Une offre de 55 millions d’euros ! Un grand club serait très intéressé par Johan Manzambi, la révélation de la Coupe du monde de Fribourg

Selon les médias anglais Daily Mail et Sky Sports, Newcastle United souhaite recruter Manzambi et le faire venir dans le nord de l’Angleterre. Le promu de Premier League cherche à renforcer son milieu de terrain et voit en le joueur de Fribourg l’homme de la situation pour l’avenir.

Les Magpies seraient prêts à mettre le prix pour s’adjuger les services de ce jeune talent et devancer la concurrence. Selon la chaîne britannique, Newcastle estime que Manzambi pourrait être recruté pour un montant de 55 millions d’euros, une somme qui pulvériserait le précédent record de transfert du club de Fribourg.