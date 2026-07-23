« Une opportunité de synergies » : comment Liverpool pourrait tirer profit de la participation de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et de sa fortune estimée à 192 milliards de livres sterling, au sein d'un consortium d'investisseurs à Anfield

Kieran Maguire, expert en finance du football, estime que cette vente potentielle est une décision commerciale avisée de la part de FSG, qui assure la stabilité financière à long terme du club.

Mettant en avant la valorisation, la structure de contrôle et l’impact stratégique, Maguire a déclaré au Daily Mail : « En ce qui concerne l’investissement potentiel dans Liverpool, il semble qu’il puisse atteindre 30 % ou 1,3 milliard de livres sterling. Cela valorise le club à un peu plus de 4 milliards de livres sterling, ce qui correspond globalement aux attentes.

Du point de vue de FSG, c’est une opération commerciale extrêmement judicieuse. Certes, ils ont déjà cédé une partie du club par le passé, mais cela leur permettra de conserver une participation majoritaire d’environ 60 %.

« Sur le plan stratégique, les périodes de mercato et les choix de recrutement resteront donc sous l’autorité de FSG. Si 30 % sont cédés, l’argent ira à FSG, pas à Liverpool, donc aucune conséquence directe sur les caisses du club. »