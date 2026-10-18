Le match a suivi un scénario familier pour Arsenal, qui se retrouve souvent face à Dublin ou à des blocs défensifs bas. Une première période déplorable n’a donné lieu à aucun tir cadré de part et d’autre. Ce n’est que la deuxième fois que cela se produit en Premier League cette saison. Le précédent avait, coïncidence, également concerné Arsenal lors de sa victoire à Aston Villa le 31 août : Bukayo Saka avait fini par débloquer la situation en seconde période pour offrir un succès 1-0 à son équipe.

Madueke a souligné que les joueurs étaient restés confiants dans leur plan de jeu malgré le manque d’occasions franches en début de match. « Oui, nous savions que nous aurions la majeure partie de la possession. Il fallait être patients et choisir les bons moments, et c’est ce que nous avons fini par faire », a expliqué le buteur décisif.

Quand l’occasion s’est enfin présentée, Madueke a fait preuve des qualités individuelles qui en font un atout si précieux pour Arteta cette saison. Décrivant son but victorieux, il a ajouté : « Je suis rentré vers l’intérieur et j’ai vu une ouverture sur un côté du but. Heureusement, le ballon est entré. » Si la déviation a certainement aidé le ballon à finir au fond des filets, sa volonté de prendre ses responsabilités dans le dernier tiers du terrain était exactement ce dont les champions en titre avaient besoin pour lancer leur après-midi.