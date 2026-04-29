Au sens figuré, les deux équipes ont donné vie à ce cadre grandiose en livrant sur la pelouse du Parc des Princes une bataille footballistique mémorable.

5-4 ! La demi-finale de Ligue des champions la plus prolifique de l’histoire. La presse s’emballe : le britannique The Sun évoque le « match du siècle », l’espagnol Mundo Deportivo un « chef-d’œuvre footballistique » et le français Le Figaro un « spectacle footballistique hors du commun », « un match qui entrera dans l’histoire de la Ligue des champions ».

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a simplement commenté : « C’est le meilleur match que j’ai vécu en tant qu’entraîneur. » Pourtant, l’Asturien a déjà connu deux finales de C1 victorieuses. Il y a tout juste un an, son équipe écrasait l’Inter Milan 5-0 à Munich.