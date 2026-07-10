Getty Images
Traduit par
Une offre pour Julian Álvarez en préparation ? Barcelone négocie un prêt de 210 millions d’euros pour finaliser trois recrues estivales
Barcelone prévoit un mercato estival ambitieux
Le FC Barcelone prévoit d'importants investissements lors du mercato estival afin de renforcer l'effectif de Flick. Le club estime que de nouveaux renforts sont nécessaires pour prétendre aux titres majeurs et réduire l'écart avec les meilleures équipes européennes, notamment en Ligue des champions.
Pour financer ces ambitions, le club a sollicité une ligne de crédit de 210 millions d’euros, selon Marca. Ce prêt, garanti par les recettes attendues pour la saison prochaine, intervient alors que le Barça continue de faire face à une trésorerie limitée. Le respect de la règle de la Liga imposant un équilibre entre dépenses et recettes (1:1) demeure également une priorité afin d’assurer l’enregistrement des nouvelles recrues. Ce financement doit permettre aux Blaugrana d’agir vite sur un marché des transferts très concurrentiel, plutôt que d’attendre la vente de joueurs avant de se lancer à la poursuite de leurs principales cibles.
- Getty Images
Le FC Barcelone dévoile ses priorités en matière de transferts
Barcelone a fait de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Alvarez, sa priorité. Vue comme une future star, sa venue est censée dynamiser l’attaque catalane et assurer la succession de Robert Lewandowski, parti au Chicago Fire. Le club n’a toutefois pas encore franchi le cap et entend intensifier les discussions après la Coupe du monde.
Le club catalan suit aussi les dossiers Cancelo et Adeyemi. D’après les dernières indiscrétions, la venue d’Adeyemi serait imminente, tandis que le transfert définitif de Cancelo se heurte à des contraintes fiscales que le Barça doit encore résoudre.
Ce prêt vise à soutenir les transferts et le fonctionnement du club.
Bien que la majeure partie de ce prêt de 210 millions d’euros soit destinée à financer les transferts, les Catalans prévoient également d’affecter une partie de cette somme à la masse salariale et à d’autres frais de fonctionnement. Cette approche vise à préserver la stabilité financière tout en soutenant la stratégie de recrutement du club. Par ailleurs, le Barça a déjà démontré ses intentions en finalisant le transfert d’Anthony Gordon pour 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 millions d’euros supplémentaires sous forme de primes liées aux performances.
- Getty Images Sport
L'attention se porte désormais sur la finalisation des transferts majeurs.
Gordon ayant déjà signé, Barcelone se concentre désormais sur le recrutement d’Alvarez, d’Adeyemi et de Cancelo. La période qui suivra la Coupe du monde s’annonce cruciale, le club devant finaliser le prêt et conclure ses derniers transferts. Si ces projets aboutissent, Flick disposera d’un effectif plus étoffé et plus expérimenté pour la nouvelle saison, tandis que les Catalans poursuivront leur quête de trophées majeurs.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles