« Ce serait un transfert judicieux », a déclaré Crouch à Paddy Power, avant d’ajouter au sujet du vétéran polonais : « C’est un joueur de classe mondiale. Il n’est plus tout jeune, mais il constituerait une option fantastique. »
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« Une option fantastique » : l’attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski serait dans le viseur du FC Liverpool
À 37 ans, l’avenir de Robert Lewandowski reste flou : son contrat avec le FC Barcelone expire cet été. Chez les Reds, le secteur offensif va évoluer ; la star Mohamed Salah s’en va. Hugo Ekitike sera encore absent plusieurs mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille, tandis qu’Alexander Isak a connu une première saison compliquée à Anfield après son transfert record en provenance de Newcastle United.
Crouch a déclaré : « Isak revient tout juste et je pense qu’il fera une bonne saison prochaine. Mais qui dirait non à un transfert de Lewandowski ? Il sait toujours exactement comment marquer des buts. Cela ne fait aucun doute. » Liverpool aurait été « à des kilomètres » de la course au titre en Premier League cette saison et devrait donc renforcer son effectif.
Toutefois, les sommes astronomiques investies il y a près d’un an ne sont plus à l’ordre du jour, car, selon Crouch, « ce qu’ils ont dépensé l’année dernière n’a pas vraiment porté ses fruits ».
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Robert Lewandowski totalise 22 points cette saison.
Plusieurs rumeurs circulent actuellement autour de Robert Lewandowski, double lauréat du titre de meilleur footballeur mondial. Alors que la piste menant au Chicago Fire en MLS s’est récemment refroidie, l’ancien attaquant du FC Bayern est surtout associé aux cadors de la Serie A, la Juventus et l’AC Milan.
L’intéressé s’est dit serein sur Sky Sports il y a quelques jours : « Je ne ressens aucune pression. À 30 ans, j’aurais peut-être réagi différemment. Pour l’instant, je n’ai pas de plan précis. Je reste patient et je dispose encore de trois mois pour choisir ce que je veux faire. Je prendrai cette décision seul. »
Cette saison, il a disputé 42 matchs avec le Barça, marqué 18 buts et délivré quatre passes décisives.
Liverpool, qui a déboursé près de 500 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs avant le début de la saison, occupe actuellement la quatrième place de la Premier League. Malgré la défaite 2-3 face à son grand rival Manchester United dimanche, la qualification pour la Ligue des champions est à portée de main à trois journées de la fin. L’écart avec le leader, le FC Arsenal, s’élève toutefois à 18 points.
Les étapes de la carrière de Robert Lewandowski
Période Club Matchs Buts Titres 2006–2008 Znicz Pruszków 32 21 0 2008-2010 Lech Poznań 82 41 3 2010-2014 Borussia Dortmund 187 103 3 2014-2022 FC Bayern 375 344 19 Depuis 2022, il évolue au FC Barcelone. FC Barcelone 189 119 6