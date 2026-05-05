« Une option fantastique » : l’attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski serait dans le viseur du FC Liverpool

À 37 ans, l’avenir de Robert Lewandowski reste flou : son contrat avec le FC Barcelone expire cet été. Chez les Reds, le secteur offensif va évoluer ; la star Mohamed Salah s’en va. Hugo Ekitike sera encore absent plusieurs mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille, tandis qu’Alexander Isak a connu une première saison compliquée à Anfield après son transfert record en provenance de Newcastle United.

Crouch a déclaré : « Isak revient tout juste et je pense qu’il fera une bonne saison prochaine. Mais qui dirait non à un transfert de Lewandowski ? Il sait toujours exactement comment marquer des buts. Cela ne fait aucun doute. » Liverpool aurait été « à des kilomètres » de la course au titre en Premier League cette saison et devrait donc renforcer son effectif.

Toutefois, les sommes astronomiques investies il y a près d’un an ne sont plus à l’ordre du jour, car, selon Crouch, « ce qu’ils ont dépensé l’année dernière n’a pas vraiment porté ses fruits ».