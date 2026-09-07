L'arrivée du Néerlandais Georginio Wijnaldum à Al-Ittihad n'a pas été un simple transfert libre lors des dernières heures du mercato ; elle s'est vite transformée en l'une des recrues les plus controversées du « Doyen », les supporters se divisant entre ceux qui voient dans ce joueur chevronné un renfort de poids pour le milieu de terrain et ceux qui estiment que son recrutement ne correspond pas aux besoins actuels de l'équipe.

Al-Ittihad a bouclé l'affaire avec un contrat d'une saison, Wijnaldum poursuivant ainsi sa carrière en Roshn League après trois saisons réussies avec Al-Ettifaq, au cours desquelles il a disputé 96 matches dans la compétition, inscrit 36 buts et délivré 16 passes décisives. Toutes compétitions confondues, ses statistiques atteignent 101 matches, 38 buts et 17 passes décisives, selon les données d'Al-Ettifaq.

Une grande expérience, mais l'âge pose question

On ne peut pas considérer Wijnaldum comme un simple joueur de 35 ans ; le Néerlandais possède un palmarès européen exceptionnel avec Liverpool, le Paris Saint-Germain et l'AS Rome, en plus d'une grande expérience internationale avec la sélection des Pays-Bas.

Mais, dans le même temps, l'âge reste un facteur que l'on ne peut ignorer, d'autant qu'Al-Ittihad tente de bâtir une équipe capable de concourir sur plusieurs fronts, ce qui soulève la question de la capacité du joueur à maintenir son niveau physique tout au long de la saison.

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Malgré cela, sa dernière saison avec Al-Ettifaq apporte une réponse largement positive : il a inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives en Roshn League, signant ainsi sa meilleure saison sur le plan offensif au cours de son expérience saoudienne.

Rios est là, alors où Al-Ittihad a-t-il besoin de Wijnaldum ?

C'est précisément ici que commence le véritable débat, car Al-Ittihad avait renforcé son milieu de terrain en recrutant le Colombien Richard Rios en provenance de Benfica, avant de revenir dans les dernières heures sur Wijnaldum dans le cadre d'un transfert gratuit. La question n'est donc pas de savoir si le joueur possède la qualité, mais quel rôle l'équipe va lui confier.

Wijnaldum peut évoluer à plusieurs postes au milieu, aussi bien comme joueur avancé que dans une position plus reculée. Il offre également à l'équipe une capacité à conserver le ballon, à se déplacer entre les lignes et à se projeter dans la surface, des qualités qui sont clairement apparues durant son passage à Al-Ettifaq.

C'est pourquoi ce transfert peut se transformer en un renfort important si le joueur est utilisé dans le rôle qui convient à ses aptitudes, d'autant qu'Al-Ittihad n'a pas nécessairement besoin de Wijnaldum comme « star numéro un », mais plutôt d'un joueur capable de relier les lignes et d'apporter au milieu de l'expérience et du calme dans les grands matches.

Un transfert sans indemnité et un risque limité

L'un des facteurs les plus importants qui rendent ce recrutement logique est qu'Al-Ittihad n'a versé aucune indemnité de transfert pour s'attacher les services du joueur, celui-ci étant devenu libre après la fin de son engagement avec Al-Ettifaq.

De plus, la durée du contrat, limitée à une saison, réduit le risque lié à l'âge du joueur : si Wijnaldum réussit, Al-Ittihad pourra profiter de ses services lors d'une saison compétitive importante, et si son niveau baisse, le club ne se retrouvera pas face à un contrat à long terme difficile à résilier.

Ici, le transfert apparaît différent du recrutement d'une grande star avec un long contrat et un salaire colossal : le Doyen a obtenu un joueur possédant une grande expérience dans le même championnat, sans indemnité de transfert et avec un engagement contractuel court.

De « boucher un trou » à « la pièce manquante »

En définitive, le jugement porté sur le transfert de Wijnaldum ne dépendra pas de son nom ou de son âge, mais du rôle qu'il tiendra au sein du dispositif d'Al-Ittihad.

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Si le Néerlandais parvient à apporter au milieu de l'expérience, de la création, de la percussion offensive et de la circulation du ballon, il pourrait passer d'un transfert qui a suscité des interrogations à une pièce qui manquait réellement à l'équipe.

En revanche, si Al-Ittihad l'a recruté uniquement parce qu'il s'agit d'un grand joueur disponible dans les dernières heures du mercato, sans rôle tactique clairement défini, le transfert se réduira vite à un simple « bouche-trou ».

Entre ces deux hypothèses, le véritable pari repose sur le staff technique : Al-Ittihad saura-t-il tirer la meilleure version de Wijnaldum, ou le nom de ce grand joueur sera-t-il plus imposant que son rôle au sein de l'équipe ?