois joueurs désignés et qu’ils en ont cinq ou six. Et maintenant, si c’est vrai que Neymar peut y aller, alors il n’y a pas de règles pour l’Inter Miami. Il y a une règle pour la MLS et une pour l’Inter Miami.
« Mais c’est leur manière de prendre du plaisir en jouant. Je pense que maintenant, il est très important pour Messi d’être heureux. Après avoir pris sa retraite internationale, je pense qu’il veut désormais avoir une vie heureuse. Miami lui apporte cela, à lui et à sa famille. Il a l’un de ses meilleurs amis, Luis, à côté de lui. Peut-être qu’ils veulent aussi Neymar pour organiser quelques fêtes brésiliennes. Je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas.
« Je pense que la MLS a un énorme potentiel. Je pense qu’ils progressent très lentement. Avec tout le respect que je dois à tous les entraîneurs qui sont là-bas, s’ils continuent à faire venir certains joueurs du niveau de Messi, Suarez, Casemiro, Neymar, ils devraient commencer à faire venir des entraîneurs capables d’être à la hauteur.
« Ce n’est pas facile. L’un des plus gros problèmes que nous avons en tant qu’entraîneurs, c’est de gérer les ego. Les gros ego. Et il n’y en a pas beaucoup de plus gros que celui de Neymar. Maintenant, il va à l’Inter Miami avec un bon ami à moi, Kily Gonzalez. Il a joué avec moi à Saragosse. C’est un type bien. C’est un très bon gars. Il est entraîneur en Argentine depuis cinq ou six ans. Ce sera intéressant de voir ce mélange entre Kily et ce gars-là. »
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L’icône du Brésil, Neymar, n’a pas encore dévoilé ses projets d’avenir
Neymar, qui a lui aussi été confronté à des blessures ces dernières années et n’a pas eu l’impact qu’il espérait à la Coupe du monde 2026, n’a pas encore révélé publiquement à quoi ressemblent ses projets d’avenir à court et à long terme.
S’il existe une chance qu’il rejoigne Messi et Suarez à Miami, alors une telle opportunité serait difficile à refuser. Cela pourrait en surprendre plus d’un si un accord est conclu, mais la promotion mondiale de la marque MLS doit aussi être prise en compte.
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