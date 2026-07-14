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« Une occasion unique ! » Nico O’Reilly savoure le « défi » que représente Lionel Messi, alors que l’Angleterre s’apprête à défier la légende argentine en demi-finale de la Coupe du monde
L'Angleterre se prépare à affronter Messi
O'Reilly s'apprête à relever l'un des plus grands défis du football : contenir Lionel Messi lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine. Le jeune joueur de Manchester City pourrait être chargé de neutraliser la star argentine, tandis que les deux équipes lutteront pour une place en finale.
Messi aborde la rencontre en pleine forme. Le capitaine argentin a ouvert le tournoi par un triplé contre l’Algérie, égalant le record de 16 buts en Coupe du monde de Miroslav Klose, avant d’alourdir son total. À 39 ans, il a désormais marqué huit fois dans l’épreuve, portant son total à 21 buts en phase finale. Il est à égalité avec le Français Kylian Mbappé dans la course au Soulier d’or.
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O'Reilly relève le défi
Interrogé par BBC Radio 5 Live à la veille de la demi-finale, O'Reilly a exprimé son impatience à l'idée de défier le huit fois lauréat du Ballon d'Or. Le jeune international anglais a qualifié cette rencontre d’« occasion unique » et a salué le statut de Messi dans le monde du football.
« J'ai hâte, a-t-il avoué. C'est une occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Il arrive en fin de carrière. Pour moi, c'est le meilleur joueur à avoir jamais foulé un terrain de football. Et oui, j'ai hâte de relever ce défi. »
Pickford lance un avertissement à l'Argentine
Alors que tous les regards sont rivés sur Messi, le gardien anglais Pickford a exhorté ses coéquipiers à ne pas se laisser aveugler par cette attention. Le portier d’Everton estime qu’en se concentrant uniquement sur un seul joueur, les Three Lions risqueraient de se montrer vulnérables face aux autres talents de classe mondiale dont dispose Lionel Scaloni.
« Il a marqué tellement de buts et contribué à tant d’autres au cours de sa carrière. C’est formidable de pouvoir enfin l’affronter après tout ce temps, moi qui le regardais jouer quand j’étais enfant », a déclaré Pickford.
« Nous connaissons tous le talent de Messi, mais nous savons aussi que l’Argentine est une équipe redoutable. Nous ne pouvons pas nous contenter de le marquer, nous devons aussi exploiter leurs autres points forts et leurs faiblesses. »
- AFP
L'Angleterre vise la finale de la Coupe du monde
Les vainqueurs accéderont à la finale de la Coupe du monde, programmée au New York New Jersey Stadium le dimanche 19 juillet. En cas de succès contre l’Argentine, l’Angleterre défiera soit la France, soit l’Espagne pour tenter de soulever le trophée. D’ici là, O’Reilly et ses coéquipiers restent concentrés sur leur objectif : contenir Messi et décrocher leur billet pour l’acte final.
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