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« Une opportunité à saisir » : selon Stan Collymore, voici la seule manière pour Liverpool de recruter Michael Olise en débauchant le joueur du Bayern Munich
Révélation : les chiffres impressionnants d'Olise au Bayern
Né à Londres et formé à Reading, Olise s’est imposé comme une véritable révélation en Allemagne depuis son arrivée à l’Allianz Arena en 2024 pour rejoindre Harry Kane et ses nouveaux coéquipiers. Il a marqué 20 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison avec le Bayern, et totalise déjà 17 réalisations et 25 passes décisives cette année.
De telles statistiques attirent logiquement les convoitises, alors qu’il s’apprête à porter le maillot des Bleus lors de la Coupe du monde 2026. Des offres très lucratives pourraient mettre à l’épreuve la détermination du Bayern lors des prochains mercatos.
Liverpool, dont le « roi égyptien » Mohamed Salah s’apprête à partir en tant qu’agent libre, cherche déjà son successeur sur le côté droit de l’attaque. Olise, qui a fait ses preuves en Angleterre et en Europe, correspondrait parfaitement au profil recherché par les Reds. Reste à savoir s’il posera un jour ses valises à Anfield.
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Olise a-t-il le profil pour prendre la relève de Salah à Liverpool ?
Interrogé sur le sujet, l’ancien attaquant des Reds – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Best Betting Bonuses – a confié à GOAL : « Son passage en Premier League fait la différence. Si Olise remporte la Ligue des champions, il pourrait se dire : “J’ai gagné la Bundesliga, j’ai fait le plein de titres en Allemagne”. Et Liverpool fait partie des rares clubs capables de le recruter.
Est-ce qu’il serait efficace ? Absolument. Il comprend le jeu et il élimine les adversaires. Il enchaîne deux ou trois feintes de corps. Qu’il parte vers l’extérieur pour centrer ou qu’il rentre dans l’axe pour jouer en une-deux, il crée régulièrement des brèches à ce poste. Donc, oui, pour moi, c’est un oui sans réserve.
Reste à savoir si Liverpool dispose aujourd’hui des fonds et de l’attractivité suffisants. Si le Bayern remporte la C1 et que les Reds manquent le top 4 – un scénario à la Chelsea de plus en plus probable –, mais se qualifient tout de même pour la Ligue des champions, alors ils auront une chance.
S’ils n’y parviennent pas, je pense qu’il resterait probablement au Bayern, car le club a de grandes chances d’atteindre la finale de la Ligue des champions et même de la remporter. C’est donc une possibilité, mais, à l’heure actuelle, je la juge peu probable. »
Une légende des Reds estime qu’un transfert du joueur français reste incertain.
Un avis que partage l’ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard. L’icône des Reds aimerait voir Olise débarquer sur les bords de la Mersey, mais il doute qu’un accord puisse être trouvé pour l’un des attaquants les plus convoités et les plus en forme du moment.
Gerrard a déclaré : « Michael Olise ? Le problème, c'est : pourquoi quitterait-il le Bayern Munich ? C'est un grand club, ils sont en lice pour les plus grands titres, c'est probablement l'équipe du Bayern Munich la plus forte que nous ayons vue depuis longtemps.
Il s’apprête à briller lors de la Coupe du monde cet été, il semble épanoui et je ne le vois pas partir. Bien sûr, j’aimerais le voir à Liverpool, et je ne dirais pas non au retour de Luis Díaz : il nous manque. »
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Quel joueur Liverpool vise-t-il pour prendre le relais de Salah sur l’aile droite ?
Diaz, qui quittera Liverpool en 2025, étincelle sur l’aile gauche du Bayern, tandis qu’Olise presse les défenses sur le côté droit. Ils placent l’équipe de Vincent Kompany en bonne position pour conquérir un nouveau titre en Bundesliga, tout en menant 2-1 à l’issue du match aller d’un quart de finale de Ligue des champions entre deux poids lourds face au Real Madrid.
Liverpool reste en course, mais est mené dans son quart face au tenant du titre parisien et sait qu’il devra bientôt redoubler d’efforts pour dénicher le successeur de la star Salah, auteur de 256 buts, dont le départ approche.