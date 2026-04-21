Une première en plus d’un siècle pour le Chelsea FC ! Brighton enfonce les Blues dans la crise et se rapproche de la Ligue des champions

À quatre journées de la fin, Chelsea pointe à la septième place, à deux points de Brighton. L’équipe de l’entraîneur Liam Rosenior vient d’enchaîner une cinquième défaite consécutive sans trouver le chemin des filets, une disette qui n’avait plus été observée depuis 1912, « l’année du naufrage du Titanic », comme le rappelle la BBC.

Ferdi Kadioglu (3e) sur un corner tiré par l’international Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56e) et le remplaçant Danny Welbeck (90e+1) ont marqué pour Brighton. Les hommes de Hürzeler auraient toutefois pu bénéficier d’un penalty pour une main, lorsque Marc Cucurella a dégagé le ballon dans sa propre surface, à la limite de la légalité (54e). L’action menant au deuxième but de Brighton avait pourtant été précédée d’une main de Yankuba Minteh, restée elle aussi sans sanction.