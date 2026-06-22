Selon le quotidien sportif italien *La Gazzetta dello Sport*, le club stambouliote du Besiktas proposerait au milieu serbe, dont le contrat avec la « Vieille Dame » expire fin juin, un salaire annuel de dix millions d’euros et une prime à la signature d’au moins cinq millions.
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Une offre colossale de plusieurs millions d’euros ! Le joueur que le FC Bayern Munich convoite serait courtisé par Beşiktaş
À Besiktas, Dusan Vlahovic retrouverait son ancien entraîneur Vincenzo Italiano, avec qui il a déjà collaboré à l’AC Fiorentina. Sous la direction de l’Italien, l’attaquant serbe avait fait parler la poudre à 17 reprises en 22 rencontres.
Selon l’article, l’avant-centre prend encore son temps avant de se décider, car, à 26 ans, il ne serait pas totalement convaincu par l’idée d’évoluer hors des cinq grands championnats européens et de se contenter de l’Europa League avec les Aigles noirs.
Il espère toujours un appel d’un cador européen. Pourtant, malgré les rumeurs envoyant l’attaquant vers l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone ou le Bayern Munich, aucun de ces clubs n’a encore accepté de répondre à ses prétentions financières, jugées trop élevées.
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L’avenir de Vlahovic alimente les spéculations.
Alors que les négociations semblaient déjà avoir échoué, la Juve a récemment tenté une nouvelle fois de convaincre Vlahovic de rester. Selon la Gazzetta, « la dernière offre » des Bianconeri prévoit un contrat d’un an avec un salaire annuel pouvant atteindre huit millions d’euros, primes comprises.
Actuellement, l’attaquant serbe est encore le joueur le mieux payé de Serie A, avec un salaire de douze millions d’euros par an, mais s’il veut rester à Turin, il devra accepter une baisse significative de ses émoluments.
Selon les dernières informations, l’attaquant aurait accepté l’idée d’une baisse de salaire et se montrerait disposé à prolonger d’une ou deux saisons.
L’avant-centre serbe souhaite poursuivre sa collaboration avec l’entraîneur Luciano Spalletti, tandis que la direction turinoise compte toujours sur sa puissance physique, malgré ses problèmes de blessure lors de l’exercice précédent.
Selon les dernières rumeurs de transfert, le FC Bayern Munich s’intéresserait de près à l’attaquant Vlahovic.
Depuis son arrivée à Turin, l’attaquant a inscrit 68 buts en 168 matchs. Un total honorable, mais qui reste en deçà des attentes de la Juventus, qui avait déboursé environ 85 millions d’euros pour le recruter à la Fiorentina lors de l’hiver 2022.
Le FC Bayern, notamment, a souvent été associé à l’international serbe. Après le départ de Nicolas Jackson, les Munichois cherchent une solution offensive supplémentaire pour épauler Harry Kane.
Selon la presse, des discussions auraient même eu lieu en mai entre les dirigeants bavarois et l’intéressé au sujet d’un éventuel transfert. Un temps présenté comme une piste sérieuse, le dossier s’est toutefois refroidi ces dernières semaines, notamment parce qu’Ismael Saibari, un attaquant polyvalent, est déjà sur le point d’arriver.
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Dusan Vlahovic : statistiques de la saison 2025/26
Matchs : 23 Minutes jouées : 1 162 Buts : 10 Passes décisives : 2