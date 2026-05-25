Une performance bien trop médiocre au vu du montant exorbitant de son transfert ! Un joueur professionnel du BVB est en passe de devenir un véritable flop du mercato

L’entraîneur Niko Kovac a estimé après coup que cette faute, seulement sanctionnée d’un carton jaune, était « presque un coup de poing ». Cinq jours plus tard, Couto était toutefois rétabli et a disputé l’intégralité de la rencontre lors de la 1^(re) journée de Bundesliga. 33 journées plus tard, le latéral s’est à nouveau distingué à la 90^e+5. Lors de la victoire à Brême, il a participé au deuxième but, fixant le score final à 2-0 en toute fin de rencontre.

Il portait ainsi son total à six participations directes aux buts (trois réalisations, trois passes décisives), soit une progression de 500 % par rapport à sa saison précédente, particulièrement difficile. Après deux saisons au club, le latéral n’a pas encore justifié son transfert de 25 millions d’euros et risque d’être considéré comme un flop.

Pourtant, la saison avait mieux commencé pour lui : aligné plusieurs fois d’affilée dans le onze, il avait nettement progressé, comblé une partie de ses lacunes (erreurs techniques, mauvais placement, faible taux de duels remportés, manque de physique) et réduit son nombre de ballons perdus. En phase offensive, il se replaçait souvent dans l’axe et ses centres s’étaient nettement améliorés. Cinq de ses six contributions au score sont intervenues durant la phase aller.