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« Une réaction fantastique » : Geoff Hurst, auteur d’un hat-trick lors de la Coupe du monde 1966, a jugé « drôle » la réponse « peu importe » de Jude Bellingham à Thomas Tuchel
Un soutien de légende pour l'attitude de Bellingham
Hurst, héros du sacre anglais de 1966, salue la confiance affichée par les Three Lions. Après la qualification en demi-finale, l’icône de 84 ans a confié au Mirror que la réponse de Bellingham aux critiques externes et internes l’avait « ravi ».
Le héros du triplé de 1966 a jugé « fantastique » la réaction de la pépite de Birmingham aux critiques de Tuchel. Il a confié au Mirror : « J’ai adoré que Tuchel dise que nous n’étions pas au meilleur de notre forme, c’est stimulant. La réponse de Bellingham, “peu importe”, m’a vraiment fait rire, c’était tellement drôle. J’adore cette attitude, c’était une réponse fantastique. Je ne serais pas surpris si nous remportions la Coupe du monde. Les quatre demi-finalistes sont les équipes que la plupart des gens avaient prédites. »
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Les exigences élevées de Tuchel et ses objectifs historiques
Malgré les exploits décisifs de Bellingham face à la Norvège, Tuchel est resté critique envers la prestation globale de l’équipe, ce qui a alimenté les rumeurs de tensions au sein du groupe. Cependant, Hurst estime que l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich est l’homme de la situation pour mener l’Angleterre à la gloire, même s’il serait le premier non-Anglais à remporter le trophée avec les Three Lions.
Hurst a rappelé qu’aucune sélection nationale n’a encore conquis la Coupe du monde sous les ordres d’un sélectionneur étranger, mais il fait confiance à la préparation de Tuchel. Il a conclu : « Je suis toutefois certain que l’Angleterre et Tuchel auront bien fait leurs devoirs et étudié les précédents matchs de l’Argentine. Si nous remportons le titre avec un sélectionneur allemand, nous le saluerons comme le plus grand depuis Sir Alf Ramsey, il y a 60 ans. »
L'esprit de 1966 est toujours bien vivant chez la nouvelle génération.
En comparant l'équipe actuelle aux légendaires vainqueurs du passé, Hurst a souligné que la cohésion au sein du groupe était un facteur décisif. Il estime que l'ambiance qui règne aujourd'hui sous la houlette de Tuchel reflète la cohésion qu'il avait connue lors de l'été sportif le plus célèbre de l'Angleterre, il y a plus d'un demi-siècle.
Évoquant l’harmonie qui règne entre les joueurs, Hurst a déclaré : « Je pense qu’ils ont un bon esprit d’équipe. Tuchel parle de l’équipe, et c’est sans aucun doute l’aspect le plus important pour remporter quoi que ce soit, quel que soit le domaine, mais particulièrement dans le football. Ils possèdent cette qualité, et je pense que c’est l’aspect le plus fondamental de ce que nous avions en 1966. »
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La confiance grandit à l’approche du match contre l’Argentine
Cette demi-finale s'annonce comme un match chargé d'histoire face à l'Argentine, une rivalité que Hurst connaît bien. Il a évoqué le quart de finale tendu de 1966, lors duquel Antonio Rattin avait été expulsé, reconnaissant la « haine » qui caractérise cette confrontation depuis des décennies.
Interrogé sur la possibilité que le football « rentre enfin à la maison », il a confié au Mirror : « Je pense vraiment qu’il va rentrer à la maison. En tant que joueur, il faut être positif, c’est indispensable pour atteindre ce que j’ai accompli dans ce sport. Donc, la réponse à la question “Pouvons-nous y arriver ?” est oui. C’est un oui catégorique. Je le dis depuis un certain temps déjà. »
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