Pro Shots
Traduit par
« Une première dans l’histoire ! » : des superstars asiatiques bouclent des transferts fracassants vers l’Europe
Les stars asiatiques réalisent des transferts historiques
Le football asiatique a célébré un mercato estival historique, les meilleurs talents du continent ayant décroché des transferts majeurs dans les plus grands championnats européens. Le fait marquant de cette fenêtre a été Ayase Ueda, meilleur buteur de l’Eredivisie, qui a bouclé un transfert de 15 millions d’euros de Feyenoord vers le club de Ligue 1 du LOSC Lille, avec un contrat de quatre ans.
En Angleterre, le gardien Zion Suzuki est entré dans l’histoire en devenant le premier portier japonais à jouer en Premier League après avoir scellé son transfert de Parme à Aston Villa. Pendant ce temps, le milieu sud-coréen Lee Kang-ina tourné la page d’un chapitre prestigieux au Paris Saint-Germain, où il a remporté deux titres de Ligue des champions, pour rejoindre l’Atlético de Madrid, prétendant en Liga.
Ces transferts phares soulignent l’influence et la valeur marchande, en forte croissance, des joueurs asiatiques au plus haut niveau de la compétition européenne.
- AFP
Des changements majeurs à travers le continent
L’activité sur le marché des transferts a largement dépassé les seuls mouvements phares, plusieurs cadres de sélections nationales s’assurant des changements d’environnement stratégiques. L’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan a bouclé un prêt de Wolverhampton Wanderers vers le club de Bundesliga Schalke 04, tandis que son compatriote Hwang In-beom a rejoint le champion de Primeira Liga (Portugal), le FC Porto, en provenance de Feyenoord.
L’ailier international irakien Marko Farji a finalisé un transfert définitif de Venezia vers le club d’Eredivisie sc Heerenveen avec un contrat de quatre ans. En Ouzbékistan, le buteur Eldor Shomurodov a vu son prêt à l’Istanbul Basaksehir être rendu permanent pour 2,8 millions d’euros après avoir terminé meilleur buteur ex aequo de l’élite turque avec 22 réalisations.
« Je suis très heureux de rejoindre le LOSC, un club très présent en Ligue 1 et en Ligue des champions », a déclaré Ueda à son arrivée en France. « J’ai vraiment été attiré par ce club, notamment en raison de son style de jeu. »
Briser les barrières et battre des records
Cet été a également été marqué par des performances historiques de talents du Moyen-Orient dans l'élite européenne. Le défenseur saoudien Saud Abdulhamid a prolongé son séjour au RC Lens jusqu'en 2029 après avoir aidé le club français à remporter la Coupe de France et le Trophée des champions, devenant ainsi le premier joueur saoudien à gagner des trophées majeurs en Europe. Pendant ce temps, le capitaine de la sélection iranienne Alireza Jahanbakhsh a effectué son retour dans le football néerlandais en rejoignant l'équipe d'Eredivisie de l'Excelsior Rotterdam en tant qu'agent libre.
Le défenseur japonais Ko Itakura est retourné au Borussia Monchengladbach depuis l'Ajax dans le cadre d'un contrat de quatre ans, tandis que son compatriote Kodai Sano a franchi un palier en rejoignant le PSV, champion d'Eredivisie, en provenance du NEC.
Ailleurs, le défenseur sud-coréen Seol Young-woo a rejoint le FC Augsbourg en provenance de l'Étoile rouge de Belgrade, devenant le quatrième joueur sud-coréen de l'histoire du club allemand.
- Getty Images Sport
En préparation des campagnes européennes
Les délais d'inscription étant désormais clos, ces joueurs se concentrent désormais sur leur intégration dans leurs nouveaux clubs en vue de la saison à venir.
Beaucoup de ces stars, dont Ueda, Lee et Abdulhamid, disputeront des compétitions européennes comme la Ligue des champions de l'UEFA.
Leurs performances seront suivies de près alors qu'ils chercheront à prendre de l'élan, à conserver leur rythme de compétition et à continuer de faire progresser le football asiatique sur la scène mondiale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles