Interrogé sur l’existence d’un accord d’un an entre Bowen et West Ham, alors que le nouvel entraîneur Scott Parker est sous pression pour faire monter le club hors du Championship, Jarvis, ancien ailier de West Ham qui s’exprimait dans le cadre de la dernière initiative Midnite Express, permettant aux supporters de vivre des expériences uniques lors des déplacements à l’extérieur, a déclaré à GOAL : « Je pense que ce serait l’idée.

« Vous savez à quel point il aime le club. Vous savez à quel point sa famille aime le club. Vous savez ce qu’il représente pour les supporters. Et il pourrait être le meilleur joueur à avoir évolué en Championship.

« Je pense toujours qu’il aurait dû partir avec l’Angleterre cet été. On peut parler de chiffres et de statistiques, et je ne suis pas toujours un fervent adepte des statistiques, mais on ne peut pas contester ce qu’il a accompli.

« Quand on a un joueur comme lui dans son équipe, je pense que les joueurs de West Ham, qu’ils soient sur le terrain ou dans l’effectif, doivent le regarder et se sentir beaucoup plus confiants. Si le match est difficile, on se dit : “Bon, on va donner le ballon à Jarrod Bowen.”

« Et il continue d’être performant. Je n’ai pas forcément le sentiment qu’il soit au sommet de sa forme, à son meilleur niveau, mais même s’il ne l’est pas, même s’il n’est qu’à 95 %, il reste un joueur incroyable à avoir dans son équipe. Il est performant et joue toujours bien. Il affiche toujours de bonnes statistiques. Il continue de marquer et de délivrer des passes décisives.

« Et c’est un leader dans cette équipe. Il n’est peut-être pas celui qui hausse le plus la voix, mais il montre l’exemple. Je pense que c’est ce qui prouve vraiment sa valeur dans cette équipe. Et Scott Parker sera absolument ravi de l’avoir dans son effectif. »