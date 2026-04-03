Une nouvelle sanction pour Chelsea en vue ?! Moises Caicedo évoque un éventuel transfert au Real Madrid après la sanction infligée à Enzo Fernandez pour des propos similaires

Lors d'une interview accordée à AS, on a demandé directement à Caicedo s'il pouvait « s'imaginer en blanc » au Bernabéu. Bien que le milieu de terrain équatorien reste un pilier essentiel du projet de Stamford Bridge, sa réponse laisse entendre qu'il n'exclut pas un transfert dans la capitale espagnole plus tard dans sa carrière.

S'exprimant avec le sourire, selon certaines sources, Caicedo a déclaré : « On ne sait jamais dans le football, vous ne trouvez pas ? J'ai un contrat avec Chelsea pour le moment. À vrai dire, je n'ai honnêtement pas pensé à un autre club, ni à quitter Londres, mais bon, au final, on ne sait jamais dans le football. Tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir. J'ai un contrat et je veux continuer à jouer tant que Dieu me le permettra. Après cela, on verra ce qui se passera. J'ai un contrat, mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Voyons quelles surprises nous attendent.

« Chelsea est un grand club. Ils m’ont beaucoup aidé depuis mon arrivée. Je veux leur rendre la pareille, le montrer à chaque match, tant que j’y serai. Et bien, l’avenir nous le dira. »