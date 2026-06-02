Selon Sport Bild, la clause libératoire d’Eichhorn, dont le contrat court jusqu’en 2029, s’élèverait à seulement neuf millions d’euros, alors que douze millions étaient jusqu’ici évoqués. Elle serait même encore plus basse pour les clubs qualifiés pour la Ligue des champions.
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Une prime de signature exorbitante exigée ! Le BVB se retire des négociations malgré une clause avantageuse – Le FC Bayern continue de s'intéresser à Kennet Eichhorn
D’après les dernières informations, le BVB aurait renoncé à la course pour s’attacher les services de ce jeune joyau du milieu de terrain âgé de seulement 16 ans. Le dossier Eichhorn serait en effet trop onéreux, avec un coût global d’environ 20 millions d’euros. Les agents réclameraient notamment une prime à la signature supérieure à dix millions d’euros, estimant déjà la valeur marchande du joueur à 20 millions.
Selon Bild, cette exigence a poussé le club à se retirer : « La direction est unanime : si Eichhorn privilégie sa progression sportive, le BVB est sa destination. S’il mise avant tout sur l’argent, il n’a pas sa place ici. »
En alternative, le BVB serait récemment entré en contact avec Nathan De Cat, du RSC Anderlecht. La jeune pépite belge présente un profil proche de celui d’Eichhorn, avec un an de plus au compteur, mais aussi une expérience professionnelle déjà solide et des statistiques intéressantes en Belgique (8 participations à des buts en 45 matchs).
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Selon les dernières informations, le FC Bayern, le Bayer Leverkusen et le FC Liverpool resteraient tous trois intéressés par Eichhorn.
Parallèlement, la concurrence nationale et internationale n’a pas été découragée par les exigences en matière de prime de signature des conseillers du joueur. Le FC Bayern et le Bayer Leverkusen resteraient donc en lice pour s’attacher les services de ce jeune talent exceptionnel. Le FC Liverpool aurait même pris une légère avance dans le dossier.
Les Reds, qui devraient bientôt engager Andoni Iraola, l’un des entraîneurs les plus courtisés du continent, cherchent déjà un club où prêter le jeune joueur jusqu’à sa majorité, puisqu’il ne peut pas encore s’installer hors de l’UE pour travailler.
Récemment encore, le joueur rejetait pourtant cette option. Selon Sport Bild, Eichhorn refusait toute étape intermédiaire : s’il part cet été, ce sera directement vers un club habitué de la Ligue des champions capable de lui offrir un temps de jeu immédiat. Un prêt à Berlin ou une saison d’apprentissage dans un milieu de tableau semblait donc exclu.
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FC Bayern ou Bayer Leverkusen : Ibrahim Maza sera-t-il la pièce maîtresse dans le dossier Eichhorn ?
Le capitaine de l’équipe nationale U17 n’a connu que deux obstacles lors de la saison écoulée : une grave blessure au ligament syndesmique qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de trois mois, puis une suspension suite à un carton rouge. Sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl, il était toutefois titulaire au milieu de terrain des Berlinois et a représenté l’un des rares points positifs malgré une nouvelle promotion manquée.
Longtemps, Leverkusen a été présenté comme le favori pour le recruter. Un facteur décisif : Ibrahim Maza. L’ancien joueur du Hertha a rejoint le Bayer l’été dernier, et son évolution se déroule conformément aux attentes. Eichhorn et Maza seraient en contact étroit. De plus, le style de jeu basé sur la domination du ballon de la Werkself impressionne le jeune de 16 ans.
Le Bayern Munich, lui, mise sur son statut de poids lourd continental. L’argument selon lequel les jeunes talents peinent à émerger sur les bords de l’Isar a été réfuté par Vincent Kompany au cours des deux dernières saisons : sous la houlette du Belge, la porosité de l’équipe première n’a jamais été aussi grande.
Selon les dernières indiscrétions, Eichhorn figurerait toujours sur la short-list bavaroise pour le prochain exercice. Le club le voudrait « absolument » et le considère comme « un homme d’avenir ».
Kennet Eichhorn : statistiques de performance pour le Hertha BSC
Interventions : 19 19 Sorties de plus de 90 minutes 2 buts Buts 2 Passes décisives 0 carton jaune Cartons jaunes 7 Cartons rouges 1