Le nom de la personne qui succédera à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 a déjà été choisi. Le président de la Fédération, Philippe Diallo, l'a confirmé dans une interview accordée au Figaro.
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« Une personnalité qui répond à de nombreux critères » : Zinedine Zidane serait sur le point de faire un retour spectaculaire en tant qu'entraîneur
« Oui, je connais son nom », a révélé Diallo. « Il faut une personnalité qui réponde à de nombreux critères et qui soit également capable de gagner le soutien des Français. » Diallo n’a toutefois pas précisé de qui il parlait concrètement. Mais tout porte à croire que Zidane prendra la relève. Selon RMC Sport, Zidane serait même déjà en train de constituer son staff technique.
Deschamps avait déjà annoncé en début d'année qu'il quitterait l'équipe de France après le tournoi de cet été. Zidane est pressenti depuis longtemps pour lui succéder ; l'expert en transferts Fabrizio Romano avait déjà révélé en décembre qu'un accord verbal avait été conclu entre le vainqueur du Ballon d'Or 1998 et la Fédération française. « Mon souhait est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France », a réaffirmé Zidane en octobre. Sous la houlette de Deschamps, la France a remporté la Coupe du monde 2018 en Russie.
Zidane a récemment entraîné le Real Madrid
Zidane a débuté au Real Madrid en tant que conseiller, puis a gravi les échelons jusqu'au poste de directeur sportif. Il a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur avec les U17 du Real, avant de prendre les rênes de l'équipe réserve.
De janvier 2016 à l'été 2018, il a dirigé les Madrilènes lors de 149 matchs ; en mars 2019, il est revenu aux commandes et a mené l'équipe une nouvelle fois jusqu'à l'été 2021. Depuis, il était sans poste d'entraîneur.
Les succès de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real
Vainqueur de la Ligue des champions
2016, 2017, 2018
Champion d'Espagne
2017, 2020
Vainqueur de la Supercoupe
2018, 2020
Champion du monde des clubs
2017, 2018