« Une première et dernière fois » : Zlatan Ibrahimovic semble tirer le rideau sur sa carrière de consultant après avoir remercié Thierry Henry et Alexi Lalas à l’issue de la finale de la Coupe du monde

Alors que Fox Sports concluait sa couverture de la finale de la Coupe du monde, Ibrahimovic a profité de l’instant pour remercier ses collègues avec qui il avait collaboré tout au long du tournoi.

« J’ai beaucoup parlé ces derniers mois et demi, mais ce seront mes derniers mots », a-t-il déclaré dans les derniers instants de l’émission. « Alexi, merci. Thierry, merci. Rebecca, merci.

« Ce fut un immense plaisir de partager ce studio avec vous tous – vous m’avez vraiment facilité la tâche. Je tiens également à remercier Fox, l’Amérique et toutes les personnes que vous ne voyez pas à l’écran. »

L’homme de 44 ans a ensuite laissé entendre qu’il ne poursuivrait pas sa carrière de consultant télévisé : « J’espère que l’Amérique a apprécié cela autant que moi. C’est mon adieu au studio. C’était la première et la dernière fois pour moi. Alors, prenez soin de vous, tout le monde. »