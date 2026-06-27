« Une occasion en or » : Erik ten Hag se dit « fier » d'avoir recruté un ancien joueur prêté par Manchester United pour son club de l'Eredivisie

L'ancien entraîneur de Manchester United s'est dit « extrêmement satisfait » d'avoir recruté ce prolifique attaquant local. Il souligne que l'éthique de travail irréprochable du vétéran et son palmarès international viendront considérablement élever le niveau du club, sur le terrain comme en dehors.

Ten Hag a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers que Wout Weghorst vienne jouer au FC Twente. Qui ne serait pas ravi de voir un attaquant des Oranje, fort de plus de cinquante sélections, rejoindre son club ?

« Ce recrutement est une opportunité exceptionnelle. C’est un professionnel de très haut niveau et l’exemple parfait de ce qu’un footballeur peut accomplir lorsqu’il se donne à fond. Un joueur au palmarès aussi impressionnant est normalement hors de portée du FC Twente.

« Il a toujours fait preuve d’une immense volonté et d’un dynamisme sans faille, et il déborde d’ambition. En tant que fils du pays, Wout est très motivé pour réaliser quelque chose d’exceptionnel ici. Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle clé dans les futurs succès du FC Twente. Wout va nous apporter ce petit plus qui fera la différence. »