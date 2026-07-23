AFP
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« Une opportunité de synergies » : comment Liverpool pourrait tirer profit de la participation de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et de sa fortune estimée à 192 milliards de livres sterling, au sein d'un consortium d'investisseurs à Anfield
Un consortium cherche à acquérir une participation à Anfield
Selon le Daily Mail, un consortium d'investisseurs mené par l'ancien copropriétaire des Queens Park Rangers, Amit Bhatia, et soutenu par la famille du magnat de la sidérurgie Lakshmi Mittal, négocie l'achat d'une participation de 30 % dans le FC Liverpool, valorisée à 1,35 milliard de livres sterling.
Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, dont la fortune est estimée à 192 milliards de livres sterling (257 milliards de dollars), serait intéressé par une participation au sein du groupe afin de renforcer l’offre. Un porte-parole du Fenway Sports Group (FSG), propriétaire des Reds, a confirmé cette démarche : « Un consortium d’investissement dirigé, géré et représenté par Amit Bhatia a manifesté son intérêt pour une prise de participation minoritaire stratégique dans le Liverpool Football Club. »
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Un expert financier détaille les avantages
Kieran Maguire, expert en finance du football, estime que cette vente potentielle est une décision commerciale avisée de la part de FSG, qui assure la stabilité financière à long terme du club.
Mettant en avant la valorisation, la structure de contrôle et l’impact stratégique, Maguire a déclaré au Daily Mail : « En ce qui concerne l’investissement potentiel dans Liverpool, il semble qu’il puisse atteindre 30 % ou 1,3 milliard de livres sterling. Cela valorise le club à un peu plus de 4 milliards de livres sterling, ce qui correspond globalement aux attentes.
Du point de vue de FSG, c’est une opération commerciale extrêmement judicieuse. Certes, ils ont déjà cédé une partie du club par le passé, mais cela leur permettra de conserver une participation majoritaire d’environ 60 %.
« Sur le plan stratégique, les périodes de mercato et les choix de recrutement resteront donc sous l’autorité de FSG. Si 30 % sont cédés, l’argent ira à FSG, pas à Liverpool, donc aucune conséquence directe sur les caisses du club. »
Les synergies commerciales dégagent un potentiel significatif.
Maguire a expliqué que le soutien de poids lourds comme Bezos et Mittal pourrait ouvrir l’accès à des emprunts sans intérêt et à des partenariats commerciaux mondiaux : « Si le club a besoin d’emprunter de l’argent plus tard, pour quelle que soit la raison, et qu’il appartient au gendre de Mittal et à Bezos, ils pourront lui prêter sans toucher d’intérêts, ce qui soulagerait immédiatement la trésorerie.
« Par ailleurs, un partenaire du calibre de Bezos ouvre des perspectives de synergies. Si Amazon Prime veut renforcer son influence mondiale, un accord avec Liverpool – qu’il s’agisse de contenu ou de sponsoring – constituerait un vecteur idéal.
« Liverpool rayonne à travers le monde, tout comme Amazon. Et peut-être même au-delà de la Terre ! Après tout, il envoie des gens dans l’espace. »
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Se préparer à des négociations complexes
FSG et le consortium mené par Bhatia vont poursuivre leurs négociations approfondies pour finaliser la restructuration de l’actionnariat, sans perturber le fonctionnement quotidien d’Anfield. Liverpool entre aussi dans une période cruciale, sur le terrain comme en coulisses, alors que le mercato et la saison nationale se poursuivent. La direction du club veillera à maintenir la stabilité de l’équipe d’Andoni Iraola tout en s’efforçant de conclure un accord d’investissement susceptible de renforcer considérablement son écosystème financier.
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