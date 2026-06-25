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Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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Une opération de guérilla publicitaire parfaitement maîtrisée : Nike dévoile le nouveau maillot de la DFB juste avant le match de la Coupe du monde entre l’Allemagne et l’Équateur

Coupe du monde
Équateur vs Allemagne
Allemagne
J. Musiala

À partir de 2027, l’équipementier américain Nike deviendra le nouvel habillage de l’équipe nationale allemande de football et vient déjà d’en dévoiler un aperçu.

À la veille du dernier match de poule de l’Allemagne contre l’Équateur, l’entreprise a lancé, jeudi dans le New Jersey, une opération de guérilla publicitaire sous le slogan « Hallo New Jersey », un jeu de mots signifiant « Bonjour, nouveau maillot ».

  • Un bateau a remonté l’Hudson depuis Staten Island, est passé devant la Statue de la Liberté avant de s’immobiliser face à l’imposante skyline de Manhattan. À son bord, une photo du « pied magique » Jamal Musiala, habillé du nouveau maillot, a immédiatement attiré le regard.

    Blanc classique, col rond noir : cette tenue évoque immédiatement celle que portaient « l’Empereur » Franz Beckenbauer et ses coéquipiers lors de leur deuxième sacre mondial, en 1974 à Munich. Sur la poitrine du nouveau maillot figurent l’aigle de la DFB et le célèbre Swoosh de Nike.

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  • Après 70 ans de collaboration, Nike succède à adidas comme équipementier officiel de la DFB.

    Le fournisseur américain n’étant pas encore autorisé à dévoiler le maillot dans son intégralité, celui-ci apparaît pixélisé sur la photo de Musiala. Jusqu’à la fin de l’année, la sélection allemande restera équipée par adidas, comme ce sera le cas lors de la Coupe du monde et notamment pour le match contre l’Équateur (22 h, ARD et Magenta).

    L’entreprise de Herzogenaurach accompagne l’équipe nationale depuis plus de 70 ans. En mars 2024, la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé qu’elle conclurait un partenariat avec Nike à compter du 1^(er) janvier 2027 et jusqu’en 2034. Selon certaines informations, le groupe américain verserait alors 100 millions d’euros par an à la DFB.

  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueursClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseurFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseurAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19 ans
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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