Une promesse d’un an à West Ham et Danny Dyer : la fidélité de Jarrod Bowen a-t-elle une date de péremption si Scott Parker ne parvient pas à obtenir la montée en Premier League ?
Bowen est entré par alliance dans la famille Dyer, passionnée par West Ham
Écarté, à la surprise de beaucoup, des plans de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026, Bowen a préféré ne pas prêter attention aux discussions autour d’un départ pendant le mercato estival. Il a plutôt accepté de nouvelles conditions contractuelles au London Stadium.
Il a promis d’aider West Ham à retrouver le devant de la scène dès la première tentative. Ses liens familiaux, nés de son entrée dans la famille Dyer après son mariage avec Dani, participante à Strictly Come Dancing et ancienne vedette de Love Island, lui rendaient difficile d’envisager un nouveau défi.
- Getty
L’attaquant prometteur a choisi de ne prêter aucune attention aux rumeurs de transfert.
L’ailier de 29 ans est sous contrat avec West Ham jusqu’en 2030 et espérait y poursuivre sa carrière jusqu’à sa retraite. Il a déjà disputé près de 300 matches avec le club et s’y est imposé comme un joueur incontournable, avec 94 buts à son actif.
De nombreux clubs de l’élite auraient volontiers ouvert leurs portes à Bowen s’il avait exprimé le souhait de rester en Premier League. Sa décision de rester est admirable, mais est-elle limitée dans le temps ?
Bowen donne-t-il un an à West Ham pour obtenir sa promotion ?
Interrogé sur l’existence d’un accord d’un an entre Bowen et West Ham, alors que le nouvel entraîneur Scott Parker est sous pression pour faire monter le club hors du Championship, Jarvis, ancien ailier de West Ham qui s’exprimait dans le cadre de la dernière initiative Midnite Express, permettant aux supporters de vivre des expériences uniques lors des déplacements à l’extérieur, a déclaré à GOAL : « Je pense que ce serait l’idée.
« Vous savez à quel point il aime le club. Vous savez à quel point sa famille aime le club. Vous savez ce qu’il représente pour les supporters. Et il pourrait être le meilleur joueur à avoir évolué en Championship.
« Je pense toujours qu’il aurait dû partir avec l’Angleterre cet été. On peut parler de chiffres et de statistiques, et je ne suis pas toujours un fervent adepte des statistiques, mais on ne peut pas contester ce qu’il a accompli.
« Quand on a un joueur comme lui dans son équipe, je pense que les joueurs de West Ham, qu’ils soient sur le terrain ou dans l’effectif, doivent le regarder et se sentir beaucoup plus confiants. Si le match est difficile, on se dit : “Bon, on va donner le ballon à Jarrod Bowen.”
« Et il continue d’être performant. Je n’ai pas forcément le sentiment qu’il soit au sommet de sa forme, à son meilleur niveau, mais même s’il ne l’est pas, même s’il n’est qu’à 95 %, il reste un joueur incroyable à avoir dans son équipe. Il est performant et joue toujours bien. Il affiche toujours de bonnes statistiques. Il continue de marquer et de délivrer des passes décisives.
« Et c’est un leader dans cette équipe. Il n’est peut-être pas celui qui hausse le plus la voix, mais il montre l’exemple. Je pense que c’est ce qui prouve vraiment sa valeur dans cette équipe. Et Scott Parker sera absolument ravi de l’avoir dans son effectif. »
- Midnite
Parker a remplacé Nuno au poste d’entraîneur au London Stadium.
West Ham a de nouveau changé d’entraîneur, son ancien milieu de terrain Parker, qui connaît parfaitement le club, ayant été nommé pour succéder à Nuno Espirito Santo, limogé.
Son premier match sur le banc s’est soldé par un spectaculaire match nul (3-3) contre Cardiff : mené de trois buts, West Ham est revenu au score pour arracher un point. Alors que Bowen n’a toujours pas été rappelé en équipe d’Angleterre, le club se déplacera à Blackburn samedi avant la trêve internationale de novembre.
Midnite, partenaire principal de Wolverhampton Wanderers pour la saison 2026/27, offre à 100 supporters du club un voyage en autocar de luxe à bord du « Midnite Express » pour un aller-retour de 209 km afin d’aller voir leur équipe affronter Wrexham, le club glamour du championnat, ce samedi 7 novembre.
Les supporters voyageront à bord de l’Express en compagnie des légendes du club Steve Bull, Carl Ikeme et Matt Jarvis. Ils profiteront de quiz consacrés au club et de séances de questions-réponses en direct, avec des prix exclusifs à gagner.
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