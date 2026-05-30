Une question majeure se pose : un joueur écarté par la DFB serait « intéressé » par un transfert au FC Bayern

En réalité, la situation semblait claire pour ce mercato estival au FC Bayern – et avait même été plus ou moins officiellement confirmée par les responsables : l’objectif était de recruter, dans l’idéal, un attaquant polyvalent capable d’évoluer aussi bien sur l’aile gauche qu’en pointe. À cela s’ajoutait un arrière latéral.

Les Munichois ont toutefois essuyé un premier refus : Anthony Gordon, avec qui des discussions avancées avaient eu lieu et un accord personnel aurait même été trouvé, a finalement rejoint le FC Barcelone. L’offre catalane, d’un montant de 80 millions d’euros, s’est avérée trop alléchante pour que le Bayern, pour des raisons compréhensibles, n’ose s’aligner.

Mais ce n’est pas la seule piste qui agite actuellement le champion d’Allemagne : la quête d’un nouveau défenseur central capable de glisser sur les côtés semble prendre une ampleur inattendue.