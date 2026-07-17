À ce jour, un seul joueur évoluant hors d'Europe a remporté le Ballon d'Or : Lionel Messi en 2023, peu après son transfert à l'Inter Miami. Il avait toutefois été récompensé pour la saison 2022/23, durant laquelle il jouait encore au Paris Saint-Germain. Mais la raison de son élection était bien sûr le titre de champion du monde remporté avec l'Argentine en décembre 2022.

Avant le début de la compétition, on lui accordait pourtant peu de chances. S’il avait certes inscrit de nombreux buts pour Miami et remporté la MLS, ce titre reste anecdotique sur la scène internationale. Mais l’Argentin a quasi à lui seul propulsé l’Albiceleste en finale grâce à huit réalisations et quatre passes décisives, où l’Espagne l’attend dimanche. Chez les bookmakers, Messi est désormais le grand favori pour le Ballon d’Or. Si la récompense lui était attribuée, elle sanctionnerait au final ses huit matchs dans le tournoi. La finale marque officiellement la clôture de la période d’évaluation.

Avant les demi-finales, l’Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé étaient encore considérés comme les grands favoris. Tous deux ont réalisé des saisons exceptionnelles sur le plan individuel, mais n’ont pas réussi à remporter la Ligue des champions avec leurs clubs respectifs, le Bayern Munich et le Real Madrid. En raison de leur élimination respective en demi-finale de la Coupe du monde, ils repartent également les mains vides du deuxième grand tournoi de l’année. Ironie du calendrier : c’est précisément Messi qui peut leur redonner espoir. En 2010, il avait déjà été couronné Ballon d’Or en année de Coupe du monde, sans remporter ni le tournoi ni la Ligue des champions.