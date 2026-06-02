Une prime de signature exorbitante exigée ! Le BVB se retire des négociations malgré une clause avantageuse – Le FC Bayern continue de s'intéresser à Kennet Eichhorn

D’après les dernières informations, le BVB aurait renoncé à la course pour s’attacher les services de ce jeune joyau du milieu de terrain âgé de seulement 16 ans. Le dossier Eichhorn serait en effet trop onéreux, avec un coût global d’environ 20 millions d’euros. Les agents réclameraient notamment une prime à la signature supérieure à dix millions d’euros, estimant déjà la valeur marchande du joueur à 20 millions.

Selon Bild, cette exigence a poussé le club à se retirer : « La direction est unanime : si Eichhorn privilégie sa progression sportive, le BVB est sa destination. S’il mise avant tout sur l’argent, il n’a pas sa place ici. »

En alternative, le BVB serait récemment entré en contact avec Nathan De Cat, du RSC Anderlecht. La jeune pépite belge présente un profil proche de celui d’Eichhorn, avec un an de plus au compteur, mais aussi une expérience professionnelle déjà solide et des statistiques intéressantes en Belgique (8 participations à des buts en 45 matchs).