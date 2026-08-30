Manchester United a décroché une impressionnante victoire 5-2 contre Ipswich Town dimanche, mais les consultants de talkSPORT ont de nouveau mis en lumière, sans ménagement, ses fragilités défensives. Michael Carrick a vu son équipe être menée très tôt après l'ouverture du score de Leif Davis.

Abdul Fatawu a facilement pris le dessus sur Luke Shaw sur le côté droit avant de trouver Davis au second poteau. Même si Bruno Fernandes a inspiré une remontée éclatante avec un triplé, en plus d'un but contre son camp de Jacob Greaves et d'une réalisation de Bryan Mbeumo, tandis que Chuba Akpom a réduit l'écart pour Ipswich, le but de l'ouverture du score a déclenché une vive colère générale concernant le déclin défensif alarmant de Shaw.