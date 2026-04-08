Une paradoxe footballistique passionnante… Le nouvel Atlético attaque et Barcelone en fait les frais

L'Atlético de Madrid s'apprête à affronter un défi de taille face à Barcelone, dans l'un des duels les plus passionnants du football espagnol. Si cette confrontation semble à première vue opposer une équipe défensive à une autre offensive, elle recèle en réalité une paradoxe frappante.
Sous la houlette du vétéran argentin Diego Simeone, l'Atlético de Madrid est devenu une équipe qui marque plus qu'elle ne défend, tandis que Barcelone souffre d'un système défensif qui laisse des ouvertures à ses adversaires, malgré son audace offensive sous la direction de Hansi Flick.