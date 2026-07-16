Au-delà des tensions personnelles, la frustration au sein du camp anglais a été alimentée par un effondrement tactique. Anthony Gordon avait donné l’avantage aux Three Lions, mais l’entraîneur Thomas Tuchel a choisi de passer à une défense à cinq pour protéger ce résultat. Cette décision s’est retournée contre lui, permettant aux champions du monde de reprendre le dessus et de finalement marquer le but de la victoire grâce à une tête de Lautaro Martinez dans le temps additionnel. Tuchel a assumé l’entière responsabilité de la défaite, admettant que ce changement avait rendu son équipe « passive » alors qu’elle avait le sentiment d’avoir tout à perdre.

Bellingham s’est montré particulièrement éloquent quant à la douleur causée par cette défaite, exprimant ses profonds regrets envers les supporters qui avaient fait le déplacement et qui attendaient depuis 60 ans une nouvelle qualification pour la finale de la Coupe du monde. « Je pense que nous pouvons tirer beaucoup d’enseignements de cette expérience, mais c’est vraiment déchirant. Je voulais faire partie de l’équipe d’Angleterre qui franchit enfin la ligne d’arrivée. Être là, à répéter aux supporters ce qu’ils entendent depuis des années, c’est vraiment déchirant », a-t-il confié, ému, en zone mixte.