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Une nouvelle vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble éclairer la raison pour laquelle Jude Bellingham a giflé Valentin Barco : le remplaçant argentin aurait provoqué les « Three Lions » en célébrant de manière exubérante
Bellingham bat Barco
De nouvelles images diffusées sur les réseaux sociaux permettent de mieux comprendre l’incident au cours duquel Jude Bellingham a giflé Alejandro Barco à l’arrière de la tête. Le milieu de terrain du Real Madrid, déjà frustré après la défaite 2-1 de l’Angleterre, était en train de serrer la main d’un gardien remplaçant argentin lorsque Barco lui a adressé une remarque audible. Bilingue en espagnol grâce à son passage en Liga, Bellingham a immédiatement réagi en frappant l’ancien joueur de Brighton.
L’incident a rapidement enflé : Barco a repoussé Bellingham, ce qui a poussé le défenseur vétéran Nicolás Otamendi à intervenir. Les gardiens anglais James Trafford et Dean Henderson ont alors joué les médiateurs, tandis qu’Ollie Watkins éloignait un Bellingham toujours furieux.
- Bildbyran
Les provocations de Barco à l'encontre des « Three Lions »
Barco, attendu à Chelsea en provenance de Strasbourg cet été, n’a pas participé à la demi-finale, mais il a attisé les tensions au sein de l’équipe d’Angleterre. Une vidéo tournée en tribune le montre déboulant sur la pelouse pour célébrer, sous le nez des Three Lions, l’égalisation signée Enzo Fernández.
La tension n’avait cessé de monter tout au long de la rencontre au Mercedes-Benz Stadium, Jude Bellingham étant souvent la cible des tacles musclés des Argentins. Leandro Paredes avait auparavant échappé à un carton pour un tacle violent sur le joueur de 23 ans, tandis que le défenseur des Spurs, Cristian Romero, avait également été vu en train de célébrer un dégagement juste devant l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Ces provocations répétées ont semblé atteindre leur paroxysme lorsque le coup de sifflet final a confirmé l’élimination de l’Angleterre.
Un effondrement tactique entraîne invariablement de la frustration.
Au-delà des tensions personnelles, la frustration au sein du camp anglais a été alimentée par un effondrement tactique. Anthony Gordon avait donné l’avantage aux Three Lions, mais l’entraîneur Thomas Tuchel a choisi de passer à une défense à cinq pour protéger ce résultat. Cette décision s’est retournée contre lui, permettant aux champions du monde de reprendre le dessus et de finalement marquer le but de la victoire grâce à une tête de Lautaro Martinez dans le temps additionnel. Tuchel a assumé l’entière responsabilité de la défaite, admettant que ce changement avait rendu son équipe « passive » alors qu’elle avait le sentiment d’avoir tout à perdre.
Bellingham s’est montré particulièrement éloquent quant à la douleur causée par cette défaite, exprimant ses profonds regrets envers les supporters qui avaient fait le déplacement et qui attendaient depuis 60 ans une nouvelle qualification pour la finale de la Coupe du monde. « Je pense que nous pouvons tirer beaucoup d’enseignements de cette expérience, mais c’est vraiment déchirant. Je voulais faire partie de l’équipe d’Angleterre qui franchit enfin la ligne d’arrivée. Être là, à répéter aux supporters ce qu’ils entendent depuis des années, c’est vraiment déchirant », a-t-il confié, ému, en zone mixte.
- AFP
Menace de sanctions disciplinaires pour Bellingham
Malgré la provocation de Barco, Bellingham pourrait tout de même faire l’objet de sanctions a posteriori de la part de la FIFA. L’incident n’avait pas été repéré par les arbitres sur le moment, mais l’apparition d’images vidéo claires pourrait entraîner une amende ou une suspension. Si l’instance dirigeante décide d’intervenir, Bellingham pourrait être écarté du match pour la troisième place contre la France, prévu ce samedi à Miami.
La perte de leur joueur phare constituerait un coup dur pour l’Angleterre, qui vise son meilleur classement mondial depuis 1966. Bellingham a brillé tout au long de la compétition, mais cette polémique risque d’occulter ses performances sur le terrain. Pour l’instant, les Three Lions doivent se ressaisir avant leur match pour la médaille de bronze, tandis que l’Argentine se prépare pour une finale à haut risque contre l’Espagne au MetLife Stadium.
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