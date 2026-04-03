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Une nouvelle sanction pour Chelsea en vue ?! Moises Caicedo évoque un éventuel transfert au Real Madrid après la sanction infligée à Enzo Fernandez pour des propos similaires
Caicedo laisse la porte ouverte
Lors d'une interview accordée à AS, on a demandé directement à Caicedo s'il pouvait « s'imaginer en blanc » au Bernabéu. Bien que le milieu de terrain équatorien reste un pilier essentiel du projet de Stamford Bridge, sa réponse laisse entendre qu'il n'exclut pas un transfert dans la capitale espagnole plus tard dans sa carrière.
S'exprimant avec le sourire, selon certaines sources, Caicedo a déclaré : « On ne sait jamais dans le football, vous ne trouvez pas ? J'ai un contrat avec Chelsea pour le moment. À vrai dire, je n'ai honnêtement pas pensé à un autre club, ni à quitter Londres, mais bon, au final, on ne sait jamais dans le football. Tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir. J'ai un contrat et je veux continuer à jouer tant que Dieu me le permettra. Après cela, on verra ce qui se passera. J'ai un contrat, mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Voyons quelles surprises nous attendent.
« Chelsea est un grand club. Ils m’ont beaucoup aidé depuis mon arrivée. Je veux leur rendre la pareille, le montrer à chaque match, tant que j’y serai. Et bien, l’avenir nous le dira. »
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Le précédent Fernandez
Le moment choisi par Caicedo pour faire ces déclarations est particulièrement délicat, compte tenu des récentes mesures disciplinaires prises en interne à l'encontre de Fernandez. Le champion du monde argentin a été sanctionné par le club après avoir lui aussi évoqué la possibilité de rejoindre le Real Madrid, ce que les dirigeants de Chelsea ont considéré comme une atteinte à la culture interne mise en place sous l'actuelle direction.
L'entraîneur principal Liam Rosenior a confirmé que Fernandez serait écarté des deux prochains groupes pour les matchs en raison de ses déclarations publiques flirtant avec le géant de la Liga. Cette décision marque un changement significatif dans la position intransigeante de Chelsea envers les joueurs exprimant le désir de jouer ailleurs alors qu'ils sont sous contrat à long terme avec le club.
Rosenior explique sa position ferme
Au sujet de la situation concernant Fernandez, Rosenior a clairement expliqué pourquoi il fallait mettre les choses au clair. « Nous avons discuté avec Enzo il y a une heure. En tant que club de football, et avec ma participation à ce processus, nous avons pris une décision. Il ne sera pas disponible pour le match de demain et il ne sera pas disponible pour celui contre Manchester City dimanche », a expliqué l'entraîneur lors de sa conférence de presse.
Rosenior a poursuivi : « Je pense que pour Enzo, c’est décevant de devoir s’exprimer ainsi. Ce que je dirai à propos d’Enzo, c’est qu’en tant que personnalité, en tant qu’individu, je n’ai rien de négatif à dire à son sujet. Mais je pense qu’une limite a été franchie par rapport à notre culture et à ce que nous voulons construire. Nous avons donc dû prendre une sanction, et c’est la décision que nous avons prise. »
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Le point sur la disponibilité des joueurs de Chelsea
Au-delà des problèmes disciplinaires concernant le duo de milieux de terrain, Rosenior a fait le point sur l'état de forme de plusieurs autres stars de l'équipe première à l'approche d'une série de matchs décisifs. Bien que Marc Cucurella ait également dû répondre à des questions sur ses récentes déclarations suggérant que l'ancien entraîneur Enzo Maresca n'aurait pas dû quitter le club – et qu'il lui serait difficile de refuser un retour à Barcelone –, il devrait rester disponible pour la sélection, contrairement à Fernandez.
Côté blessures, les nouvelles sont mitigées pour les supporters des Blues avant le match de FA Cup de samedi contre Port Vale. Rosenior a déclaré : « [Reece James] se remet très bien, mais il n’est pas encore prêt. Trevoh [Chalobah] progresse très, très bien lui aussi. Levi [Colwill], c'est vraiment bien de le retrouver à l'entraînement à plein temps, mais il lui faudra encore quelques semaines. Il doit cocher toutes les cases. Mais non, nous avons un groupe plutôt frais. Estevao, Jamie Gittens est de retour, ce qui est vraiment positif à l'approche de cette série de matchs. »