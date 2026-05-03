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Une opportunité pour Trent Alexander-Arnold ? Le Real Madrid s’apprêterait à laisser partir Dani Carvajal, six fois vainqueur de la Ligue des champions
Le renouvellement du contrat du défenseur chevronné n’est plus d’actualité.
Selon Marca, Carvajal s’apprête à quitter définitivement le Real Madrid, le club ayant décidé de ne pas lui proposer de prolongation de contrat au-delà de juin. Cette décision intervient après une saison difficile pour le club, actuellement deuxième de Liga avec 74 points, à 14 unités de Barcelone, et menacé de terminer pour la deuxième année consécutive sans titre majeur. Blessé à répétition aux genoux et aux muscles, le latéral de 34 ans n’a disputé que 20 matchs toutes compétitions confondues et n’a pas réussi à convaincre la direction de son aptitude à rester au plus haut niveau.
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Une série de blessures met fin aux rêves de Coupe du monde
Une fracture récente du pied écarte Carvajal des terrains pour les dernières journées de Liga, et le prive par conséquent de toute chance d’être retenu en sélection espagnole pour la prochaine Coupe du monde. De son côté, Alexander-Arnold a connu une première saison au Real Madrid marquée par des pépins physiques : une lésion aux ischio-jambiers puis une déchirure musculaire. L’Anglais a tout de même pu aligner 26 apparitions et plus de 1 500 minutes de jeu en Liga et en Ligue des champions. Si le staff médical estime que Carvajal aura besoin de deux à trois semaines pour récupérer, le temps manque désormais au sextuple vainqueur de la C1 pour retrouver sa place avant l’expiration de son contrat et ainsi devancer son jeune coéquipier.
Une détérioration des relations et du temps de jeu
La dernière année de contrat de Carvajal a été particulièrement morose, avec seulement huit titularisations en Liga et de longues périodes sur la touche. Des tensions en coulisses ont encore accentué cette fin de saison décevante. Interrogé sur les prétendues frictions entre le joueur et le staff technique, le manager Álvaro Arbeloa a répondu sans détour : « C’était une question déplacée. » Ces dissensions, associées à des problèmes de condition physique durant une saison domestique désastreuse, ont définitivement marginalisé le défenseur emblématique du projet sportif.
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Ouvrir la voie à Alexander-Arnold
Si ce départ clôt de manière brutale le parcours d’un fidèle serviteur, il ouvre aussi officiellement une nouvelle ère. Avec le départ acté de Carvajal, le Real Madrid dispose désormais d’une marge de manœuvre tactique évidente. Alexander-Arnold va donc endosser l’immense responsabilité de devenir le latéral droit titulaire incontesté du club, alors que le Real entame sa reconstruction pour la saison prochaine.