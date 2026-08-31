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« Une occasion manquée ! » - Wayne Rooney s’en prend à Michael Carrick après une décision « décevante » de Manchester United lors de la victoire à Ipswich
Frayeur initiale avant un redressement à cinq étoiles
Manchester United s’est repris après sa surprenante défaite 2-0 contre Hull City en s’imposant avec autorité 5-2 face à Ipswich Town à Old Trafford. Les choses ont très mal commencé lorsque Leif Davis a donné l’avantage aux visiteurs, tout juste promus, à la surprise générale, faisant craindre un nouveau mauvais résultat.
Cependant, un triplé brillant de Bruno Fernandes a mené une remontée impitoyable. Un but contre son camp de Jacob Greaves et une réalisation tardive de Bryan Mbeumo ont parachevé la démonstration, reléguant la finition de Chuba Akpom dans le temps additionnel au rang de simple consolation.
Le match étant largement sous contrôle en seconde période, Carrick a choisi de faire tourner son banc. Le manager a fait entrer des joueurs expérimentés de l’effectif comme Benjamin Sesko, Andrey Santos et Noussair Mazraoui, privilégiant le rythme de compétition des cadres à l’intégration de jeunes du centre de formation.
- Every Second Media
Rooney regrette de ne pas avoir offert à Lacey une brève apparition
S’exprimant auprès de The United Stand, Rooney a fait part de sa frustration de voir le jeune ailier Lacey rester sur le banc. L’ancien attaquant a estimé que l’ampleur du score offrait un cadre idéal pour tester le jeune joueur.
« Ce que j’aurais aimé voir, et je suis un peu déçu de ne pas l’avoir vu, c’est l’entrée de Shea Lacey une fois le match plié », a déclaré Rooney. « Pour les jeunes joueurs, quand le match est terminé, c’est une opportunité d’avoir quelques minutes et de montrer ce qu’ils peuvent faire à ce niveau. »
Rooney a établi un parallèle avec l’éclosion marquante de Marcus Rashford dans des circonstances similaires, soulignant à quel point une brève apparition peut lancer une carrière.
« J’aurais aimé voir Shea Lacey entrer juste pour avoir un aperçu de ce que nous avons vu en pré-saison », a-t-il ajouté. « Ce sont des petits moments comme ça, et on n’a pas beaucoup d’occasions au cours de la saison de pouvoir le faire. Donc c’était une petite occasion manquée. »
Carrick salue l’état d’esprit crucial de l’équipe
Malgré les critiques de Rooney, le sentiment dominant chez Carrick était le soulagement après une semaine difficile. L'entraîneur principal a salué la résilience psychologique de son groupe après avoir été mené très tôt contre Ipswich, surtout après la lourde défaite à Hull.
« Nous avions parlé avant de tenter de surmonter la semaine dernière, puis nous avons subi un petit contretemps, si vous voulez, en concédant un but », a déclaré Carrick à la presse. « Mais l'obstination, la confiance, la certitude et la solidarité que les garçons ont montrées à ce moment-là... je pense que c'était vraiment très satisfaisant pour moi. »
L'effort collectif a été porté par Kobbie Mainoo, qui a dominé le milieu de terrain pour sa première titularisation de la saison. Carrick n'a pas tardé à saluer le retour de l'international, soulignant que, même si Fernandes fera les gros titres, Mainoo a été « immense » et essentiel à l'équilibre de l'ensemble de la performance.
- Getty Images Sport
Le déplacement à Everton précède le retour tant attendu en Ligue des champions
Manchester United doit désormais se servir de cette prestation dominante comme d’un tremplin avant de se déplacer pour affronter Everton lors de son prochain match de Premier League. Après ce voyage sur le Merseyside, Manchester United effectuera son retour très attendu en Ligue des champions. Absent de la compétition phare des clubs européens depuis la campagne 2023-2024, United lancera son parcours continental 2026-2027 en accueillant le club azerbaïdjanais du Sabah FK à Old Trafford.
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