Les « Seagulls » ont facilement battu les « Blues » 3-0 (1-0) et récupèrent la sixième place. Un positionnement qui pourrait les propulser en Ligue des champions si Aston Villa, présent en demi-finale, remporte l’Europa League.
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Une première en plus d’un siècle pour le Chelsea FC ! Brighton enfonce les Blues dans la crise et se rapproche de la Ligue des champions
À quatre journées de la fin, Chelsea pointe à la septième place, à deux points de Brighton. L’équipe de l’entraîneur Liam Rosenior vient d’enchaîner une cinquième défaite consécutive sans trouver le chemin des filets, une disette qui n’avait plus été observée depuis 1912, « l’année du naufrage du Titanic », comme le rappelle la BBC.
Ferdi Kadioglu (3e) sur un corner tiré par l’international Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56e) et le remplaçant Danny Welbeck (90e+1) ont marqué pour Brighton. Les hommes de Hürzeler auraient toutefois pu bénéficier d’un penalty pour une main, lorsque Marc Cucurella a dégagé le ballon dans sa propre surface, à la limite de la légalité (54e). L’action menant au deuxième but de Brighton avait pourtant été précédée d’une main de Yankuba Minteh, restée elle aussi sans sanction.
- AFP
Chelsea se rendra à Brighton sans Cole Palmer ni ses coéquipiers.
Privée de son capitaine Reece James, ainsi que de ses deux atouts offensifs Cole Palmer et Joao Pedro, Chelsea a dû innover. Contraint par les circonstances, Rosenior a opté pour une défense à cinq, et son équipe a abordé la rencontre avec une prudence de tous les instants. Après seulement trente minutes de jeu, Brighton dominaient les débats avec sept tirs cadrés contre aucun et quinze incursions dans la surface adverse pour une seule des Blues.
Hürzeler a prolongé une série remarquable : il reste invaincu pour son dixième duel face à un entraîneur anglais, seul l’ancien sélectionneur du Brésil Luiz Felipe Scolari ayant fait mieux (onze matchs avec Chelsea).
Les cinq dernières rencontres de championnat du Chelsea FC
Date
Match
Résultat
14 mars
Chelsea - Newcastle
0-1
21 mars
Everton - Chelsea
3-0
12 avril
Chelsea vs Manchester City
0-3
18 avril
Chelsea vs Manchester United
0-1
21 avril
Brighton vs Chelsea
3-0