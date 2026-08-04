« Une recrue vraiment intelligente » : Gary Cahill estime que Maxence Lacroix, recruté pour 52 M£, peut atteindre « le niveau supérieur » sous les ordres de Xabi Alonso à Chelsea

L’ancien capitaine de Chelsea, Cahill, estime que l’arrivée de Lacroix représente un transfert très judicieux pour son ancien club.

Au micro du site officiel du club, Cahill a partagé son avis : « C’est un grand joueur et c’est vraiment une recrue très intelligente. Je pense qu’il est aussi à un très bon âge maintenant et il a acquis cette expérience en jouant régulièrement en Premier League.

« Il a encore de nombreuses années devant lui pour progresser et apprendre. Et venir dans un club comme Chelsea lui offre cette plateforme pour passer un cap.

« Il a évidemment participé à la Coupe du monde avec l’équipe de France et il s’est hissé sur cette scène-là, atteignant désormais ce genre de statut. Mais encore une fois, comme lorsque j’ai rejoint Chelsea, cela vous donne l’opportunité de faire passer votre carrière au niveau supérieur. »