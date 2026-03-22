Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a récompensé ses progrès en le sélectionnant pour la première fois en équipe nationale allemande pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana.

Karl ne l'a appris qu'avec un peu de retard. Il n'a pas pu répondre à l'appel du sélectionneur national car, selon ses propres dires, il était en cours de soutien en maths : « Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je l'ai rappelé au bout de cinq minutes. » Comme l'a demandé Nagelsmann, il ne veut « pas se mettre la pression » lors de ses premiers jours avec l'équipe nationale : « Je vais jouer mon football et j'espère que ça se passera bien pour que je sois présent à la Coupe du monde. »

Avec le FC Bayern, il y a d'abord un match à l'extérieur contre le SC Fribourg après la trêve internationale, avant d'affronter le Real au Bernabeu le 7 avril. Pour Karl, ce n’est pas seulement un voyage vers le club de ses rêves et – si son plan de carrière se concrétise – peut-être vers son avenir, mais aussi un voyage dans le passé. À l’âge de dix ans, il avait effectué un essai à Madrid, mais le transfert n’avait finalement pas abouti. Quant à ce qu’il s’était passé à l’époque au Bernabéu, il ne s’en « souvient plus très bien » aujourd’hui, a expliqué Karl.