Depuis 1956, le meilleur footballeur du monde reçoit chaque année le Ballon d’Or, distinction attribuée par le magazine français France Football. L’hebdomadaire exploite un site officiel ainsi que des comptes sociaux dédiés à la récompense. La plupart des publications y totalisent quelques centaines de « j’aime » et une quarantaine de commentaires.
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Une publication sur les réseaux sociaux enflamme le débat ! La course au Ballon d’Or réserve encore des rebondissements passionnants
Un article publié jeudi après-midi posait la question : « Peut-on remporter le Ballon d’Or sans évoluer dans un club européen ? » La réponse, détaillée dans le lien associé, est affirmative. L’illustration choisie est une photo de Cristiano Ronaldo, mais le véritable enjeu est ailleurs : les performances exceptionnelles de Lionel Messi lors de la Coupe du monde.
La publication a récolté des milliers de « J’aime » et suscité des débats animés dans les commentaires, tant sur les chances de l’Argentin que sur le choix de l’illustration. Faut-il y voir un indice laissant présager que le joueur de 39 ans, qui évolue désormais à l’Inter Miami, remportera le Ballon d’Or pour la neuvième fois lors du gala prévu le 26 octobre à Londres ? En fin de compte, le verdict émanera de 100 journalistes sportifs, soit un représentant pour chacun des 100 pays les mieux classés au classement mondial de la FIFA.
Lionel Messi a propulsé l’Argentine en finale de la Coupe du monde
À ce jour, un seul joueur évoluant hors d'Europe a remporté le Ballon d'Or : Lionel Messi en 2023, peu après son transfert à l'Inter Miami. Il avait toutefois été récompensé pour la saison 2022/23, durant laquelle il jouait encore au Paris Saint-Germain. Mais la raison de son élection était bien sûr le titre de champion du monde remporté avec l'Argentine en décembre 2022.
Avant le début de la compétition, on lui accordait pourtant peu de chances. S’il avait certes inscrit de nombreux buts pour Miami et remporté la MLS, ce titre reste anecdotique sur la scène internationale. Mais l’Argentin a quasi à lui seul propulsé l’Albiceleste en finale grâce à huit réalisations et quatre passes décisives, où l’Espagne l’attend dimanche. Chez les bookmakers, Messi est désormais le grand favori pour le Ballon d’Or. Si la récompense lui était attribuée, elle sanctionnerait au final ses huit matchs dans le tournoi. La finale marque officiellement la clôture de la période d’évaluation.
Avant les demi-finales, l’Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé étaient encore considérés comme les grands favoris. Tous deux ont réalisé des saisons exceptionnelles sur le plan individuel, mais n’ont pas réussi à remporter la Ligue des champions avec leurs clubs respectifs, le Bayern Munich et le Real Madrid. En raison de leur élimination respective en demi-finale de la Coupe du monde, ils repartent également les mains vides du deuxième grand tournoi de l’année. Ironie du calendrier : c’est précisément Messi qui peut leur redonner espoir. En 2010, il avait déjà été couronné Ballon d’Or en année de Coupe du monde, sans remporter ni le tournoi ni la Ligue des champions.
- AFP
Lionel Messi ne deviendrait pas le plus vieux vainqueur du titre
Parmi les prétendants crédibles au titre cette année, il ne reste, outre Messi, que l’Espagnol Lamine Yamal. Avec le FC Barcelone, ce joueur de 19 ans a tout de même remporté la Liga, mais lors de la Coupe du monde, il n’a jusqu’à présent pas répondu aux attentes. Le seul candidat un peu sérieux du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, est le tenant du titre, Ousmane Dembélé.
Jude Bellingham et Michael Olise, absents de la finale de la Coupe du monde, semblent déjà hors course. Certains bookmakers ont toutefois ajouté l’Espagnol Rodri, lauréat en 2024, à leur liste de favoris, même si sa saison avec Manchester City s’est avérée décevante.
Si Messi, 39 ans, décrochait un neuvième Ballon d’Or, il accentuerait encore son avance au classement historique. Il devance toujours son éternel rival Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat. Le natif de Rosario ne serait toutefois pas le doyen des vainqueurs : en 1956, l’Anglais Stanley Matthews, premier lauréat, avait 41 ans.
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