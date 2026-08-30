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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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« Une partie du problème » : Michael Carrick sommé de remplacer d’urgence la star de Manchester United après une prestation désastreuse

M. Carrick
L. Shaw
Manchester United
Manchester United vs Ipswich
Ipswich
Premier League

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a été exhorté à remplacer immédiatement Luke Shaw après la performance désastreuse du défenseur lors de la victoire 5-2 en Premier League contre Ipswich Town dimanche. Malgré le net rebond de l’équipe avec un succès retentissant, les inquiétantes lacunes défensives du latéral gauche lui ont valu de vives critiques, au point d’être désigné comme un élément central des problèmes persistants du club.

  • Des difficultés défensives contre Ipswich

    Manchester United a décroché une impressionnante victoire 5-2 contre Ipswich Town dimanche, mais les consultants de talkSPORT ont de nouveau mis en lumière, sans ménagement, ses fragilités défensives. Michael Carrick a vu son équipe être menée très tôt après l'ouverture du score de Leif Davis.

    Abdul Fatawu a facilement pris le dessus sur Luke Shaw sur le côté droit avant de trouver Davis au second poteau. Même si Bruno Fernandes a inspiré une remontée éclatante avec un triplé, en plus d'un but contre son camp de Jacob Greaves et d'une réalisation de Bryan Mbeumo, tandis que Chuba Akpom a réduit l'écart pour Ipswich, le but de l'ouverture du score a déclenché une vive colère générale concernant le déclin défensif alarmant de Shaw.

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    L’évaluation cinglante de Crook

    La prestation défensive a suscité une évaluation cinglante du latéral gauche de la part d'Alex Crook, de talkSPORT. En évoquant le match dans GameDay Live aux côtés de Micky Gray, Crook a lancé une violente attaque contre Shaw.

    Crook a déclaré : « Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Luke Shaw a été affreux à Hull la semaine dernière. Il a encore été affreux là-bas. Il est affreux depuis combien d'années ? Il fait partie du problème. Il fait partie des raisons pour lesquelles Manchester United ne garde pas sa cage inviolée. Il fait partie des raisons pour lesquelles ils continuent de perdre des matches de football et pourtant, rien n'indique que quelqu'un va arriver pour le remplacer. »

  • Les questions soulevées par la présaison

    Gray a également remis en question la préparation défensive de l'équipe et son implication pendant la trêve estivale. L'ancien joueur a souligné avec quelle facilité les ailiers adverses ont pris le dessus sur l'arrière-garde lors des premiers échanges.

    Gray a déclaré : « Qu'ont fait les latéraux de Manchester United pendant la pré-saison ? On dirait qu'ils ont complètement décroché. Diogo Dalot et Luke Shaw, je veux dire, à quel point est-ce facile pour Fatawu de passer Luke Shaw et de trouver son coéquipier à l'intérieur de la surface de réparation ? Leif Davis s'est retrouvé dans une zone où il n'avait plus qu'à reprendre ce ballon en première intention. »

    Ces failles flagrantes ont poussé les supporters à réclamer des renforts immédiats.

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    Solutions pour le mercato

    Manchester United doit désormais évaluer ses options dans les derniers jours du mercato afin de résoudre ce problème criant. Avec Newcastle United qui ferme la porte à un départ de Lewis Hall, Carrick aborde une fin de marché estivale sous tension. Si le club ne parvient pas à recruter un arrière gauche fiable, ses fragilités défensives risquent de fortement compromettre ses ambitions pour le reste de la saison.

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