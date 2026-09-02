Le football asiatique a célébré un mercato estival historique, les meilleurs talents du continent ayant décroché des transferts majeurs dans les plus grands championnats européens. Le fait marquant de cette fenêtre a été Ayase Ueda, meilleur buteur de l’Eredivisie, qui a bouclé un transfert de 15 millions d’euros de Feyenoord vers le club de Ligue 1 du LOSC Lille, avec un contrat de quatre ans.

En Angleterre, le gardien Zion Suzuki est entré dans l’histoire en devenant le premier portier japonais à jouer en Premier League après avoir scellé son transfert de Parme à Aston Villa. Pendant ce temps, le milieu sud-coréen Lee Kang-ina tourné la page d’un chapitre prestigieux au Paris Saint-Germain, où il a remporté deux titres de Ligue des champions, pour rejoindre l’Atlético de Madrid, prétendant en Liga.

Ces transferts phares soulignent l’influence et la valeur marchande, en forte croissance, des joueurs asiatiques au plus haut niveau de la compétition européenne.