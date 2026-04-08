Une paradoxe footballistique passionnante… Le nouvel Atlético attaque et Barcelone en fait les frais

L'Atlético de Madrid a toujours été synonyme de solidité défensive et de discipline tactique, mais l'équipe actuelle semble différente.

Simeone lui-même a reconnu cette évolution en déclarant que l'équipe « est dans une phase où elle attaque mieux qu'elle ne défend », une phrase qu'il n'aurait jamais prononcée lors de ses premières années à la tête de l'équipe.

Les chiffres reflètent clairement ce changement : face au FC Barcelone de Flick, et selon les statistiques du réseau « Opta », l'Atlético marque en moyenne 1,75 but par match, ce qui constitue le meilleur ratio offensif de l'équipe madrilène contre n'importe quelle version du FC Barcelone au cours des 14 années de l'ère Simeone.

Ce chiffre surpasse ses confrontations contre de grands entraîneurs tels que Luis Enrique, Ernesto Valverde et Xavi, où les moyennes étaient bien inférieures.