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Une nuit de rêve ! Fabregas mobilise Como avant le choc face à Manchester United, après son incroyable ascension comme entraîneur
Fabregas mène Côme vers une rencontre historique face à Manchester United
Cesc Fabregas a fait le point auprès de l’UEFA alors que Côme s’apprête à recevoir Manchester United lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. La montée en puissance rapide du club lombard lui a permis d’accéder à la Serie A en 2024, avant de terminer quatrième la saison dernière et de décrocher une qualification européenne.
Pour Fabregas, accueillir le club de Premier League représente une étape majeure pour toute la ville de Côme.
L’entraîneur espagnol a appelé ses joueurs à garder leur calme et à profiter de l’occasion de jouer au plus haut niveau.
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L’entraîneur exige qu’on y croie malgré la supériorité des adversaires
Évoquant le défi de recevoir Manchester United, trois fois champion d’Europe, Fabregas a souligné la confiance nécessaire pour rivaliser avec une équipe de premier plan. « C’est un grand match contre l’une des meilleures et des plus grandes équipes de l’histoire, a déclaré Fabregas. C’est un match qui fait rêver, mais nous devons essayer de faire de notre mieux pour gagner et prendre les trois points. »
« Nous devons peu à peu comprendre ce que signifie affronter les meilleures équipes, quand on sait qu’elles sont meilleures que nous, mais qu’il faut tout de même rivaliser avec les moyens dont on dispose. »
« Notre force intérieure et notre mentalité doivent faire notre force et nous permettre de croire que nous pouvons y arriver », a-t-il insisté.
Fabregas révèle la philosophie fondamentale qu’il a apprise auprès de mentors emblématiques
Fabregas a expliqué comment le fait d’avoir travaillé sous les ordres d’entraîneurs légendaires comme Arsene Wenger, Pep Guardiola et Jose Mourinho l’avait aidé à définir sa propre méthode. « J’ai eu beaucoup de chance de travailler avec les meilleurs entraîneurs de l’histoire », a confié Fabregas. « On tire aussi des enseignements de ce qui était moins positif pour forger ses propres idées. »
« Au bout du compte, il faut aussi rester soi-même... Et je me pose toujours la même question : “Comment est-ce que je veux perdre ?” C’est essentiel pour moi. »
« Après une défaite, je veux rentrer chez moi en sachant que nous avons fait ce que nous voulions faire, a ajouté Fabregas. Je ne veux pas rentrer chez moi en me disant que nous n’avons pas été nous-mêmes. »
- ANP
Como se prépare à une soirée européenne historique
Fabregas estime que ses premières expériences à la tête de l’équipe de jeunes de Como et de son équipe en Serie B lui ont appris à gérer des personnalités différentes et à faire des choix de sélection difficiles. « Nous avons progressivement formé une équipe stable et solide, capable de progresser en Serie A, un championnat très compétitif », a souligné Fabregas.
« Le chemin vers la qualification pour la prochaine phase est très difficile, et c’est un plaisir pour nous d’être ici et de disputer cette compétition. »
Como reçoit Manchester United mercredi à 18 h 45, heure d’été britannique, avec l’ambition de concrétiser la philosophie audacieuse de son entraîneur par un résultat européen mémorable.
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