Manchester United s’est repris après sa surprenante défaite 2-0 contre Hull City en s’imposant avec autorité 5-2 face à Ipswich Town à Old Trafford. Les choses ont très mal commencé lorsque Leif Davis a donné l’avantage aux visiteurs, tout juste promus, à la surprise générale, faisant craindre un nouveau mauvais résultat.

Cependant, un triplé brillant de Bruno Fernandes a mené une remontée impitoyable. Un but contre son camp de Jacob Greaves et une réalisation tardive de Bryan Mbeumo ont parachevé la démonstration, reléguant la finition de Chuba Akpom dans le temps additionnel au rang de simple consolation.

Le match étant largement sous contrôle en seconde période, Carrick a choisi de faire tourner son banc. Le manager a fait entrer des joueurs expérimentés de l’effectif comme Benjamin Sesko, Andrey Santos et Noussair Mazraoui, privilégiant le rythme de compétition des cadres à l’intégration de jeunes du centre de formation.



