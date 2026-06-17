Selon le journal, qui cite des sources proches du club de Dortmund, les dirigeants du BVB prépareraient en coulisses une « formule créative pour El-Mala » afin de recruter l’attaquant de 19 ans et de le faire signer au Signal Iduna Park.
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Une opération financière colossale est-elle sur le point d’être révélée ? Selon les dernières informations, le BVB Dortmund s’intéresserait de près à Said El Mala, l’attaquant du FC Cologne, et préparerait une stratégie d’échange innovante
Le 1. FC Cologne ayant fixé un seuil financier extrêmement élevé, le Borussia doit faire appel à toute sa panoplie de stratagèmes. Le scénario envisagé : un transfert de base fixe de 30 millions d’euros pour « El Mala », qui pourrait être majoré de cinq millions d’euros supplémentaires sous forme de primes liées aux résultats. Pour rendre l’accord plus attractif pour le club de Cologne, Dortmund devrait en outre garantir une participation sur la revente.
Pour réduire l’écart avec les exigences rhénanes, le BVB envisagerait d’inclure deux joueurs en prêt dans l’opération, dont le jeune latéral gauche Kabar.
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Kabar à Cologne, El Mala vers le BVB ?
En contrepartie, le joueur de 20 ans pourrait acquérir une précieuse expérience sur les rives du Rhin. Reste à savoir si ce scénario de transfert séduira les « Geißböcke ». Le directeur financier du FC Cologne, Philipp Türoff, a récemment réaffirmé sans équivoque que le club n’entendait pas revenir sur l’évaluation interne de 50 millions d’euros.
Toutefois, un tel transfert est soumis à une condition chez le Borussia : il faudra d’abord céder l’ailier Karim Adeyemi cet été, soit un an avant l’expiration de son contrat, afin de libérer le budget et la place dans l’effectif de l’entraîneur Niko Kovac.
Selon les dernières rumeurs, Tottenham s’intéresserait à El Mala.
Pour s'attacher les services de ce jeune talent, le BVB doit faire face à une concurrence de taille. Selon le dernier numéro de Sport Bild, Tottenham Hotspur s'intéresse également de près à l'attaquant du FC Cologne.
Si les Londoniens n’ont pas encore effectué d’approche concrète, ils surveillent attentivement la situation en coulisses. Quant à la rumeur, relayée il y a quelques jours par l’Express, concernant un intérêt de la TSG Hoffenheim, les responsables du club du Kraichgau l’ont immédiatement qualifiée de pure invention, même si le journal assure que de telles réflexions « auraient pu exister ».
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Le BVB va-t-il également recruter le frère d'El Malas ?
Dans ce dossier, un paramètre pourrait faire la différence pour le BVB : la dimension familiale. Sandra, la mère d’El Malas, souhaite que ses fils « jouent près d’ici, en Allemagne ».
À Dortmund, une solution clé en main se dessine : inclure Malek, le grand frère de Said, dans la transaction. L’avant-centre de 21 ans pourrait être progressivement intégré à l’équipe réserve du club, qui évolue en Regionalliga West.