« Une ouverture totale » pour le retour de Marcus Rashford à Manchester United, un troisième prêt étant désormais exclu

Dans sa chronique « One To Watch » pour The Athletic, le journaliste David Ornstein souligne que, grâce à une récente réduction des coûts, Manchester United dispose d’une marge de manœuvre financière lui permettant de réévaluer sereinement son effectif sans être contraint de vendre.

Alors que les précédents mercatos laissaient présager un départ définitif, la donne a changé pour devenir avantageuse tant pour le joueur que pour le staff technique. Ornstein affirme : « Marcus Rashford est pleinement associé à ce processus décisionnel. L’attaquant anglais devrait réintégrer le groupe de l’équipe première lors de la préparation estivale le mois prochain et, à ce stade, sera à la disposition de Carrick.

« La situation est bien sûr susceptible d’évoluer, car rien n’a encore été définitivement tranché dans un sens ou dans l’autre. Cependant, toutes les parties se montrent ouvertes à une éventuelle réintégration. »