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« Une ouverture totale » pour le retour de Marcus Rashford à Manchester United, un troisième prêt étant désormais exclu
L'attaquant a offert une bouée de sauvetage à Old Trafford
La dynamique interne à Old Trafford a considérablement évolué concernant l’avenir à long terme de Rashford. Après avoir passé les dix-huit derniers mois en prêt successif à Aston Villa puis au FC Barcelone, champion de Liga, l’attaquant de 28 ans s’apprête à revenir à Carrington le mois prochain. Les dirigeants sont fermement opposés à l’idée d’organiser un troisième départ temporaire, ce qui ouvre une voie inattendue à ce produit du centre de formation pour jouer sous les ordres de l’entraîneur Michael Carrick.
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Les ajustements de l'effectif enfin dévoilés
Dans sa chronique « One To Watch » pour The Athletic, le journaliste David Ornstein souligne que, grâce à une récente réduction des coûts, Manchester United dispose d’une marge de manœuvre financière lui permettant de réévaluer sereinement son effectif sans être contraint de vendre.
Alors que les précédents mercatos laissaient présager un départ définitif, la donne a changé pour devenir avantageuse tant pour le joueur que pour le staff technique. Ornstein affirme : « Marcus Rashford est pleinement associé à ce processus décisionnel. L’attaquant anglais devrait réintégrer le groupe de l’équipe première lors de la préparation estivale le mois prochain et, à ce stade, sera à la disposition de Carrick.
« La situation est bien sûr susceptible d’évoluer, car rien n’a encore été définitivement tranché dans un sens ou dans l’autre. Cependant, toutes les parties se montrent ouvertes à une éventuelle réintégration. »
Des paramètres boursiers bloquent toute départ définitif
Un transfert définitif s’est avéré complexe à finaliser, en raison d’une combinaison de facteurs : la durée du contrat, les exigences salariales et les préférences personnelles du joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Rashford ne souhaite pas rejoindre un concurrent domestique, tandis que les prétendants étrangers manquent du prestige nécessaire pour l’inciter à partir.
Selon Ornstein, Manchester United veut éviter un troisième prêt et Barcelone ne projette pas de le recruter définitivement. Le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu’en 2028, ne souhaite pas rejoindre un autre club de Premier League et n’est actuellement pas courtisé par des clubs d’un niveau suffisant pour l’inciter à quitter Manchester United.
- AFP
Carrick se prépare pour un été décisif
Rashford pourrait bien être de la partie lorsque Manchester United entamera sa saison 2026-2027 de Premier League par un déplacement à Hull City le 22 août. L'équipe de Carrick, qui devrait être renforcée par l'arrivée d'Ederson en provenance de l'Atalanta, devra rapidement trouver son rythme, d'autant plus que d'autres nouvelles recrues sont attendues dans les semaines à venir. Cette phase cruciale de préparation estale pour Rashford, qui doit encore prouver sa valeur et revendiquer une place de titulaire, même si son retour pourrait être retardé en fonction du parcours de l’Angleterre à la Coupe du monde.