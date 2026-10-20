Cesc Fabregas a fait le point auprès de l’UEFA alors que Côme s’apprête à recevoir Manchester United lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. La montée en puissance rapide du club lombard lui a permis d’accéder à la Serie A en 2024, avant de terminer quatrième la saison dernière et de décrocher une qualification européenne.

Pour Fabregas, accueillir le club de Premier League représente une étape majeure pour toute la ville de Côme.

L’entraîneur espagnol a appelé ses joueurs à garder leur calme et à profiter de l’occasion de jouer au plus haut niveau.