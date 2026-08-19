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« Une partie de mon quotidien » : la star du Bayern Munich Jamal Musiala sort du silence après des chutes inquiétantes sur le terrain
Musiala révèle son diagnostic après son effondrement sur le terrain
Musiala a révélé qu’il recevait un traitement médical pour des crises d’absence après s’être effondré sur le terrain à deux reprises en quatre jours. Le joueur de 23 ans s’est écroulé lors du match amical de pré-saison de mardi contre Heidenheim, peu après son entrée en jeu en seconde période.
Les joueurs des deux équipes ont formé un cercle de protection autour de Musiala pendant qu’il recevait des soins sur la pelouse, avant qu’il ne quitte le terrain en marchant. L’incident faisait suite à un effondrement similaire samedi lors d’un amical contre le RB Leipzig, au cours duquel l’international allemand a quitté le terrain avec l’air groggy.
S’exprimant sur Instagram pour répondre à l’inquiétude grandissante, Musiala a précisé que ces épisodes découlaient d’un dysfonctionnement neurologique. Il a rassuré les supporters en affirmant qu’il était suivi par des spécialistes et restait pleinement concentré sur la poursuite de sa carrière de joueur.
L’international allemand clarifie son état de santé
S’adressant directement aux supporters, Musiala a expliqué que cette affection était gérable et ne présentait aucun risque plus large à long terme pour sa santé. Il a confirmé que le Bayern et son entourage proche étaient pleinement au courant de son diagnostic.
« Je comprends que beaucoup d’entre vous soient inquiets, a écrit Musiala. Je voudrais apaiser ces inquiétudes aujourd’hui et expliquer la situation : on m’a diagnostiqué de brèves crises d’absence temporaires, mais traitables, résultant d’un dysfonctionnement neurologique. Elles peuvent conduire au type d’incidents vus récemment, comme lors du match contre Leipzig ou de la rencontre à Heidenheim.
« Je sais qu’elles peuvent sembler alarmantes à première vue, mais pour moi, elles font actuellement partie de mon quotidien. Je reçois d’excellents soins médicaux et je reste très optimiste. Le FC Bayern et mon entourage proche sont à mes côtés et m’aident à traverser cela. »
Apte médicalement à continuer à jouer
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a confirmé après le match de mardi que la direction du club était pleinement informée des antécédents médicaux de Musiala avant qu'il n'entre sur le terrain. Des experts médicaux ont depuis autorisé le meneur de jeu à continuer à jouer au football en toute sécurité.
Il a ajouté : « Fait important, il n'y a pas de risque supplémentaire pour la santé. En étroite concertation et en contact régulier avec les experts, j'ai personnellement souhaité relever ce défi. Avec l'autorisation médicale des neurologues, je veux continuer à faire ce qui aide le plus à mon rétablissement : simplement vivre ma vie et poursuivre ma passion pour le football. J'ai pris l'entière responsabilité de cette décision. Dans l'ensemble, je me sens très positif et je suis sur la bonne voie. »
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Le Bayern se prépare pour la Supercoupe d’Allemagne
Musiala a demandé le respect de sa vie privée concernant son traitement en cours, confirmant qu’il n’a l’intention de partager davantage de détails qu’avec sa famille, le club et des spécialistes médicaux. Il a souligné qu’il se sent positif et assume l’entière responsabilité de sa décision de jouer.
Le Bayern tourne désormais son attention vers la compétition alors que la nouvelle saison débute officiellement. Le Bayern affronte son grand rival, le Borussia Dortmund, samedi en Supercoupe d’Allemagne, le traditionnel lever de rideau de la campagne nationale.
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