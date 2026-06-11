« Une perte de temps » : Thomas Tuchel s’est vu reprocher de n’avoir « rien fait » jusqu’à présent, tandis que Michael Owen réagit à l’appel en faveur d’une prolongation du contrat de l’Angleterre et explique ce que signifie « faire le minimum » en Coupe du monde

Initialement engagé pour un contrat de 18 mois couvrant un grand tournoi, l’entraîneur de l’équipe d’Angleterre a vu la Fédération anglaise de football lui proposer une prolongation incluant l’organisation de l’Euro à domicile en 2028. Cette décision a-t-elle été prise trop hâtivement ?

Interrogé sur le sujet, l’ancien buteur emblématique des Three Lions, Owen, a confié en exclusivité à GOAL, en partenariat avec les cotes de l’Angleterre pour la Coupe du monde : « Je dois avouer que j’ai été surpris. J’apprécie Thomas Tuchel, je pense que c’est un très bon entraîneur. Vous connaissez sans doute mon opinion sur le poste de sélectionneur de l’Angleterre : je pense que ce poste devrait être occupé par un Anglais, point final. Mais j’ai été surpris qu’il obtienne une prolongation.

« Je salue l’engagement affiché avant un grand tournoi, mais nous ne avons même pas encore disputé de compétition avec lui. Il n’a rien réalisé pour le moment qui justifie de dire : “Wow, c’est exceptionnel”.

« Tout le monde se qualifie. On pourrait fermer les yeux et passer ces phases de qualification qui ne sont qu’une perte de temps. On gagnerait tous les matchs sans même encaisser un seul but. C’est vraiment un exercice inutile. Ce n’est pas comme s’il avait fait quoi que ce soit qui dépasse nos attentes jusqu’à présent. Alors le récompenser dès maintenant, ça m’a un peu surpris. »