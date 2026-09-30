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« Une partie de quelque chose pendant 16 ans » : le capitaine de la Coupe du monde 2026 Tim Ream annonce sa retraite internationale avec les États-Unis
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Que s’est-il passé ?
S'exprimant mardi devant les médias dans sa ville natale de St. Louis, Ream a confirmé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale après 16 ans à représenter les Stars and Stripes. Parmi tous les joueurs de champ ayant un jour porté le maillot de l'équipe des États-Unis, seul DaMarcus Beasley affiche un écart plus long entre sa première et sa dernière sélection, les débuts de Ream avec les États-Unis remontant à novembre 2010.
La carrière internationale de Ream a toutefois été tout sauf linéaire. Après avoir honoré sept sélections en 2010 et 11, il n'est réapparu qu'en 2014, après la Coupe du monde de cette année-là. Il n'a ensuite pas joué la moindre minute en 2018, avant de compter 14 sélections en 2019. Puis, après seulement six sélections au cours des deux années suivantes, il a été rappelé de manière surprenante pour la Coupe du monde 2022, où il a immédiatement retrouvé une place de titulaire avec les États-Unis au Qatar.
Il a ensuite été de tous les rendez-vous sur la route de la Coupe du monde 2026, portant finalement le brassard de capitaine tout en étant titulaire lors de quatre matches du tournoi de l'été dernier, le dernier de sa carrière avec les États-Unis.
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Ce qu’a dit Ream
« Je sais que j’ai dit par le passé que je ne prendrais pas ma retraite internationale avant de raccrocher complètement, mais les gamins sont de plus en plus jeunes, et je ne parle pas de mes propres enfants », a déclaré Ream. « On en avait déjà discuté avant ce rassemblement. Il avait été dit que je ne ferais plus partie des joueurs de l’équipe nationale, donc c’est bien une retraite. Nous avons utilisé le mot “hommage”. Nous ne savions pas vraiment comment nous voulions l’appeler, mais oui, c’est fini pour moi.
« Je suis fier d’avoir fait partie de quelque chose pendant 16 ans, mais il est temps de me retirer et de ne plus jouer avec l’équipe nationale. »
- Anadolu Agency
Les grands moments
En plus d’avoir représenté les États-Unis lors de deux Coupes du monde, Ream a également remporté deux trophées avec les États-Unis, en soulevant la Ligue des nations de la CONCACAF en 2020 et en 2024. Il n’y a toutefois pas un moment précis dont il soit le plus fier.
« C’est ce qui fait que le parcours est le parcours », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas une chose en particulier que je peux désigner et dire : “Oh, je suis tellement heureux que ce soit arrivé”. Je peux vous dire que les quatre dernières années ont été la période la plus agréable que j’aie jamais vécue avec l’équipe nationale, et cela ne veut pas dire que c’était mieux que le reste, mais c’était la plus agréable.
« Je repense aux autres périodes qui ont été des moments difficiles, et je me dis : “Oui, tu as traversé la tourmente et tout le reste, les contretemps, et tu en es sorti de l’autre côté, et tu as continué à avancer et à t’accrocher”. Je ne pense pas pouvoir dissocier un moment en particulier... Tout est arrivé parce que c’est arrivé, et au final, je peux toujours être assis ici après avoir représenté mon équipe nationale pendant 16 ans, malgré les hauts et les bas. »
- Newscom World
Et après ?
Si le défenseur de 38 ans a mis un terme à sa carrière internationale, il poursuit avec son club, le Charlotte FC.
« Je n’ai pas pris de décision, a déclaré Ream. Je ne suis pas totalement sûr de ce qui va se passer... Nous voulons essayer de gagner un trophée. Nous avons un bon groupe dans ce vestiaire et nous jouons bien, nous restons sur une bonne série, donc c’est là-dessus que se porte notre attention.
« Et puis, une fois la saison terminée, on voit à partir de là, mais cette décision ne sera ni prise ni annoncée avant que le dernier ballon ait été joué. »
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