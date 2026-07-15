Selon lejournal *Bild*, Neuendorf a refusé de signer une lettre de soutien à la réélection d'Infantino lors du congrès de la Fédération internationale, prévu le 18 mars 2027 à Rabat (Maroc).
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Une rébellion contre Gianni Infantino ? La DFB prend position contre le président de la FIFA après le scandale de la Coupe du monde
« La DFB n'a pas signé de lettre de soutien en faveur de la réélection de Gianni Infantino », a déclaré la DFB en réponse à une demande du SID : « Les prochaines étapes feront l'objet de discussions au sein du comité exécutif de la DFB. » Selon le journal *Bild*, le directeur de la FIFA chargé des affaires européennes aurait sollicité la signature des 16 participants européens lors de la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord. À ce stade, la DFB n’a pas encore pris position sur la réélection de Gianni Infantino.
Les divergences, anciennes, entre la DFB et l’UEFA d’une part, la FIFA d’autre part, ont éclaté au grand jour lors de « l’affaire Folarin Balogun ». L’UEFA avait alors critiqué avec une virulence rare l’attitude de la FIFA, évoquant le franchissement d’une « ligne rouge ». M. Neuendorf a déclaré au SID que « cette affaire ne doit pas être classée sans suite ».
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L'affaire Balogun est en train de devenir un véritable scandale de la Coupe du monde.
Infantino a affirmé que ni lui ni le président américain Donald Trump n’ont exercé d’influence sur la décision de la commission disciplinaire. La commission a confirmé cette version et réaffirmé son indépendance. L’attaquant américain Balogun a donc pu disputer le huitième de finale contre la Belgique (1-4) malgré son carton rouge reçu lors du seizième de finale face à la Bosnie-Herzégovine (2-0). Avant que la commission ne suspende la sanction, Trump avait appelé Infantino pour lui demander de réexaminer le dossier.
La réélection d’Infantino, qui pourrait se prolonger jusqu’en 2031, est d’ores et déjà considérée comme acquise grâce au soutien officiel de plusieurs confédérations. Elle lui reproche plusieurs violations des principes de neutralité politique, notamment sa proximité avec l’ancien président américain.
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