Selon le fournisseur de données Opta, l’équipe d’Allemagne a remporté en moyenne seulement 47 % de ses duels lors de ses quatre matchs de la Coupe du monde disputés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une première amère : depuis le début de la collecte détaillée de données en 1966, la Mannschaft n’avait jamais descendu sous la barre des 50 % sur l’ensemble d’une phase finale.
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Une première en 60 ans de Coupe du monde pour l’équipe d’Allemagne, éliminée avec un bilan catastrophique
L'Allemagne a été éliminée de manière surprenante lundi en seizièmes de finale, s'inclinant face à l'outsider paraguayen aux tirs au but. Après 90 puis 120 minutes, le score était de 1-1 ; face aux Sud-Américains, l'Allemagne n'a remporté que 45 % de ses duels.
Même lors de leur large succès 7-1 contre Curaçao en ouverture de la Coupe du monde, Joshua Kimmich et ses coéquipiers n’avaient remporté que 48 % de leurs duels, lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, ce ratio était de 47 %, et c’est lors de la défaite 1-2 contre l’Équateur, lors de la dernière rencontre de la phase de poules, que la sélection allemande a obtenu son meilleur résultat à cet égard, avec 49 % des duels remportés.
- AFP
L’Allemagne est éliminée prématurément pour la troisième Coupe du monde consécutive : « Je suis sans voix. »
« Je ne sais pas trop quoi dire. C’est ma deuxième Coupe du monde, et deux fois, on a tout gâché. Je ne peux que m’excuser. Nous sommes bien sûr tous déçus, nous avions de grands projets », a déclaré Havertz après cette troisième Coupe du monde consécutive décevante. En 2018 et 2022, l’Allemagne avait été éliminée dès la phase de poules ; cette fois encore, l’aventure s’est arrêtée avant même les huitièmes de finale.
Julio Enciso avait ouvert le score pour des Paraguayens défendant avec acharnement juste avant la mi-temps ; à la 54e minute, Havertz avait égalisé de la tête. L’Allemagne a certes largement dominé la possession, mais elle a manqué de mordant en attaque. « Face à une telle équipe, il faut se créer davantage d’occasions de but. De notre côté, cela n’a pas suffi », a analysé sur la chaîne ZDF le gardien Manuel Neuer, de retour dans les cages de la DFB pour cette Coupe du monde et qui, après cette élimination précoce, prend à nouveau sa retraite.
Surtout, les Allemands ont vécu un coup de théâtre en prolongation : un but parfaitement valable de Jonathan Tah, qui aurait fait 2-1, a été annulé. L’arbitre Jalal Jayed, après intervention du VAR et visionnage des images, a estimé que Waldemar Anton avait commis une faute sur le gardien paraguayen Orlando Gill. Je ne sais pas ce qu’il a bien pu voir là-dedans », a tempêté le sélectionneur national Julian Nagelsmann sur MagentaTV.
Équipe d’Allemagne : Julian Nagelsmann doit-il quitter son poste après l’élimination prématurée en Coupe du monde ?
Sous contrat jusqu'après l'Euro 2028, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a écarté toute démission après la défaite contre le Paraguay : « Je suis prêt si on le souhaite, et si ce n'est pas le cas, il faudra me le dire », a déclaré le technicien de 38 ans.
Malgré tout, dès la fin de cette nouvelle Coupe du monde décevante, les spéculations sur un éventuel limogeage de Nagelsmann ont émergé. « Du côté des responsables, cela appelle en quelque sorte des conséquences », a notamment déclaré le champion du monde Mats Hummels, en lançant le débat comme expert sur MagentaTV. « Je ne peux pas le dire autrement. Nous avons eu l’Euro à domicile, la Ligue des nations à domicile et ce tournoi ici avec un large plateau de participants. On vante encore trop les mérites de l’Euro à domicile à mes yeux. Les deux autres tournois ont été décevants. C’est pourquoi cela doit être abordé, tant par le sélectionneur national lui-même que par la fédération. Il faut au moins qu’il y ait des discussions à ce sujet », a déclaré Hummels.
La DFB aurait annulé la conférence de presse initialement fixée à mardi, juste avant le départ du camp de base américain. Une décision qui alimente les spéculations sur l’avenir du poste de sélectionneur.
- Getty Images Sport
Taux de duels gagnés par l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026
Match
Duels aériens gagnés
Allemagne - Curaçao 7-1
48 %
Allemagne - Côte d’Ivoire 2:1
47 %
Allemagne - Équateur 1-2
49 %
Allemagne - Paraguay : 1-1 a.p., 3-4 t.a.b.
45 %
Moyenne : 47 %
Moyenne : 47 %