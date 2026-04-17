Une offre concrète est déjà parvenue au club. Le FC Bayern Munich doit-il s'inquiéter pour l'un de ses meilleurs espoirs ?

Les Italiens ne sont toutefois pas les seuls à s’intéresser au milieu de terrain de 20 ans. Les deux clubs de Premier League Aston Villa et Brighton & Hove Albion, ainsi que l’écurie de Bundesliga Eintracht Francfort, suivraient également de près Aseko.

Reste à savoir si le Bayern Munich acceptera de se séparer de son grand espoir. Après un prêt de dix-huit mois, Aseko avait rejoint Hanovre 96 en 2. Bundesliga à l’été 2026 pour un million d’euros et y a connu une progression fulgurante une fois sa période d’adaptation terminée.

S’appuyant sur ses excellentes performances sous le maillot du club de Basse-Saxe, le champion d’Allemagne en titre a activé la clause de rachat incluse dans la vente : le joueur de 20 ans retrouvera donc Munich à l’issue de la saison.