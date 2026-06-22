À Besiktas, Dusan Vlahovic retrouverait son ancien entraîneur Vincenzo Italiano, avec qui il a déjà collaboré à l’AC Fiorentina. Sous la direction de l’Italien, l’attaquant serbe avait fait parler la poudre à 17 reprises en 22 rencontres.

Selon l’article, l’avant-centre prend encore son temps avant de se décider, car, à 26 ans, il ne serait pas totalement convaincu par l’idée d’évoluer hors des cinq grands championnats européens et de se contenter de l’Europa League avec les Aigles noirs.

Il espère toujours un appel d’un cador européen. Pourtant, malgré les rumeurs envoyant l’attaquant vers l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone ou le Bayern Munich, aucun de ces clubs n’a encore accepté de répondre à ses prétentions financières, jugées trop élevées.