À la veille du dernier match de poule de l’Allemagne contre l’Équateur, l’entreprise a lancé, jeudi dans le New Jersey, une opération de guérilla publicitaire sous le slogan « Hallo New Jersey », un jeu de mots signifiant « Bonjour, nouveau maillot ».
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Une opération de guérilla publicitaire parfaitement maîtrisée : Nike dévoile le nouveau maillot de la DFB juste avant le match de la Coupe du monde entre l’Allemagne et l’Équateur
Un bateau a remonté l’Hudson depuis Staten Island, est passé devant la Statue de la Liberté avant de s’immobiliser face à l’imposante skyline de Manhattan. À son bord, une photo du « pied magique » Jamal Musiala, habillé du nouveau maillot, a immédiatement attiré le regard.
Blanc classique, col rond noir : cette tenue évoque immédiatement celle que portaient « l’Empereur » Franz Beckenbauer et ses coéquipiers lors de leur deuxième sacre mondial, en 1974 à Munich. Sur la poitrine du nouveau maillot figurent l’aigle de la DFB et le célèbre Swoosh de Nike.
Après 70 ans de collaboration, Nike succède à adidas comme équipementier officiel de la DFB.
Le fournisseur américain n’étant pas encore autorisé à dévoiler le maillot dans son intégralité, celui-ci apparaît pixélisé sur la photo de Musiala. Jusqu’à la fin de l’année, la sélection allemande restera équipée par adidas, comme ce sera le cas lors de la Coupe du monde et notamment pour le match contre l’Équateur (22 h, ARD et Magenta).
L’entreprise de Herzogenaurach accompagne l’équipe nationale depuis plus de 70 ans. En mars 2024, la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé qu’elle conclurait un partenariat avec Nike à compter du 1^(er) janvier 2027 et jusqu’en 2034. Selon certaines informations, le groupe américain verserait alors 100 millions d’euros par an à la DFB.
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueurs Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défenseur Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défenseur Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défenseur Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 ans Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11