Une opération en perspective ? Inquiétude chez Arsenal : William Saliba a dû déclarer forfait pour la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à l'Espagne, en raison d'une blessure chronique

Saliba s'est effondré sur la pelouse sans subir de pression adverse alors qu'il transportait le ballon lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne. Le défenseur a immédiatement envoyé le ballon en touche avant d'être remplacé par Maxence Lacroix. La rencontre s'est conclue par une victoire 2-0 de l'Espagne, qui se qualifie pour la finale où elle affrontera le vainqueur du match Angleterre-Argentine.

Selon le Daily Mail, il aurait confié à ses coéquipiers : « Mon dos est fichu, mon dos est fichu. » Cet incident accentue les inquiétudes sur son état physique, alors que des articles récents dans L'Équipe évoquaient une possible intervention chirurgicale. Arsenal suit de près l'évolution de la situation en vue du mois d'août.