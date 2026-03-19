Une première historique ! Un jeune talent crée la surprise au FC Bayern Munich et bat un record en Ligue des champions

L'entrée en jeu de ce défenseur central âgé de 16 ans, 1 mois et 27 jours à la 72e minute, en remplacement de Josip Stanisic, est d'ailleurs entrée dans les annales du club munichois. Pavic est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec le Bayern en Ligue des champions, détrônant ainsi Paul Wanner, qui avait 16 ans, neuf mois et 19 jours lors de sa première apparition en Ligue des champions en octobre 2022 contre le Viktoria Plzeň. Lennart Karl, qui a une nouvelle fois démontré son efficacité offensive en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors de la victoire 4-1, occupe quant à lui la cinquième place (17 ans, sept mois et huit jours) du classement interne des jeunes joueurs.

Pavic, qui a rejoint le centre de formation du FCB en 2019 en provenance du SV Waldperlach, n’avait jusqu’alors joué que pour les U17 cette saison et avait également fait ses débuts en UEFA Youth League en décembre. De plus, Deniz Ofli a fait ses débuts professionnels, entrant en jeu dès la 56e minute pour remplacer Aleksandar Pavlovic. Quelques instants plus tard, il a contribué au 3-0 provisoire.