Une performance remarquable du fils de Rooney : il a joué une mi-temps avec les U16 puis une autre avec les U18 de Manchester United, marquant 5 buts et délivrant 2 passes décisives

C'est Kai Rooney, le fils du légendaire attaquant de Manchester United et de l'équipe nationale anglaise Wayne, qui illustre cette fine ligne qui sépare l'humilité de l'envie de se démarquer : lorsqu'on lui demande s'il est aussi fort que son père, il ne répond pas par la négative, mais simplement qu'il est « un joueur différent ». Et c'est effectivement le cas, puisqu'il évolue au poste d'ailier droit et joue du pied opposé. Dans l'équipe des moins de 18 ans de Manchester United, où il a un an de moins que la limite d'âge, il a déjà disputé sept matchs et marqué deux buts en 140 minutes, faisant ses débuts à Old Trafford en FA Youth Cup.