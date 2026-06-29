Selon le fournisseur de données Opta, depuis le début de la collecte de données détaillées lors de la Coupe du monde 1966, il y a 60 ans, l’équipe d’Allemagne est la première à avoir réalisé autant de passes réussies de plus que son adversaire en première mi-temps d’un match de Coupe du monde (253 de plus que le Paraguay), tout en étant menée au score à la pause (0-1).
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Une première en 60 ans ! L'Allemagne inscrit un chapitre douloureux de son histoire en Coupe du monde dès la première mi-temps face au Paraguay
L'Allemagne a certes dominé la possession en première période, mais elle s'est heurtée au solide bloc défensif sud-américain sans se montrer réellement dangereuse. La rencontre est donc restée pauvre en occasions, le Paraguay se contentant de défendre avant de contre-attaquer avec efficacité.
À la 42e minute, Julio Enciso, joueur du Racing Strasbourg, a ouvert le score de la tête en battant le gardien allemand Manuel Neuer. L’outsider menait alors 1-0. Jusqu’à la mi-temps, l’équipe favorite de l’entraîneur national Julian Nagelsmann n’a pas réussi à réagir.
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Coupe du monde 2026 : l'Allemagne éliminée dès les premiers tours par le Paraguay
Nagelsmann a surpris en modifiant son onze de départ. Le « super joker » Deniz Undav a ainsi remplacé Jamal Musiala, jusqu’ici titulaire lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et a fait ses débuts en attaque, devenant pour la première fois un élément du onze allemand depuis le début du tournoi.
Constatant un manque de présence offensive jusqu’ici, le sélectionneur l’a expliqué sur MagentaTV avant le premier match à élimination directe. « C’est pour cette raison que nous étions souvent contraints de jouer le ballon devant le milieu de terrain adverse, ce qui nous faisait perdre trop souvent la possession. Avec un deuxième attaquant, nous avons plus de présence à l’avant et pouvons y envoyer le ballon. Et Deniz l’a bien mérité », a expliqué le sélectionneur de la DFB.
Relativement discret durant les 45 premières minutes, il a cédé sa place à Musiala peu après l’heure de jeu. L’Allemagne a néanmoins bien entamé la seconde période : Kai Havertz a égalisé d’une tête à la 54^e minute (1-1).
Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire. En prolongation, un but pourtant valable de Jonathan Tah a été refusé à l’Allemagne suite à une intervention du VAR, ce qui a finalement conduit à une séance de tirs au but. Le Paraguay a alors fait preuve de plus de sang-froid et s’est qualifié pour les huitièmes de finale.