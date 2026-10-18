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« Une profondeur d’effectif hallucinante ! » : Noni Madueke salue la concurrence de haut niveau et la ténacité défensive d’Arsenal après le but victorieux contre Nottingham Forest
Madueke fait la différence après son entrée en jeu
Arsenal a poursuivi samedi sa quête acharnée d’un nouveau titre de Premier League, même s’il a dû batailler pour s’imposer 1-0 sur la pelouse de Nottingham Forest. Cette victoire arrachée de haute lutte permet à Arsenal de rester solidement à la deuxième place avec 18 points, à seulement trois longueurs du leader, Manchester City, qui affiche un bilan parfait.
Revenant sur ce match disputé, Madueke a reconnu qu’Arsenal avait dû s’adapter au jeu physique et direct de l’équipe hôte au City Ground. S’exprimant auprès de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final, l’ailier a expliqué : « Nous avons dû puiser dans nos ressources. Nous savons qu’il est difficile de venir jouer ici. Il y a eu beaucoup de ballons aériens et beaucoup de jeu direct. Dieu merci, nous avons réussi à gagner et nous repartons avec les trois points. »
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La patience s’avère essentielle pour les champions
Le match a suivi un scénario familier pour Arsenal, qui se retrouve souvent face à Dublin ou à des blocs défensifs bas. Une première période déplorable n’a donné lieu à aucun tir cadré de part et d’autre. Ce n’est que la deuxième fois que cela se produit en Premier League cette saison. Le précédent avait, coïncidence, également concerné Arsenal lors de sa victoire à Aston Villa le 31 août : Bukayo Saka avait fini par débloquer la situation en seconde période pour offrir un succès 1-0 à son équipe.
Madueke a souligné que les joueurs étaient restés confiants dans leur plan de jeu malgré le manque d’occasions franches en début de match. « Oui, nous savions que nous aurions la majeure partie de la possession. Il fallait être patients et choisir les bons moments, et c’est ce que nous avons fini par faire », a expliqué le buteur décisif.
Quand l’occasion s’est enfin présentée, Madueke a fait preuve des qualités individuelles qui en font un atout si précieux pour Arteta cette saison. Décrivant son but victorieux, il a ajouté : « Je suis rentré vers l’intérieur et j’ai vu une ouverture sur un côté du but. Heureusement, le ballon est entré. » Si la déviation a certainement aidé le ballon à finir au fond des filets, sa volonté de prendre ses responsabilités dans le dernier tiers du terrain était exactement ce dont les champions en titre avaient besoin pour lancer leur après-midi.
La concurrence au plus haut niveau fait progresser Arsenal
L’un des aspects les plus marquants de la réussite récente d’Arsenal est la qualité des joueurs dont dispose Arteta sur le banc. Madueke estime que cette concurrence interne explique en grande partie pourquoi l’équipe continue d’obtenir des résultats. « Quand on voit la qualité de notre onze de départ et de notre banc, c’est incroyable. Nous savons que nous allons commencer certains matches et entrer en jeu lors d’autres. Pour moi, l’état d’esprit reste le même à chaque fois : je veux créer des occasions ou marquer », a déclaré l’attaquant au sujet de l’effectif.
Cette capacité à décrocher des victoires sur le plus petit des scores est devenue une marque de fabrique du club sous Arteta. Depuis sa nomination en décembre 2019, Arsenal a remporté 32 matches de Premier League sur le score de 1-0, un record dans la compétition sur cette période, partagé avec Everton.
Le joueur de 24 ans a souligné que la réussite personnelle passe après les objectifs collectifs du club, même si inscrire le but de la victoire lui procure une immense satisfaction. Fier du niveau de l’ensemble du groupe, il a ajouté : « C’est un sentiment extraordinaire [de marquer], mais la victoire me rend encore plus heureux. Nous avons des joueurs d’élite, la vingtaine de joueurs de l’effectif est d’un niveau exceptionnel. C’est formidable d’avoir ce type de concurrence. Quand on est sur le banc, on sait qu’on est prêt à faire la différence. »
- AFP
La solidité défensive reste la base
Si les attaquants font souvent les gros titres, Madueke a tenu à souligner l’importance de ne pas avoir encaissé de but et le travail accompli par la défense. Forest s’est montré coriace et Arsenal a dû rester vigilant face aux contre-attaques pendant les 90 minutes. Forest a toutefois fini par payer son manque de réalisme devant le but et devra encore attendre pour décrocher sa première victoire à domicile de la saison.
Madueke a salué l’engagement de toute l’équipe pour préserver sa cage inviolée, rappelant que le travail défensif commence dès l’attaque. « C’est un autre aspect de notre identité : nous défendons tous ensemble, à 11 sur le terrain. Nous avons un gardien de classe mondiale et des défenseurs de classe mondiale, il faut donc aussi leur rendre hommage aujourd’hui », a-t-il conclu.
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