« Une occasion unique ! » Nico O’Reilly savoure le « défi » que représente Lionel Messi, alors que l’Angleterre s’apprête à défier la légende argentine en demi-finale de la Coupe du monde

O'Reilly s'apprête à relever l'un des plus grands défis du football : contenir Lionel Messi lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine. Le jeune joueur de Manchester City pourrait être chargé de neutraliser la star argentine, tandis que les deux équipes lutteront pour une place en finale.

Messi aborde la rencontre en pleine forme. Le capitaine argentin a ouvert le tournoi par un triplé contre l’Algérie, égalant le record de 16 buts en Coupe du monde de Miroslav Klose, avant d’alourdir son total. À 39 ans, il a désormais marqué huit fois dans l’épreuve, portant son total à 21 buts en phase finale. Il est à égalité avec le Français Kylian Mbappé dans la course au Soulier d’or.