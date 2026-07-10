Une offre pour Julian Álvarez en préparation ? Barcelone négocie un prêt de 210 millions d’euros pour finaliser trois recrues estivales

Le FC Barcelone prévoit d'importants investissements lors du mercato estival afin de renforcer l'effectif de Flick. Le club estime que de nouveaux renforts sont nécessaires pour prétendre aux titres majeurs et réduire l'écart avec les meilleures équipes européennes, notamment en Ligue des champions.

Pour financer ces ambitions, le club a sollicité une ligne de crédit de 210 millions d’euros, selon Marca. Ce prêt, garanti par les recettes attendues pour la saison prochaine, intervient alors que le Barça continue de faire face à une trésorerie limitée. Le respect de la règle de la Liga imposant un équilibre entre dépenses et recettes (1:1) demeure également une priorité afin d’assurer l’enregistrement des nouvelles recrues. Ce financement doit permettre aux Blaugrana d’agir vite sur un marché des transferts très concurrentiel, plutôt que d’attendre la vente de joueurs avant de se lancer à la poursuite de leurs principales cibles.



