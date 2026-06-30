« Je ne sais pas trop quoi dire. C’est ma deuxième Coupe du monde, et deux fois, on a tout gâché. Je ne peux que m’excuser. Nous sommes bien sûr tous déçus, nous avions de grands projets », a déclaré Havertz après cette troisième Coupe du monde consécutive décevante. En 2018 et 2022, l’Allemagne avait été éliminée dès la phase de poules ; cette fois encore, l’aventure s’est arrêtée avant même les huitièmes de finale.

Julio Enciso avait ouvert le score pour des Paraguayens défendant avec acharnement juste avant la mi-temps ; à la 54e minute, Havertz avait égalisé de la tête. L’Allemagne a certes largement dominé la possession, mais elle a manqué de mordant en attaque. « Face à une telle équipe, il faut se créer davantage d’occasions de but. De notre côté, cela n’a pas suffi », a analysé sur la chaîne ZDF le gardien Manuel Neuer, de retour dans les cages de la DFB pour cette Coupe du monde et qui, après cette élimination précoce, prend à nouveau sa retraite.

Surtout, les Allemands ont vécu un coup de théâtre en prolongation : un but parfaitement valable de Jonathan Tah, qui aurait fait 2-1, a été annulé. L’arbitre Jalal Jayed, après intervention du VAR et visionnage des images, a estimé que Waldemar Anton avait commis une faute sur le gardien paraguayen Orlando Gill. Je ne sais pas ce qu’il a bien pu voir là-dedans », a tempêté le sélectionneur national Julian Nagelsmann sur MagentaTV.