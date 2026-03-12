Une plainte a été déposée après que le transfert de Mason Greenwood à Marseille a été remis en question par un membre du personnel lors d'une dispute présumée dans la salle du conseil d'administration

L'une d'entre elles concernait l'acquisition de Greenwood, international anglais ayant disputé un match avec son pays. Après l'avoir vu impressionner lors d'un prêt au Getafe en 2023-24, Marseille a présenté au club de Premier League Manchester United une offre de transfert définitif.

L'accord a finalement été conclu pour un montant de 27 millions de livres sterling (36 millions de dollars). Greenwood a été autorisé à quitter Old Trafford après que toutes les charges retenues contre lui dans une affaire liée à des allégations de tentative de viol, d'agression et de comportement coercitif et contrôlant ont été abandonnées en février 2023.

Selon La Provence, Barontini s'est « opposée » à la signature de Greenwood. Elle aurait également refusé de recruter le défenseur international algérien Youcef Atal, qui avait été condamné à huit mois de prison avec sursis et à une amende de 45 000 euros par un tribunal de Nice pour avoir partagé une vidéo antisémite à la suite des attaques de la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

Barontini aurait également fait part de ses inquiétudes concernant le comportement d'Ali Zarrak, qui était devenu une figure importante de la structure sportive marseillaise aux côtés de Benatia. Ces prétendus désaccords ont atteint leur paroxysme au cours des dernières semaines.

La Provence affirme que le conflit interne « a culminé lors d'une confrontation houleuse dans le bureau de Longoria à La Commanderie ». Barontini aurait ensuite déposé un rapport d'incident qui a été enregistré par la police locale.