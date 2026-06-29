Nagelsmann a surpris en modifiant son onze de départ. Le « super joker » Deniz Undav a ainsi remplacé Jamal Musiala, jusqu’ici titulaire lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et a fait ses débuts en attaque, devenant pour la première fois un élément du onze allemand depuis le début du tournoi.

Constatant un manque de présence offensive jusqu’ici, le sélectionneur l’a expliqué sur MagentaTV avant le premier match à élimination directe. « C’est pour cette raison que nous étions souvent contraints de jouer le ballon devant le milieu de terrain adverse, ce qui nous faisait perdre trop souvent la possession. Avec un deuxième attaquant, nous avons plus de présence à l’avant et pouvons y envoyer le ballon. Et Deniz l’a bien mérité », a expliqué le sélectionneur de la DFB.

Relativement discret durant les 45 premières minutes, il a cédé sa place à Musiala peu après l’heure de jeu. L’Allemagne a néanmoins bien entamé la seconde période : Kai Havertz a égalisé d’une tête à la 54^e minute (1-1).

Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire. En prolongation, un but pourtant valable de Jonathan Tah a été refusé à l’Allemagne suite à une intervention du VAR, ce qui a finalement conduit à une séance de tirs au but. Le Paraguay a alors fait preuve de plus de sang-froid et s’est qualifié pour les huitièmes de finale.