Le 1. FC Cologne ayant fixé un seuil financier extrêmement élevé, le Borussia doit faire appel à toute sa panoplie de stratagèmes. Le scénario envisagé : un transfert de base fixe de 30 millions d’euros pour « El Mala », qui pourrait être majoré de cinq millions d’euros supplémentaires sous forme de primes liées aux résultats. Pour rendre l’accord plus attractif pour le club de Cologne, Dortmund devrait en outre garantir une participation sur la revente.

Pour réduire l’écart avec les exigences rhénanes, le BVB envisagerait d’inclure deux joueurs en prêt dans l’opération, dont le jeune latéral gauche Kabar.