« Une personnalité qui répond à de nombreux critères » : Zinedine Zidane serait sur le point de faire un retour spectaculaire en tant qu'entraîneur

« Oui, je connais son nom », a révélé Diallo. « Il faut une personnalité qui réponde à de nombreux critères et qui soit également capable de gagner le soutien des Français. » Diallo n’a toutefois pas précisé de qui il parlait concrètement. Mais tout porte à croire que Zidane prendra la relève. Selon RMC Sport, Zidane serait même déjà en train de constituer son staff technique.

Deschamps avait déjà annoncé en début d'année qu'il quitterait l'équipe de France après le tournoi de cet été. Zidane est pressenti depuis longtemps pour lui succéder ; l'expert en transferts Fabrizio Romano avait déjà révélé en décembre qu'un accord verbal avait été conclu entre le vainqueur du Ballon d'Or 1998 et la Fédération française. « Mon souhait est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France », a réaffirmé Zidane en octobre. Sous la houlette de Deschamps, la France a remporté la Coupe du monde 2018 en Russie.