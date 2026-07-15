Une rébellion contre Gianni Infantino ? La DFB prend position contre le président de la FIFA après le scandale de la Coupe du monde

« La DFB n'a pas signé de lettre de soutien en faveur de la réélection de Gianni Infantino », a déclaré la DFB en réponse à une demande du SID : « Les prochaines étapes feront l'objet de discussions au sein du comité exécutif de la DFB. » Selon le journal *Bild*, le directeur de la FIFA chargé des affaires européennes aurait sollicité la signature des 16 participants européens lors de la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord. À ce stade, la DFB n’a pas encore pris position sur la réélection de Gianni Infantino.

Les divergences, anciennes, entre la DFB et l’UEFA d’une part, la FIFA d’autre part, ont éclaté au grand jour lors de « l’affaire Folarin Balogun ». L’UEFA avait alors critiqué avec une virulence rare l’attitude de la FIFA, évoquant le franchissement d’une « ligne rouge ». M. Neuendorf a déclaré au SID que « cette affaire ne doit pas être classée sans suite ».