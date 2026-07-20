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« Une première et dernière fois » : Zlatan Ibrahimovic semble tirer le rideau sur sa carrière de consultant après avoir remercié Thierry Henry et Alexi Lalas à l’issue de la finale de la Coupe du monde
Ibrahimovic tire son coup de pied final après la couverture de la Coupe du monde.
Zlatan Ibrahimović a laissé entendre que son expérience de consultant télévisé s’achevait après la finale de la Coupe du monde, marquant ainsi la fin de son passage chez Fox Sports. L’ancien international suédois a officié tout au long du tournoi aux côtés de son ex-coéquipier du FC Barcelone Thierry Henry, de l’ancien défenseur de l’équipe nationale américaine Alexi Lalas et de la présentatrice Rebecca Lowe.
L’attaquant retraité s’est rapidement imposé comme une figure populaire grâce à ses analyses franches et à ses échanges humoristiques avec ses collègues du plateau. Malgré cet accueil positif, Ibrahimovic a laissé entendre que cette première expérience en studio serait aussi la dernière.
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Ibrahimovic a adressé un message de remerciement à ses coéquipiers.
Alors que Fox Sports concluait sa couverture de la finale de la Coupe du monde, Ibrahimovic a profité de l’instant pour remercier ses collègues avec qui il avait collaboré tout au long du tournoi.
« J’ai beaucoup parlé ces derniers mois et demi, mais ce seront mes derniers mots », a-t-il déclaré dans les derniers instants de l’émission. « Alexi, merci. Thierry, merci. Rebecca, merci.
« Ce fut un immense plaisir de partager ce studio avec vous tous – vous m’avez vraiment facilité la tâche. Je tiens également à remercier Fox, l’Amérique et toutes les personnes que vous ne voyez pas à l’écran. »
L’homme de 44 ans a ensuite laissé entendre qu’il ne poursuivrait pas sa carrière de consultant télévisé : « J’espère que l’Amérique a apprécié cela autant que moi. C’est mon adieu au studio. C’était la première et la dernière fois pour moi. Alors, prenez soin de vous, tout le monde. »
Des débuts mémorables en studio
Tout au long de la Coupe du monde, Ibrahimovic a intégré le très apprécié plateau d’experts de Fox Sports aux côtés d’Henry, Lalas et Lowe. Leurs points de vue contrastés ont régulièrement suscité des débats animés, notamment entre Henry et Lalas, auteurs d’échanges mémorables durant le tournoi.
Ses déclarations surprennent, alors que les rumeurs l’envoyaient durablement vers une carrière audiovisuelle après son départ du football professionnel en 2023. L’ancien attaquant de l’AC Milan, du PSG et du FC Barcelone a pourtant indiqué qu’il était prêt à tirer sa révérence après un seul grand tournoi.
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Ibrahimovic va-t-il faire son retour à la télévision ?
Reste à voir si les adieux d’Ibrahimovic marquent un départ définitif du monde de l’audiovisuel. Bien qu’il ait présenté la finale de la Coupe du monde comme son dernier passage en plateau, on ignore s’il a totalement exclu toute collaboration future à la télévision. Pour l’instant, l’ancien attaquant tire sa révérence après avoir été salué pour sa complicité avec Henry, Lalas et Lowe, laissant une impression durable lors de son premier passage en tant que commentateur.
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