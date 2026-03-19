Filip Pavic a créé une première chez le champion allemand en titre. Grâce à sa sélection dans l'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany, décimée par de nombreuses blessures, un joueur né en 2010 a fait pour la première fois partie de l'effectif du Bayern.
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Une première historique ! Un jeune talent crée la surprise au FC Bayern Munich et bat un record en Ligue des champions
L'entrée en jeu de ce défenseur central âgé de 16 ans, 1 mois et 27 jours à la 72e minute, en remplacement de Josip Stanisic, est d'ailleurs entrée dans les annales du club munichois. Pavic est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec le Bayern en Ligue des champions, détrônant ainsi Paul Wanner, qui avait 16 ans, neuf mois et 19 jours lors de sa première apparition en Ligue des champions en octobre 2022 contre le Viktoria Plzeň. Lennart Karl, qui a une nouvelle fois démontré son efficacité offensive en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors de la victoire 4-1, occupe quant à lui la cinquième place (17 ans, sept mois et huit jours) du classement interne des jeunes joueurs.
Pavic, qui a rejoint le centre de formation du FCB en 2019 en provenance du SV Waldperlach, n’avait jusqu’alors joué que pour les U17 cette saison et avait également fait ses débuts en UEFA Youth League en décembre. De plus, Deniz Ofli a fait ses débuts professionnels, entrant en jeu dès la 56e minute pour remplacer Aleksandar Pavlovic. Quelques instants plus tard, il a contribué au 3-0 provisoire.
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FC Bayern : deux autres jeunes joueurs dans l'effectif pour le match contre l'Atalanta Bergame
Avec le défenseur latéral Vincent Manuba et le gardien Leonard Prescott, deux autres jeunes faisaient partie de l'effectif. Ce dernier était également sur le point de faire ses débuts en raison de la situation tendue dans les cages munichoises, mais le gardien Jonas Urbig s'est remis à temps de la commotion cérébrale subie lors du match aller à Bergame.
Le Bayern affrontera désormais le Real Madrid en quarts de finale, après que ce dernier ait éliminé Manchester City de manière souveraine. Le match aller se déroulera le 7 avril au Bernabeu, avant que la qualification ne se joue huit jours plus tard à l'Allianz Arena. D'ici là, la situation au niveau de l'effectif devrait s'être améliorée. D'autant plus que Joshua Kimmich et Michael Olise feront leur retour dans l'équipe après avoir purgé leurs suspensions pour cartons jaunes.
FC Bayern Munich : les plus jeunes débutants en Ligue des champions
Place Joueur Âge 1 Filip Pavic 16 ans, un mois et 27 jours 2 Paul Wanner 16 ans, 9 mois et 19 jours 3 Wisdom Mike 17 ans, 28 jours 4 Mathys Tel 17 ans, 4 mois et 17 jours 5 Lennart Karl 17 ans, sept mois et huit jours