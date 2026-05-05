Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduit par

« Une option fantastique » : l’attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski serait dans le viseur du FC Liverpool

Premier League
Mercato
FC Barcelone
LaLiga
Liverpool
R. Lewandowski

L’ancien international anglais Peter Crouch recommande à son ex-club, le FC Liverpool, de recruter l’attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski lors du mercato estival.

« Ce serait un transfert judicieux », a déclaré Crouch à Paddy Power, avant d’ajouter au sujet du vétéran polonais : « C’est un joueur de classe mondiale. Il n’est plus tout jeune, mais il constituerait une option fantastique. »

  • À 37 ans, l’avenir de Robert Lewandowski reste flou : son contrat avec le FC Barcelone expire cet été. Chez les Reds, le secteur offensif va évoluer ; la star Mohamed Salah s’en va. Hugo Ekitike sera encore absent plusieurs mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille, tandis qu’Alexander Isak a connu une première saison compliquée à Anfield après son transfert record en provenance de Newcastle United.

    Crouch a déclaré : « Isak revient tout juste et je pense qu’il fera une bonne saison prochaine. Mais qui dirait non à un transfert de Lewandowski ? Il sait toujours exactement comment marquer des buts. Cela ne fait aucun doute. » Liverpool aurait été « à des kilomètres » de la course au titre en Premier League cette saison et devrait donc renforcer son effectif.

    Toutefois, les sommes astronomiques investies il y a près d’un an ne sont plus à l’ordre du jour, car, selon Crouch, « ce qu’ils ont dépensé l’année dernière n’a pas vraiment porté ses fruits ».

    • Publicité
  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty

    Robert Lewandowski totalise 22 points cette saison.

    Plusieurs rumeurs circulent actuellement autour de Robert Lewandowski, double lauréat du titre de meilleur footballeur mondial. Alors que la piste menant au Chicago Fire en MLS s’est récemment refroidie, l’ancien attaquant du FC Bayern est surtout associé aux cadors de la Serie A, la Juventus et l’AC Milan.

    L’intéressé s’est dit serein sur Sky Sports il y a quelques jours : « Je ne ressens aucune pression. À 30 ans, j’aurais peut-être réagi différemment. Pour l’instant, je n’ai pas de plan précis. Je reste patient et je dispose encore de trois mois pour choisir ce que je veux faire. Je prendrai cette décision seul. »

    Cette saison, il a disputé 42 matchs avec le Barça, marqué 18 buts et délivré quatre passes décisives.

    Liverpool, qui a déboursé près de 500 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs avant le début de la saison, occupe actuellement la quatrième place de la Premier League. Malgré la défaite 2-3 face à son grand rival Manchester United dimanche, la qualification pour la Ligue des champions est à portée de main à trois journées de la fin. L’écart avec le leader, le FC Arsenal, s’élève toutefois à 18 points.

  • Les étapes de la carrière de Robert Lewandowski

    PériodeClubMatchsButsTitres
    2006–2008Znicz Pruszków32210
    2008-2010Lech Poznań82413
    2010-2014Borussia Dortmund1871033
    2014-2022FC Bayern37534419
    Depuis 2022, il évolue au FC Barcelone.FC Barcelone1891196
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA