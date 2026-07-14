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Une opération en perspective ? Inquiétude chez Arsenal : William Saliba a dû déclarer forfait pour la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à l'Espagne, en raison d'une blessure chronique
Saliba a été contraint de quitter la pelouse lors de la rencontre face à l’Espagne.
Saliba s'est effondré sur la pelouse sans subir de pression adverse alors qu'il transportait le ballon lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne. Le défenseur a immédiatement envoyé le ballon en touche avant d'être remplacé par Maxence Lacroix. La rencontre s'est conclue par une victoire 2-0 de l'Espagne, qui se qualifie pour la finale où elle affrontera le vainqueur du match Angleterre-Argentine.
Selon le Daily Mail, il aurait confié à ses coéquipiers : « Mon dos est fichu, mon dos est fichu. » Cet incident accentue les inquiétudes sur son état physique, alors que des articles récents dans L'Équipe évoquaient une possible intervention chirurgicale. Arsenal suit de près l'évolution de la situation en vue du mois d'août.
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Jouer malgré la douleur
Arsenal a récemment vu Saliba disputer 50 matchs toutes compétitions confondues pour le club, dont 120 minutes éprouvantes lors de la finale de la Ligue des champions perdue par l'équipe. Saliba a ouvertement admis souffrir d'un problème de dos récurrent.
S’exprimant lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, le défenseur a confié : « J’ai quelques petits soucis depuis plusieurs mois. J’ai serré les dents pendant la Ligue des champions et la Premier League, et le staff a très bien géré la situation. La Coupe du monde n’arrive qu’une fois tous les quatre ans, alors il faut tenir. Je ne suis pas à 100 %, mais je ne suis pas le seul dans ce cas ; pas question de chercher des excuses. »
Deschamps a dissipé les craintes exprimées précédemment
Avant le coup d’envoi de la compétition nord-américaine, de sérieux doutes planaient sur la simple présence de Saliba dans le groupe. Interrogé par La Dépêche du Midi sur l’état de forme du défenseur, le sélectionneur Didier Deschamps les avait d’abord écartés d’un : « Il est là, tout va bien. » Malgré ces assurances, le défenseur a manifestement ressenti des gênes physiques. Titulaire lors des deux premières sorties des Bleus, il a été préservé pour le dernier match de groupe avant de retrouver sa place en phase à élimination directe. Son effondrement soudain lors de la défaite 2-0 contre l’Espagne suggère que jouer à travers la douleur a fini par le rattraper, laissant la France et Arsenal dans l’incertitude quant à son rétablissement à long terme.
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Arsenal et Saliba ?
Arsenal attendra avec impatience les résultats des examens médicaux approfondis dès le retour de Saliba à Londres, après l'élimination en demi-finale sur le score de 2-0. Si les rumeurs concernant une intervention chirurgicale imminente se confirment, le club devra faire face à une grave crise défensive. Saliba est presque certainement forfait pour le Community Shield du 16 août et devra mener une course contre la montre pour être prêt à disputer les premiers matchs de Premier League.
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