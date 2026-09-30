« Une partie de quelque chose pendant 16 ans » : le capitaine de la Coupe du monde 2026 Tim Ream annonce sa retraite internationale avec les États-Unis

S'exprimant mardi devant les médias dans sa ville natale de St. Louis, Ream a confirmé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale après 16 ans à représenter les Stars and Stripes. Parmi tous les joueurs de champ ayant un jour porté le maillot de l'équipe des États-Unis, seul DaMarcus Beasley affiche un écart plus long entre sa première et sa dernière sélection, les débuts de Ream avec les États-Unis remontant à novembre 2010.

La carrière internationale de Ream a toutefois été tout sauf linéaire. Après avoir honoré sept sélections en 2010 et 11, il n'est réapparu qu'en 2014, après la Coupe du monde de cette année-là. Il n'a ensuite pas joué la moindre minute en 2018, avant de compter 14 sélections en 2019. Puis, après seulement six sélections au cours des deux années suivantes, il a été rappelé de manière surprenante pour la Coupe du monde 2022, où il a immédiatement retrouvé une place de titulaire avec les États-Unis au Qatar.

Il a ensuite été de tous les rendez-vous sur la route de la Coupe du monde 2026, portant finalement le brassard de capitaine tout en étant titulaire lors de quatre matches du tournoi de l'été dernier, le dernier de sa carrière avec les États-Unis.



