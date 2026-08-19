Musiala a révélé qu’il recevait un traitement médical pour des crises d’absence après s’être effondré sur le terrain à deux reprises en quatre jours. Le joueur de 23 ans s’est écroulé lors du match amical de pré-saison de mardi contre Heidenheim, peu après son entrée en jeu en seconde période.

Les joueurs des deux équipes ont formé un cercle de protection autour de Musiala pendant qu’il recevait des soins sur la pelouse, avant qu’il ne quitte le terrain en marchant. L’incident faisait suite à un effondrement similaire samedi lors d’un amical contre le RB Leipzig, au cours duquel l’international allemand a quitté le terrain avec l’air groggy.

S’exprimant sur Instagram pour répondre à l’inquiétude grandissante, Musiala a précisé que ces épisodes découlaient d’un dysfonctionnement neurologique. Il a rassuré les supporters en affirmant qu’il était suivi par des spécialistes et restait pleinement concentré sur la poursuite de sa carrière de joueur.