Goal.com
En direct
Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Une première en plus d’un siècle pour le Chelsea FC ! Brighton enfonce les Blues dans la crise et se rapproche de la Ligue des champions

Premier League
Brighton vs Chelsea
Brighton
Chelsea

L’entraîneur Fabian Hürzeler a infligé une nouvelle défaite retentissante au FC Chelsea, champion du monde des clubs, face à Brighton & Hove Albion, et peut désormais rêver de la Coupe d’Europe.

Les « Seagulls » ont facilement battu les « Blues » 3-0 (1-0) et récupèrent la sixième place. Un positionnement qui pourrait les propulser en Ligue des champions si Aston Villa, présent en demi-finale, remporte l’Europa League.

  • À quatre journées de la fin, Chelsea pointe à la septième place, à deux points de Brighton. L’équipe de l’entraîneur Liam Rosenior vient d’enchaîner une cinquième défaite consécutive sans trouver le chemin des filets, une disette qui n’avait plus été observée depuis 1912, « l’année du naufrage du Titanic », comme le rappelle la BBC.

    Ferdi Kadioglu (3e) sur un corner tiré par l’international Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56e) et le remplaçant Danny Welbeck (90e+1) ont marqué pour Brighton. Les hommes de Hürzeler auraient toutefois pu bénéficier d’un penalty pour une main, lorsque Marc Cucurella a dégagé le ballon dans sa propre surface, à la limite de la légalité (54e). L’action menant au deuxième but de Brighton avait pourtant été précédée d’une main de Yankuba Minteh, restée elle aussi sans sanction.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Chelsea se rendra à Brighton sans Cole Palmer ni ses coéquipiers.

    Privée de son capitaine Reece James, ainsi que de ses deux atouts offensifs Cole Palmer et Joao Pedro, Chelsea a dû innover. Contraint par les circonstances, Rosenior a opté pour une défense à cinq, et son équipe a abordé la rencontre avec une prudence de tous les instants. Après seulement trente minutes de jeu, Brighton dominaient les débats avec sept tirs cadrés contre aucun et quinze incursions dans la surface adverse pour une seule des Blues.

    Hürzeler a prolongé une série remarquable : il reste invaincu pour son dixième duel face à un entraîneur anglais, seul l’ancien sélectionneur du Brésil Luiz Felipe Scolari ayant fait mieux (onze matchs avec Chelsea).

  • Les cinq dernières rencontres de championnat du Chelsea FC


    Date

    Match

    Résultat

    14 mars

    Chelsea - Newcastle

    0-1

    21 mars

    Everton - Chelsea

    3-0

    12 avril

    Chelsea vs Manchester City

    0-3

    18 avril

    Chelsea vs Manchester United

    0-1

    21 avril

    Brighton vs Chelsea

    3-0


FA Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Brighton crest
Brighton
BHA