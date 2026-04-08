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Une paradoxe footballistique passionnante… Le nouvel Atlético attaque et Barcelone en fait les frais

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FC Barcelone vs Atletico Madrid
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Ligue des Champions
D. Simeone
H. Flick
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Argentine
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La défense de Barcelone sous le feu des critiques… et Simeone s'apprête à porter le coup de grâce

L'Atlético de Madrid s'apprête à affronter un défi de taille face à Barcelone, dans l'un des duels les plus passionnants du football espagnol. Si cette confrontation semble à première vue opposer une équipe défensive à une autre offensive, elle recèle en réalité une paradoxe frappante.

Sous la houlette du vétéran argentin Diego Simeone, l'Atlético de Madrid est devenu une équipe qui marque plus qu'elle ne défend, tandis que Barcelone souffre d'un système défensif qui laisse des ouvertures à ses adversaires, malgré son audace offensive sous la direction de Hansi Flick.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    L'Atlético offensif et un revirement inhabituel

    L'Atlético de Madrid a toujours été synonyme de solidité défensive et de discipline tactique, mais l'équipe actuelle semble différente.

    Simeone lui-même a reconnu cette évolution en déclarant que l'équipe « est dans une phase où elle attaque mieux qu'elle ne défend », une phrase qu'il n'aurait jamais prononcée lors de ses premières années à la tête de l'équipe.

    Les chiffres reflètent clairement ce changement : face au FC Barcelone de Flick, et selon les statistiques du réseau « Opta », l'Atlético marque en moyenne 1,75 but par match, ce qui constitue le meilleur ratio offensif de l'équipe madrilène contre n'importe quelle version du FC Barcelone au cours des 14 années de l'ère Simeone.

    Ce chiffre surpasse ses confrontations contre de grands entraîneurs tels que Luis Enrique, Ernesto Valverde et Xavi, où les moyennes étaient bien inférieures.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Une défense en retrait et des absences qui pèsent

    Mais cette progression offensive s'accompagne d'un net recul au niveau défensif : l'Atlético n'est plus cette équipe capable de gérer son avance et de contrôler le rythme du match comme auparavant, et des facteurs tels que les erreurs individuelles, les blessures et le manque de profondeur de l'effectif ont contribué à ce recul.

    La situation se complique encore avec l'absence du gardien titulaire Jan Oblak, qui ne s'est pas remis de sa blessure, ce qui met une pression supplémentaire sur la défense face à l'attaque variée de Barcelone.

    Lire aussi : L'Atlético de Madrid réagit à la reconnaissance par la commission technique d'une erreur d'arbitrage lors du match contre Barcelone

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    Une audace qui coûte cher

    De son côté, le FC Barcelone, sous la houlette de Flick, pratique un jeu offensif audacieux, mais qui comporte des risques évidents.

    L'équipe catalane laisse de grands espaces à ses adversaires, notamment derrière la ligne défensive, ce dont l'Atlético est bien conscient et s'efforce d'en tirer parti.

    Simeone et son staff technique transmettent un message clair aux joueurs : les occasions viendront, à condition d’exécuter les transitions offensives avec rapidité et précision.

    C'est ce qui explique le succès de l'Atlético, qui a inscrit 14 buts en 8 matchs contre le Barcelone de Flick, la plupart sur des contre-attaques ou des ballons en profondeur derrière la défense.

    Même Flick a reconnu le problème, soulignant que la jeunesse de ses défenseurs, comme Pau Coparce et Gerard Martin, les rendait vulnérables aux erreurs de placement et de prise de décision.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Les clés du match… La rapidité et la détermination

    L'Atlético s'appuie fortement sur les initiatives d'Antoine Griezmann, qui reste le moteur de l'attaque, aux côtés de joueurs tels que Julián Álvarez, Ademola Lookman et Giuliano Simeone. Ceux-ci constituent les armes sur lesquelles Simeone compte pour percer la défense du FC Barcelone.

    L'entraîneur argentin n'a pas caché l'importance de Griezmann, mais lui a adressé un message direct qui reflète sa philosophie stricte : « Je t'aime beaucoup, mais si tu ne cours pas, tu seras remplacé. »

    Ce message résume bien la mentalité de Simeone, qui ne tolère aucune complaisance, quel que soit le nom du joueur.

  • simeone flickGetty Images

    Un conflit philosophique ouvert

    La rencontre s'annonce ouverte à toutes les possibilités : Barcelone tentera d'imposer son style offensif et sa domination du ballon, tandis que l'Atlético attendra le moment opportun pour frapper en contre-attaque grâce à des transitions rapides.

    Le grand paradoxe est que l'équipe qui faisait figure de référence en défense s'appuie désormais sur l'attaque, tandis que l'équipe réputée pour son jeu spectaculaire souffre en défense.

    Au milieu de ces contradictions, le match pourrait bien se jouer sur un détail : une passe dans l'espace, une contre-attaque rapide ou une erreur défensive fatale.

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