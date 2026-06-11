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« Une perte de temps » : Thomas Tuchel s’est vu reprocher de n’avoir « rien fait » jusqu’à présent, tandis que Michael Owen réagit à l’appel en faveur d’une prolongation du contrat de l’Angleterre et explique ce que signifie « faire le minimum » en Coupe du monde
Le technicien allemand, déjà couronné, est missionné pour mettre fin à soixante ans d’attente et de frustration chez les Three Lions.
L’ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a officiellement pris les rênes de l’équipe d’Angleterre en janvier 2025, acceptant ainsi l’un des postes les plus convoités du football mondial. Il vient combler le vide laissé par la démission de Sir Gareth Southgate, après une deuxième finale consécutive perdue à l’Euro.
Son palmarès – des titres nationaux et une Ligue des champions – en fait le vainqueur que le pays, en quête de gloire, réclamait à cor et à cri. Il n’a fallu que huit matchs pour que les Three Lions valident leur billetpour le Mondial 2026, sans concéder le moindre but.
Les Three Lions nourrissent l’espoir que l’Allemand soit l’homme providentiel capable de ramener le football « à la maison ». Pour l’instant, son mandat se traduit par une progression sereine : huit matchs, huit victoires et une qualification pour la Coupe du monde 2026 obtenue sans encaisser le moindre but.
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Tuchel a-t-il suffisamment convaincu pour mériter une prolongation de contrat jusqu'à l'Euro 2028 ?
Initialement engagé pour un contrat de 18 mois couvrant un grand tournoi, l’entraîneur de l’équipe d’Angleterre a vu la Fédération anglaise de football lui proposer une prolongation incluant l’organisation de l’Euro à domicile en 2028. Cette décision a-t-elle été prise trop hâtivement ?
Interrogé sur le sujet, l’ancien buteur emblématique des Three Lions, Owen, a confié en exclusivité à GOAL, en partenariat avec les cotes de l’Angleterre pour la Coupe du monde : « Je dois avouer que j’ai été surpris. J’apprécie Thomas Tuchel, je pense que c’est un très bon entraîneur. Vous connaissez sans doute mon opinion sur le poste de sélectionneur de l’Angleterre : je pense que ce poste devrait être occupé par un Anglais, point final. Mais j’ai été surpris qu’il obtienne une prolongation.
« Je salue l’engagement affiché avant un grand tournoi, mais nous ne avons même pas encore disputé de compétition avec lui. Il n’a rien réalisé pour le moment qui justifie de dire : “Wow, c’est exceptionnel”.
« Tout le monde se qualifie. On pourrait fermer les yeux et passer ces phases de qualification qui ne sont qu’une perte de temps. On gagnerait tous les matchs sans même encaisser un seul but. C’est vraiment un exercice inutile. Ce n’est pas comme s’il avait fait quoi que ce soit qui dépasse nos attentes jusqu’à présent. Alors le récompenser dès maintenant, ça m’a un peu surpris. »
Comment l'Angleterre va-t-elle éviter les questions délicates sur la Coupe du monde ?
Tuchel doit désormais justifier la confiance qui lui a été accordée. Mener son équipe vers la victoire en Coupe du monde constituerait la meilleure des retombées et l’imposerait durablement comme une icône, mais l’aventure pourrait tout aussi bien tourner court.
Interrogé sur le sujet, Owen a reconnu qu’une élimination avant les quarts de finale, sauf défaite honorifique contre un grand d’Europe en phase à élimination directe, exposerait inévitablement Tuchel à des interrogations.
Beaucoup dépendra de la manière, des circonstances et des raisons, mais des questions surgiront. Si nous ne atteignons pas, disons, les quarts de finale – ce qui devrait être le minimum –, alors il y aura de la déception et des interrogations. »
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Matchs de l'Angleterre : les Three Lions affronteront la Croatie lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026.
Tuchel n’ignore rien de l’ampleur du défi qui l’attend. À 52 ans, le technicien allemand possède assez de bagage pour savoir que son métier se juge à l’aune des résultats, et qu’un succès concret est la seule issue acceptable.
Après avoir réuni un groupe de 26 joueurs d’élite, il fera ses premiers pas vers une éventuelle gloire en Coupe du monde le 17 juin, lorsque l’Angleterre lancera sa campagne contre la Croatie à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas.