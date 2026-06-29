Le milieu de terrain de 20 ans a inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors des trois matches de groupe disputés par la Suisse. Il poursuit ainsi sur la lancée de sa belle saison sous le maillot du club de Brisgau et confirme son ascension fulgurante de ces derniers mois. Cette explosion de performances n'a manifestement pas échappé aux responsables de Newcastle United.
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Une offre de 55 millions d’euros ! Un grand club serait très intéressé par Johan Manzambi, la révélation de la Coupe du monde de Fribourg
Selon les médias anglais Daily Mail et Sky Sports, Newcastle United souhaite recruter Manzambi et le faire venir dans le nord de l’Angleterre. Le promu de Premier League cherche à renforcer son milieu de terrain et voit en le joueur de Fribourg l’homme de la situation pour l’avenir.
Les Magpies seraient prêts à mettre le prix pour s’adjuger les services de ce jeune talent et devancer la concurrence. Selon la chaîne britannique, Newcastle estime que Manzambi pourrait être recruté pour un montant de 55 millions d’euros, une somme qui pulvériserait le précédent record de transfert du club de Fribourg.
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Manzambi va-t-il pulvériser le record de ventes de Fribourg ?
Ce montant, fixé à 25 millions d'euros, provient des transferts de Kevin Schade (FC Brentford) et de Merlin Röhl (Everton).
La direction de Fribourg, emmenée par le directeur sportif Jochen Saier, se trouve donc dans une position de négociation confortable concernant Manzambi et n’est soumise à aucune pression de vente. Le numéro 8 est encore sous contrat jusqu’en 2030 et il n’existe pas de clause de résiliation. Ce contrat à long terme garantit au club le contrôle total sur l’avenir du jeune joueur.
Sur Manzambi, une enchère est possible.
À mesure que le tournoi avance et que la phase à élimination directe se rapproche, la valeur marchande du Suisse pourrait bien continuer à flamber. Il n’est pas improbable que Manzambi, auteur de performances remarquables ces derniers temps, se retrouve en tête de liste de plusieurs clubs. Une éventuelle surenchère ferait grimper son prix et remplirait les caisses des Fribourgeois.
Sportivement, son départ serait un coup dur, mais financièrement, une aubaine qui offrirait au club une large marge de manœuvre sur le marché des transferts.
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Müller souhaite la venue de Manzambi au FC Bayern.
Thomas Müller a récemment déclaré sur Magenta TV que Manzambi était un joueur « que le FC Bayern devrait également suivre. Il pourrait bien être un joueur pour le Bayern Munich ». Mats Hummels, consultant et icône défensive du Borussia Dortmund, a ajouté : « Ou pour le BVB. »
« ManUnited ne peut plus l’ignorer », a récemment titré le Manchester Evening News. Outre Newcastle et les Red Devils, Arsenal, Chelsea, Manchester City, voire le Real Madrid, seraient également sur les rangs. En mars, le journal suisse Blick évoquait un intérêt du Bayern et du Paris Saint-Germain. Le BVB, lui aussi, suivrait de très près Manzambi.
Recruté début 2023 chez les U18 du Servette Genève, il a intégré l’effectif professionnel de Fribourg en 2024. Lors de la saison écoulée, il a disputé 47 matchs, inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives.