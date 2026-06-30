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Oliver Maywurm

Traduit par

Une première en 60 ans de Coupe du monde pour l’équipe d’Allemagne, éliminée avec un bilan catastrophique

Coupe du monde
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay

Lors de cette Coupe du monde 2026 décevante, l'Allemagne a établi un record négatif sans précédent.

Selon le fournisseur de données Opta, l’équipe d’Allemagne a remporté en moyenne seulement 47 % de ses duels lors de ses quatre matchs de la Coupe du monde disputés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une première amère : depuis le début de la collecte détaillée de données en 1966, la Mannschaft n’avait jamais descendu sous la barre des 50 % sur l’ensemble d’une phase finale.

  • L'Allemagne a été éliminée de manière surprenante lundi en seizièmes de finale, s'inclinant face à l'outsider paraguayen aux tirs au but. Après 90 puis 120 minutes, le score était de 1-1 ; face aux Sud-Américains, l'Allemagne n'a remporté que 45 % de ses duels.

    Même lors de leur large succès 7-1 contre Curaçao en ouverture de la Coupe du monde, Joshua Kimmich et ses coéquipiers n’avaient remporté que 48 % de leurs duels, lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, ce ratio était de 47 %, et c’est lors de la défaite 1-2 contre l’Équateur, lors de la dernière rencontre de la phase de poules, que la sélection allemande a obtenu son meilleur résultat à cet égard, avec 49 % des duels remportés.

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    L’Allemagne est éliminée prématurément pour la troisième Coupe du monde consécutive : « Je suis sans voix. »

    « Je ne sais pas trop quoi dire. C’est ma deuxième Coupe du monde, et deux fois, on a tout gâché. Je ne peux que m’excuser. Nous sommes bien sûr tous déçus, nous avions de grands projets », a déclaré Havertz après cette troisième Coupe du monde consécutive décevante. En 2018 et 2022, l’Allemagne avait été éliminée dès la phase de poules ; cette fois encore, l’aventure s’est arrêtée avant même les huitièmes de finale.

    Julio Enciso avait ouvert le score pour des Paraguayens défendant avec acharnement juste avant la mi-temps ; à la 54e minute, Havertz avait égalisé de la tête. L’Allemagne a certes largement dominé la possession, mais elle a manqué de mordant en attaque. « Face à une telle équipe, il faut se créer davantage d’occasions de but. De notre côté, cela n’a pas suffi », a analysé sur la chaîne ZDF le gardien Manuel Neuer, de retour dans les cages de la DFB pour cette Coupe du monde et qui, après cette élimination précoce, prend à nouveau sa retraite.

    Surtout, les Allemands ont vécu un coup de théâtre en prolongation : un but parfaitement valable de Jonathan Tah, qui aurait fait 2-1, a été annulé. L’arbitre Jalal Jayed, après intervention du VAR et visionnage des images, a estimé que Waldemar Anton avait commis une faute sur le gardien paraguayen Orlando Gill. Je ne sais pas ce qu’il a bien pu voir là-dedans », a tempêté le sélectionneur national Julian Nagelsmann sur MagentaTV.

  • Équipe d’Allemagne : Julian Nagelsmann doit-il quitter son poste après l’élimination prématurée en Coupe du monde ?

    Sous contrat jusqu'après l'Euro 2028, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a écarté toute démission après la défaite contre le Paraguay : « Je suis prêt si on le souhaite, et si ce n'est pas le cas, il faudra me le dire », a déclaré le technicien de 38 ans.

    Malgré tout, dès la fin de cette nouvelle Coupe du monde décevante, les spéculations sur un éventuel limogeage de Nagelsmann ont émergé. « Du côté des responsables, cela appelle en quelque sorte des conséquences », a notamment déclaré le champion du monde Mats Hummels, en lançant le débat comme expert sur MagentaTV. « Je ne peux pas le dire autrement. Nous avons eu l’Euro à domicile, la Ligue des nations à domicile et ce tournoi ici avec un large plateau de participants. On vante encore trop les mérites de l’Euro à domicile à mes yeux. Les deux autres tournois ont été décevants. C’est pourquoi cela doit être abordé, tant par le sélectionneur national lui-même que par la fédération. Il faut au moins qu’il y ait des discussions à ce sujet », a déclaré Hummels.

    La DFB aurait annulé la conférence de presse initialement fixée à mardi, juste avant le départ du camp de base américain. Une décision qui alimente les spéculations sur l’avenir du poste de sélectionneur.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Taux de duels gagnés par l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026


    Match

    Duels aériens gagnés

    Allemagne - Curaçao 7-1

    48 %

    Allemagne - Côte d’Ivoire 2:1

    47 %

    Allemagne - Équateur 1-2

    49 %

    Allemagne - Paraguay : 1-1 a.p., 3-4 t.a.b.

    45 %

    Moyenne : 47 %

    Moyenne : 47 %


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