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« Une occasion en or » : Erik ten Hag se dit « fier » d'avoir recruté un ancien joueur prêté par Manchester United pour son club de l'Eredivisie
Un club d'Eredivisie a finalisé l'arrivée d'un attaquant.
Le club d'Enschede a officialisé l'arrivée de l'attaquant de 33 ans, recruté gratuitement en fin de contrat. Actuellement avec les Pays-Bas à la Coupe du monde, le buteur quitte Amsterdam après y avoir marqué 20 buts en deux saisons. Grâce à son influence, Ten Hag a négocié en coulisses pour convaincre son ancien avant-post d'Old Trafford de s'engager à long terme avec le club.
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Ten Hag salue ce coup de maître
L'ancien entraîneur de Manchester United s'est dit « extrêmement satisfait » d'avoir recruté ce prolifique attaquant local. Il souligne que l'éthique de travail irréprochable du vétéran et son palmarès international viendront considérablement élever le niveau du club, sur le terrain comme en dehors.
Ten Hag a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers que Wout Weghorst vienne jouer au FC Twente. Qui ne serait pas ravi de voir un attaquant des Oranje, fort de plus de cinquante sélections, rejoindre son club ?
« Ce recrutement est une opportunité exceptionnelle. C’est un professionnel de très haut niveau et l’exemple parfait de ce qu’un footballeur peut accomplir lorsqu’il se donne à fond. Un joueur au palmarès aussi impressionnant est normalement hors de portée du FC Twente.
« Il a toujours fait preuve d’une immense volonté et d’un dynamisme sans faille, et il déborde d’ambition. En tant que fils du pays, Wout est très motivé pour réaliser quelque chose d’exceptionnel ici. Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle clé dans les futurs succès du FC Twente. Wout va nous apporter ce petit plus qui fera la différence. »
Un rêve d'enfance devient réalité
Ce transfert revêt une forte charge émotionnelle pour Weghorst, né à Borne, près d’Enschede, et ayant toujours soutenu le club local. Après avoir fêté dans les tribunes les titres historiques de son équipe de cœur, l’attaquant international avoue que porter ses couleurs accomplit son dernier rêve professionnel.
Weghorst a ajouté : « C'est un transfert très spécial pour moi. Je suis incroyablement fier de porter le maillot du FC Twente dès la saison prochaine. Enfant, j’ai célébré les victoires du club en coupe au stade De Kuip en 2001 et 2011, j’étais sur l’Oude Markt quand il a été sacré champion en 2010, et j’ai assisté depuis les tribunes à de nombreuses soirées européennes mémorables au stade De Grolsch Veste. Ce sont des souvenirs inoubliables.
« Bon nombre de mes rêves de footballeur se sont déjà réalisés, mais il m’en restait encore un… La boucle est ainsi bouclée. À partir de la saison prochaine, je donnerai tout pour célébrer les succès avec le FC Twente – cette fois-ci, non pas en tant que supporter, mais en tant que joueur. »
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La préparation d’avant-saison approche
Weghorst rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès la fin de son engagement en Coupe du monde. Il devra alors s’intégrer rapidement au secteur offensif lors de la préparation d’avant-saison, afin d’aborder sereinement un exercice national et continental qui s’annonce exigeant. Cette phase de travail intensive débouchera immédiatement sur la compétition : la saison 2026-2027 de l’Eredivisie débutera officiellement le week-end du 7 au 9 août.