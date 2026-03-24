C'est Kai Rooney, le fils du légendaire attaquant de Manchester United et de l'équipe nationale anglaise Wayne, qui illustre cette fine ligne qui sépare l'humilité de l'envie de se démarquer : lorsqu'on lui demande s'il est aussi fort que son père, il ne répond pas par la négative, mais simplement qu'il est « un joueur différent ». Et c'est effectivement le cas, puisqu'il évolue au poste d'ailier droit et joue du pied opposé. Dans l'équipe des moins de 18 ans de Manchester United, où il a un an de moins que la limite d'âge, il a déjà disputé sept matchs et marqué deux buts en 140 minutes, faisant ses débuts à Old Trafford en FA Youth Cup.
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Une performance remarquable du fils de Rooney : il a joué une mi-temps avec les U16 puis une autre avec les U18 de Manchester United, marquant 5 buts et délivrant 2 passes décisives
L'AVENTURE DE KAI
Il y a quelques jours, Kai a réussi un exploit dont peu sont capables : il a d'abord joué avec les moins de 16 ans contre Blackburn, disputant une mi-temps au cours de laquelle il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Il a ensuite été aligné avec les moins de 18 ans, toujours contre Blackburn, entrant en jeu à la 63e minute et trouvant une nouvelle fois le chemin des filets.
JJ GABRIEL BRILLE LUI AUSSI
Lors du match des moins de 18 ans, JJ Gabriel a également marqué. Il fait partie des talents que Goal a inclus dans le NXGN, le classement des 50 meilleurs jeunes joueurs du monde, dominé pour la troisième année consécutive par Lamine Yamal.