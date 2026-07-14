Une première dans l’histoire du FC Bayern : Dante endosse officiellement un double rôle d’entraîneur

Au printemps, le Bayern Munich a officialisé la nomination de l’ancien défenseur central comme successeur de Holger Seitz à la tête de l’équipe réserve. Jusqu’à la fin de la saison dernière, Dante portait encore les couleurs de l’OGC Nice en Ligue 1.

Entre 2012 et 2015, il a disputé 133 matchs officiels sous le maillot bavarois, remportant trois fois le championnat d’Allemagne, trois fois la Coupe d’Allemagne et une fois la Ligue des champions.

Les débuts de l’homme de 42 ans à la tête des amateurs du Bayern s’avèrent pour l’instant difficiles : battu 0-4 par les Kickers de Stuttgart, 0-2 face au Legia Varsovie puis 1-4 contre le Wacker Innsbruck, il n’a pas encore goûté à la victoire en trois matchs amicaux.

Le Bayern II et son nouvel entraîneur feront leur entrée en Regionalliga vendredi 24 juillet, avec la réception du SC Eltersdorf pour lancer la saison.