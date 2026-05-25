En comparant les dernières minutes du premier et du dernier match officiel de la saison du Borussia Dortmund, on pourrait conclure que l’exercice s’est bien terminé pour Yan Couto. En août dernier, lors de la rencontre de Coupe à Essen (1-0), Kelsey Owusu avait adressé un coup de pied violent, la jambe tendue, au genou du Brésilien, en toute fin de temps additionnel.
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Une performance bien trop médiocre au vu du montant exorbitant de son transfert ! Un joueur professionnel du BVB est en passe de devenir un véritable flop du mercato
L’entraîneur Niko Kovac a estimé après coup que cette faute, seulement sanctionnée d’un carton jaune, était « presque un coup de poing ». Cinq jours plus tard, Couto était toutefois rétabli et a disputé l’intégralité de la rencontre lors de la 1^(re) journée de Bundesliga. 33 journées plus tard, le latéral s’est à nouveau distingué à la 90^e+5. Lors de la victoire à Brême, il a participé au deuxième but, fixant le score final à 2-0 en toute fin de rencontre.
Il portait ainsi son total à six participations directes aux buts (trois réalisations, trois passes décisives), soit une progression de 500 % par rapport à sa saison précédente, particulièrement difficile. Après deux saisons au club, le latéral n’a pas encore justifié son transfert de 25 millions d’euros et risque d’être considéré comme un flop.
Pourtant, la saison avait mieux commencé pour lui : aligné plusieurs fois d’affilée dans le onze, il avait nettement progressé, comblé une partie de ses lacunes (erreurs techniques, mauvais placement, faible taux de duels remportés, manque de physique) et réduit son nombre de ballons perdus. En phase offensive, il se replaçait souvent dans l’axe et ses centres s’étaient nettement améliorés. Cinq de ses six contributions au score sont intervenues durant la phase aller.
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Pour Yan Couto, le problème a un nom : Julian Ryerson.
Le problème de Couto, ce sont les « participations au but ». Son concurrent, Julian Ryerson, a tout simplement réalisé dans ce domaine la meilleure saison de sa carrière. Le Norvégien a finalement délivré 18 passes décisives, et la combinaison « centre de Ryerson, but de Serhou Guirassy » est devenue le jeu le plus célèbre du BVB.
Interrogé sur le sujet il y a quelques semaines, Kovac a salué la progression de Couto tout en reconnaissant la concurrence : « Je suis très satisfait de son évolution. Yan a eu beaucoup plus de temps de jeu cette saison que l'année dernière. Julian est vraiment performant, il est excellent en attaque. C'est lui qui a délivré le plus de passes décisives. C'est donc douloureux pour Yan, mais d'autant plus réjouissant pour moi d'avoir deux bons joueurs sur le côté droit. »
Néanmoins, Kovac a souvent loué les progrès de ses joueurs avant de les laisser sur le banc pendant de longues périodes. Il avait fait la même promesse à Salih Özcan l’hiver dernier sans la tenir. Le cas Couto confirme cette tendance : sur les 72 matchs officiels que le Croate a dirigés au BVB, le jeune Portugais est resté 90 minutes sur le banc dans 37,5 % des cas (27 fois), dont neuf fois rien qu’en 2026.
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Une année 2026 catastrophique pour Yan Couto au BVB
La saison s’est avérée catastrophique pour ce quadruple international. Couto n’a été titularisé que quatre fois, sa dernière sortie en tant que titulaire remontant à fin février, lors de la défaite 2-3 contre le FC Bayern. Depuis, Kovac ne lui a accordé que 41 minutes de jeu.
Cette situation agace logiquement le joueur. Or, Ryerson devrait à nouveau être favori pour occuper le couloir droit la saison prochaine. Conséquence : un départ de Dortmund, sous quelque forme que ce soit, ne surprendrait personne. Il y a cinq semaines, le Ruhr Nachrichten évoquait déjà un « avenir incertain » pour l’international portugais.
Yan Couto se sent-il à l’aise en Allemagne ?
D’autant plus que la question de savoir si Couto se sent vraiment à l’aise en Allemagne reste en suspens. Lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, il avait confié à la chaîne de télévision payante brésilienne SporTV : « Je ne m’attendais pas à ce que ce transfert en Allemagne soit si différent. Tant sur le plan personnel que dans ma façon de gérer le froid et les gens, qui sont plus renfermés. Ce n’est pas facile, ça change beaucoup de choses. C’est pour cela que beaucoup de Brésiliens ne vont plus en Allemagne. C’est un défi pour moi, je dois m’y adapter. »
Bien sûr, tout devient plus simple quand un joueur se sent utile et peut régulièrement faire ce qu’il aime le plus. Jusqu’à présent, Couto n’a que trop rarement eu cette chance à Dortmund.
Lors du dernier match à domicile, après la victoire contre Francfort et les adieux à Julian Brandt, Niklas Süle et Özcan, une photo d’équipe a été prise devant la tribune Sud : seul Couto y paraissait loin d’être épanoui.
Yan Couto : performances et statistiques
Équipe Matchs Buts Passes décisives Temps de jeu FC Gérone 95 5 17 5 930 Borussia Dortmund 62 3 4 2 896 SC Braga 42 1 4 2 930