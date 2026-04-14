Interrogé sur le sujet, l’ancien attaquant des Reds – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Best Betting Bonuses – a confié à GOAL : « Son passage en Premier League fait la différence. Si Olise remporte la Ligue des champions, il pourrait se dire : “J’ai gagné la Bundesliga, j’ai fait le plein de titres en Allemagne”. Et Liverpool fait partie des rares clubs capables de le recruter.

Est-ce qu’il serait efficace ? Absolument. Il comprend le jeu et il élimine les adversaires. Il enchaîne deux ou trois feintes de corps. Qu’il parte vers l’extérieur pour centrer ou qu’il rentre dans l’axe pour jouer en une-deux, il crée régulièrement des brèches à ce poste. Donc, oui, pour moi, c’est un oui sans réserve.

Reste à savoir si Liverpool dispose aujourd’hui des fonds et de l’attractivité suffisants. Si le Bayern remporte la C1 et que les Reds manquent le top 4 – un scénario à la Chelsea de plus en plus probable –, mais se qualifient tout de même pour la Ligue des champions, alors ils auront une chance.

S’ils n’y parviennent pas, je pense qu’il resterait probablement au Bayern, car le club a de grandes chances d’atteindre la finale de la Ligue des champions et même de la remporter. C’est donc une possibilité, mais, à l’heure actuelle, je la juge peu probable. »