Hurst, héros du sacre anglais de 1966, salue la confiance affichée par les Three Lions. Après la qualification en demi-finale, l’icône de 84 ans a confié au Mirror que la réponse de Bellingham aux critiques externes et internes l’avait « ravi ».

Le héros du triplé de 1966 a jugé « fantastique » la réaction de la pépite de Birmingham aux critiques de Tuchel. Il a confié au Mirror : « J’ai adoré que Tuchel dise que nous n’étions pas au meilleur de notre forme, c’est stimulant. La réponse de Bellingham, “peu importe”, m’a vraiment fait rire, c’était tellement drôle. J’adore cette attitude, c’était une réponse fantastique. Je ne serais pas surpris si nous remportions la Coupe du monde. Les quatre demi-finalistes sont les équipes que la plupart des gens avaient prédites. »