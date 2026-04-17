Selon Sky Sport, le club aurait déjà reçu une première demande concrète. L’AS Roma, formation de Serie A, s’est renseignée sur la possibilité d’un transfert lors du prochain mercato estival.
Traduit par
Une offre concrète est déjà parvenue au club. Le FC Bayern Munich doit-il s'inquiéter pour l'un de ses meilleurs espoirs ?
Les Italiens ne sont toutefois pas les seuls à s’intéresser au milieu de terrain de 20 ans. Les deux clubs de Premier League Aston Villa et Brighton & Hove Albion, ainsi que l’écurie de Bundesliga Eintracht Francfort, suivraient également de près Aseko.
Reste à savoir si le Bayern Munich acceptera de se séparer de son grand espoir. Après un prêt de dix-huit mois, Aseko avait rejoint Hanovre 96 en 2. Bundesliga à l’été 2026 pour un million d’euros et y a connu une progression fulgurante une fois sa période d’adaptation terminée.
S’appuyant sur ses excellentes performances sous le maillot du club de Basse-Saxe, le champion d’Allemagne en titre a activé la clause de rachat incluse dans la vente : le joueur de 20 ans retrouvera donc Munich à l’issue de la saison.
- (C)Getty Images
Noel Aseko est-il destiné à prendre la relève de Leon Goretzka au milieu de terrain du Bayern ?
Selon plusieurs sources concordantes, Aseko devrait bel et bien faire partie des plans de l’entraîneur Vincent Kompany. Après le départ sans indemnité de transfert de Leon Goretzka, le Bayern envisagerait de combler le poste vacant dans l’entrejeu non pas en recrutant un joueur externe, mais en promouvant Aseko.
Selon Transfermarkt, le technicien belge aurait récemment appelé le milieu de terrain pour une longue conversation téléphonique afin d’évoquer ses perspectives de temps de jeu pour la saison à venir.
Tout le monde sait désormais que Kompany est un grand admirateur d’Aseko, qu’il a régulièrement fait s’entraîner avec l’équipe première lors de son premier semestre à la tête du Bayern. Selon Transfermarkt, le technicien belge aurait, lors de leur dernière conversation téléphonique, félicité le jeune homme de 20 ans pour son évolution au 96.
Arrivé au centre de formation du Bayern en 2022 en provenance du Hertha BSC, Aseko est sous contrat à la Säbener Straße jusqu’au 30 juin 2028.
Noel Aseko : ses statistiques avec Hanovre 96 cette saison
Jeux
29
Buts
3 passes décisifs
Passes décisives
6 cartons jaunes
Cartons jaunes
7