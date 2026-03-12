Getty/GOAL
Une plainte a été déposée après que le transfert de Mason Greenwood à Marseille a été remis en question par un membre du personnel lors d'une dispute présumée dans la salle du conseil d'administration
Tension dans les coulisses du Stade Vélodrome
La Provence rapporte qu'un cadre supérieur du Stade Vélodrome a déposé la plainte en question à la suite d'un conflit interne survenu au cours de l'été 2024. Les tensions auraient escaladé entre Benatia et Cecilia Barontini.
À l'époque, Mme Barontini avait été chargée par le président du club, Pablo Longoria, de superviser les questions administratives aux côtés d'Alban Juster. Plusieurs décisions prises à l'époque auraient été contestées.
Comment le conflit interne à Marseille s'est intensifié
L'une d'entre elles concernait l'acquisition de Greenwood, international anglais ayant disputé un match avec son pays. Après l'avoir vu impressionner lors d'un prêt au Getafe en 2023-24, Marseille a présenté au club de Premier League Manchester United une offre de transfert définitif.
L'accord a finalement été conclu pour un montant de 27 millions de livres sterling (36 millions de dollars). Greenwood a été autorisé à quitter Old Trafford après que toutes les charges retenues contre lui dans une affaire liée à des allégations de tentative de viol, d'agression et de comportement coercitif et contrôlant ont été abandonnées en février 2023.
Selon La Provence, Barontini s'est « opposée » à la signature de Greenwood. Elle aurait également refusé de recruter le défenseur international algérien Youcef Atal, qui avait été condamné à huit mois de prison avec sursis et à une amende de 45 000 euros par un tribunal de Nice pour avoir partagé une vidéo antisémite à la suite des attaques de la bande de Gaza le 7 octobre 2023.
Barontini aurait également fait part de ses inquiétudes concernant le comportement d'Ali Zarrak, qui était devenu une figure importante de la structure sportive marseillaise aux côtés de Benatia. Ces prétendus désaccords ont atteint leur paroxysme au cours des dernières semaines.
La Provence affirme que le conflit interne « a culminé lors d'une confrontation houleuse dans le bureau de Longoria à La Commanderie ». Barontini aurait ensuite déposé un rapport d'incident qui a été enregistré par la police locale.
Le président de Marseille a demandé conseil à sa mère au sujet de Greenwood.
Le président de Marseille, Longoria, a révélé qu'il avait demandé conseil à sa mère avant de s'engager dans un contrat avec Greenwood jusqu'en 2024. Il a déclaré au Telegraph : « Pour moi, il est normal d'en parler ouvertement. Créer des tabous dans la vie n'est jamais positif. Pour nous, il s'agissait d'une opportunité commerciale énorme d'un point de vue sportif, et nous avons analysé très attentivement ce qui s'était réellement passé.
Dans ce cas, après avoir fait preuve de diligence raisonnable et obtenu toutes les informations nécessaires – et c'est la première fois que j'en parle –, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai demandé : « Que penses-tu, sachant toute la situation ? » Et ma mère, qui travaillait dans le système pénitentiaire espagnol, qui dispose d'un modèle très innovant en Espagne – elle a d'ailleurs reçu la médaille de l'État –, je lui ai donc demandé, en ayant toutes ces informations, « que ferais-tu à ma place ? » Et elle m'a répondu « fais-le ». Avec toutes les informations.
C'était important parce que je voulais quelqu'un qui n'ait pas d'intérêt dans le sport, car le talent est là, que sa seule motivation soit le bien-être de son fils. En tant qu'homme, pas en tant que président. Et pour moi, c'était très important qu'elle me dise, en sachant tout cela, « fais-le ».
Longoria a poursuivi en disant : « Je sais qu'il y a des critiques. Je sais que la situation, très souvent, peut nuire à la réputation. Mais, je le répète, si vous pensez prendre la bonne décision, avec le bon niveau d'information, et d'un point de vue humain également, parce que Mason est un bon garçon, sérieusement. Depuis ce moment-là, je dors bien la nuit. »
Transfert estival et place en Coupe du monde ? La situation actuelle de Greenwood
Greenwood a remporté le Soulier d'or de la Ligue 1, tout en enregistrant son meilleur total personnel avec 25 buts marqués cette saison. Il fait de plus en plus parler de lui sur le marché des transferts en 2026 et pourrait changer d'équipe nationale, passant de l'Angleterre à la Jamaïque, ce qui lui permettrait de participer à la Coupe du monde cet été, si les Reggae Boyz parviennent à se qualifier lors des barrages interconfédérations.
