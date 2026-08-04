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« Une recrue vraiment intelligente » : Gary Cahill estime que Maxence Lacroix, recruté pour 52 M£, peut atteindre « le niveau supérieur » sous les ordres de Xabi Alonso à Chelsea
Cahill soutient le transfert de Lacroix à Chelsea
Chelsea a officiellement bouclé le transfert du défenseur central de 26 ans Lacroix en provenance de Palace dans le cadre d’un accord d’une valeur de 52 millions de livres sterling. L’international français a signé un contrat de six ans, jusqu’en 2032, après avoir confirmé son désir de relever un nouveau défi loin de Selhurst Park. L’arrivée de Lacroix renforce encore le recrutement estival d’Alonso aux côtés d’autres nouvelles recrues comme Morgan Rogers, Danny Welbeck et Jordan Henderson.
- Sportimage
Cahill salue une recrue défensive intelligente
L’ancien capitaine de Chelsea, Cahill, estime que l’arrivée de Lacroix représente un transfert très judicieux pour son ancien club.
Au micro du site officiel du club, Cahill a partagé son avis : « C’est un grand joueur et c’est vraiment une recrue très intelligente. Je pense qu’il est aussi à un très bon âge maintenant et il a acquis cette expérience en jouant régulièrement en Premier League.
« Il a encore de nombreuses années devant lui pour progresser et apprendre. Et venir dans un club comme Chelsea lui offre cette plateforme pour passer un cap.
« Il a évidemment participé à la Coupe du monde avec l’équipe de France et il s’est hissé sur cette scène-là, atteignant désormais ce genre de statut. Mais encore une fois, comme lorsque j’ai rejoint Chelsea, cela vous donne l’opportunité de faire passer votre carrière au niveau supérieur. »
L’ancien capitaine met en avant la plateforme de Stamford Bridge
Cahill estime que l’expérience de Lacroix à Palace et ses performances à la Coupe du monde, où la France a terminé quatrième, lui offrent des bases inestimables pour rivaliser au plus haut niveau.
Poursuivant son évaluation du défenseur, Cahill a affirmé : « Je pense simplement que c’est un grand joueur, c’est une très bonne recrue, et un transfert que, j’en suis sûr, il a vraiment hâte d’attaquer avec l’objectif de démarrer sur les chapeaux de roue.
« J’ai été à Palace pendant deux ans, et j’y ai pris du plaisir. Il a fait la même chose et il a progressé pendant son passage là-bas.
« C’est un grand transfert pour lui, mais aussi pour le club, et ce sera passionnant de le voir arriver et commencer ici. »
- APL
Le match d’ouverture de la saison de Fulham se profile à l’horizon
Après avoir manqué les matches de pré-saison contre les Western Sydney Wanderers et Tottenham, Lacroix se prépare à rejoindre l’effectif d’Alonso dans les prochains jours. Le nouveau défenseur vise de précieuses minutes pendant le reste de la pré-saison afin de retrouver le rythme et d’assimiler les consignes tactiques. Son premier test officiel avec Chelsea aura lieu lors de la première journée de Premier League sur le terrain du rival de l’ouest londonien Fulham le 24 août.
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