Jouer au stade Santiago Bernabéu contre le Real Madrid, c'est quelque chose de spécial pour n'importe quel footballeur, mais peut-être encore un peu plus pour lui. Dans la zone mixte, après la victoire 4-0 contre l'Union Berlin, on a demandé à Lennart Karl à quel point il attendait avec impatience ce quart de finale de la Ligue des champions. Les journalistes présents ont souri, Karl lui-même a ri, a marqué une courte pause, puis a répondu : « Très grande, en tout cas. C'est bien sûr un stade génial. J'ai juste envie de jouer. »
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Une question le fait rire lui-même ! Lennart Karl revisite son passé avec le FC Bayern… et se projette-t-il dans l'avenir ?
Les sourires et les rires étaient bien sûr au rendez-vous, car ce duel revêt une dimension toute particulière pour ce jeune homme de 18 ans. Lors d’une visite au fan-club en début d’année, Karl avait qualifié le Real de « club de mes rêves », pour lequel il souhaitait « jouer un jour, quoi qu’il arrive ». C’est ainsi que s’était terminée, à l’époque, la période de Noël paisible au FC Bayern. S'ensuivit un tollé général : comment peut-il tenir de tels propos alors qu'il est un jeune talent prometteur du club « Mia san mia » de Munich !
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« Tout le monde passe par là » : Lennart Karl évoque son passage à vide
Que cela ait eu un rapport avec cette affaire ou non, Karl a ensuite connu un premier petit passage à vide après sa percée sensationnelle de l'automne. Du jour au lendemain, Karl ne jouait plus avec la même aisance ni la même efficacité. Fin février, l'entraîneur Vincent Kompany l'a même laissé sur le banc pour deux matchs consécutifs, une première cette saison. « Tout le monde passe par là », a déclaré Karl.
Comme il y a eu récemment davantage de semaines chargées, son temps de jeu a de nouveau augmenté et il a retrouvé une meilleure forme. Lors de la victoire 4-1 au match retour contre l’Atalanta Bergame, Karl s’est illustré pour la première fois depuis longtemps en grande pompe et a inscrit deux points. Contre l’Union, il a toutefois de nouveau livré une performance plus faible et a manqué deux occasions en or. Au total, il totalise cette saison huit buts et six passes décisives, un bilan sensationnel pour un joueur de son âge.
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Lennart Karl fait ses débuts dans l'équipe nationale allemande
Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a récompensé ses progrès en le sélectionnant pour la première fois en équipe nationale allemande pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana.
Karl ne l'a appris qu'avec un peu de retard. Il n'a pas pu répondre à l'appel du sélectionneur national car, selon ses propres dires, il était en cours de soutien en maths : « Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je l'ai rappelé au bout de cinq minutes. » Comme l'a demandé Nagelsmann, il ne veut « pas se mettre la pression » lors de ses premiers jours avec l'équipe nationale : « Je vais jouer mon football et j'espère que ça se passera bien pour que je sois présent à la Coupe du monde. »
Avec le FC Bayern, il y a d'abord un match à l'extérieur contre le SC Fribourg après la trêve internationale, avant d'affronter le Real au Bernabeu le 7 avril. Pour Karl, ce n’est pas seulement un voyage vers le club de ses rêves et – si son plan de carrière se concrétise – peut-être vers son avenir, mais aussi un voyage dans le passé. À l’âge de dix ans, il avait effectué un essai à Madrid, mais le transfert n’avait finalement pas abouti. Quant à ce qu’il s’était passé à l’époque au Bernabéu, il ne s’en « souvient plus très bien » aujourd’hui, a expliqué Karl.
Lennart Karl : ses statistiques cette saison
Concours Matchs Buts Passes décisives Bundesliga 23 4 4 Ligue des champions 7 4 2 Coupe d'Allemagne 3 - - Supercoupe 1 - -