Une fracture récente du pied écarte Carvajal des terrains pour les dernières journées de Liga, et le prive par conséquent de toute chance d’être retenu en sélection espagnole pour la prochaine Coupe du monde. De son côté, Alexander-Arnold a connu une première saison au Real Madrid marquée par des pépins physiques : une lésion aux ischio-jambiers puis une déchirure musculaire. L’Anglais a tout de même pu aligner 26 apparitions et plus de 1 500 minutes de jeu en Liga et en Ligue des champions. Si le staff médical estime que Carvajal aura besoin de deux à trois semaines pour récupérer, le temps manque désormais au sextuple vainqueur de la C1 pour retrouver sa place avant l’expiration de son contrat et ainsi devancer son jeune coéquipier.