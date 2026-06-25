Une opération de guérilla publicitaire parfaitement maîtrisée : Nike dévoile le nouveau maillot de la DFB juste avant le match de la Coupe du monde entre l’Allemagne et l’Équateur

Un bateau a remonté l’Hudson depuis Staten Island, est passé devant la Statue de la Liberté avant de s’immobiliser face à l’imposante skyline de Manhattan. À son bord, une photo du « pied magique » Jamal Musiala, habillé du nouveau maillot, a immédiatement attiré le regard.

Blanc classique, col rond noir : cette tenue évoque immédiatement celle que portaient « l’Empereur » Franz Beckenbauer et ses coéquipiers lors de leur deuxième sacre mondial, en 1974 à Munich. Sur la poitrine du nouveau maillot figurent l’aigle de la DFB et le célèbre Swoosh de Nike.